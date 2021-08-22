比電影精彩！從逃亡開始的法國紀實暢銷書《我在西伯利亞的監獄》

文／尤安．巴爾貝羅（Yoann Barbereau）

事發在距離貝加爾湖不遠的地方，就在我打造美滿家庭的伊爾庫茨克，東西伯利亞的首府。一個早上，一群蒙面人突然闖進家裡，我五歲的女兒嚇到大聲尖叫。我在她面前遭到逮捕，然後被毆打、審問，更意想不到的是，他們竟然指控我對自己的女兒不軌！ 暗處有一夥人啓動了一部毀滅機器，粗暴而無情，擁有格別烏為它發明的名字：黑資料。他們揚言要將我關進黑牢，讓我永不得翻生！ 我的逃亡行動，就此展開……

三週後，二月十一日，一個星期三。稱職的冬陽高掛，攝氏零下二十度，氣溫重新回暖。上午九點，我已經回到市區。五歲的狄安娜在一碗牛奶中打撈沉浮的小圓球。她向我遞出手中的湯匙，要我吃點東西。

「爸比，你要吃我的麥片嗎？它們非常非常好吃哦……」

我們等待瑪歌從七千公里外的巴黎返家。

一隻黑如煤灰的巨貓癱在沙發上，像蘇丹也像是個寵妾。牠名叫比希莫特，正在撒嬌獻媚，一邊玩弄自己過長的鬍鬚，一邊公然嘲笑我的奇裝異服：那是我睡覺的衣著。當天早上是一件紅色T恤，一位熱衷紋章學的友人送我的禮物，胸前有一隻描繪細膩的雙頭生物：它一身黑羽，執著武器，張著鳥嘴，戴著金冠；左邊是鷹首，右邊是雞首，一隻腳踩著一把大刀，另一隻腳踏著像是筆桿的權杖。這圖案來自一個不知名的帝國，我喜歡這枚一文不名的徽飾。

稍加留意就可以發現紋章逗趣的地方。側面呈現的鷹首和雞首分別吐出誇張的舌頭，張狂的首級下方共用一個軀體，展示著肌肉、利爪和玩物。冠冕像是頂可笑的帽子，令人感到不舒服。突然間，你會發現這隻雙頭怪正在求救。它雙腳僵直，似乎遭到折磨，也許是被石化或是被電擊，活像是一隻準備被拔毛的家禽。

計程車載著瑪歌抵達時，我迅速穿上靴子，戴上皮草帽（一邊護耳固定在帽子上，另一邊則垂掛下來），一身慢跑長褲奔下樓梯，上半身還是那件雙頭珍禽T恤。我像極了蘇聯喜劇裡被觀眾狂噓的主角，比希莫特對我的揶揄完全有所根據――當我和鏡中的自己錯身時，心裡這麼想。

我打開車門，匆匆輕吻了一下瑪歌，接著從後車廂搬出兩只沉重的行李箱，同樣一鼓作氣奔上樓去。我爬上四樓時已經氣喘吁吁，開門見到狄安娜正在哼唱歌曲。我將兩只行李留在門廳，當下心想這又何必，就算我衣衫不整，就算外頭很冷，就算我和瑪歌之間相敬如冰，我告訴自己，我真傻，我應該把她抱入懷裡。真是的。

是啊，我要用雙手擁抱瑪歌，我盤算著，也許還一邊喃喃自語，然後放下了行李。

這時，她在叫我，聲音不太對勁。

妳的聲音怪怪的，瑪歌。

我轉身，看見眼前有兩名男子――這是怎麼回事？我擋住他們的去路，狄安娜在我身後。他們一把抓著我，很不客氣地將我推出公寓。

「爸比！……爸……」

幾秒之內，我就被推到走廊，壓制在牆上，雙手在身後被上銬。我回頭一看，大概有八到十個人在現場，有些人蒙著面。其中一位負責拍攝畫面，幾天後影片就會在當地的電視台播放。奇怪的是，沒人注意到一隻被激怒的貓在林立的人腿之間穿梭，一隻豬一樣大的肥貓，牠一邊請大家讓讓一邊口出惡言。

我問：「你們是什麼人？」一個沙啞的聲音回答：「這不重要。」另一位很得意地說：「你怕了嗎？」我說：「當然怕啊。你們是誰？」對方回答：「這個我們之後再說。」

有人拿來我的外套。他們把手銬鬆開，把我壓在牆上，抓著我的胳膊。我是個提線木偶，任人操控，放任他們為我穿衣。一只黑布袋在他們手中傳遞，最後落在我的頭上。手銬重新扣回手腕。我盲目地走下樓梯，由他們引導並被緊緊抓牢，兩側有力的臂膀幾乎讓我騰空。他們將我帶上車，車側踏板很高，我猜是一輛廂型車。

我喘不過氣。沉默是最好的選擇，其實也是唯一的選擇。布袋讓我很難恢復正常呼吸。我想要弄清楚，我是被一群黑道綁架？還是被條子逮捕？可是他們沒有人穿制服。

（圖／Unsplash）

一定是搞錯了……我們得把事情給弄清楚！

我沒能留意到任何線索，連一丁點也沒有。這些蒙面人有點像是特種部隊成員，我開始胡思亂想。特種部隊，衝著我來？為什麼是我？沒道理啊。

我究竟在這場鬧劇裡做什麼？他們要帶我到森林裡給我一點教訓？為了要處決我？但是為什麼？是打著什麼過時的宗教旗號？以什麼崇高的利益為名？不然就是一起綁架案？他們要求贖金？不太可能。難道我真幹了什麼天大的蠢事？

書名：《我在西伯利亞的監獄》作者：尤安．巴爾貝羅（Yoann Barbereau）出版社：遠流出版出版時間：2021年3月26日

沒錯，天大的蠢事、要命的蠢事。一定是的，我真是個白痴，真是個白痴！但究竟是什麼蠢事？最近我得罪了誰嗎？……沒有啊，某個政要？不可能，就算有，我也想不出是誰。

一定是搞錯了，我們得把事情給弄清楚！

真是麻煩大了！……那狄安娜呢？狄安娜，狄安娜。可惡，不要分心。還有比希莫特？也許牠還跟著我，牠一定在車上，可是我感覺不到牠。

為什麼？我一定是在某個時候幹了傻事。但是在什麼時候？什麼地方？還有瑪歌。瑪歌，當我被強行帶走的時候，怎麼沒有看見妳？當時妳在我身後，跟著我。妳在哪裡，瑪歌？發生了什麼事？我真是個白痴，麻煩大了！……我到底是做了什麼才招惹到這些混蛋？一群有組織的混蛋。

●本文摘自遠流出版之《我在西伯利亞的監獄》。