肆一／收納對方的好，是分手後對自己的和解

文／肆一（暢銷作家）

分手時最難的，不是忘記對方，而是如何去好好收納對方的好。

當一個人離開的時候，第一個念頭常常是想逃，不是逃離他，而是要躲到他的好找不到的地方。他曾經給予的好，在他轉身的瞬間都成了洪水猛獸，你避之唯恐不及。只要不見著他的好，你就不會想念他；只要不見著他的好，就不會提醒你現在已經不再。他的好，都提醒了你現在有多不好，你見一回心就傷一次。那一陣子你時常哭，總是淚眼朦朧，就因為老是視線模糊，所以才會想要離他遠遠地重新生活。

那時候的你以為，只要遠一點、再遠一點，他的好就會消失，最後才知道原來只是一種眼不見為淨，你所有的費盡心力，都在一回首就被摧毀。他曾有的好都像是影子跟在你的腳跟，不管走到海角天涯始終都在。

就因為如此，於是你開始恨他，你拚命去思考他的壞，讓自己恨他，不僅僅只是要讓自己不再愛他，更重要的是，你想用恨來抵銷他的那些好。後來你才驚覺，自己竟然把恨當成了一種解套的方法。他沒有讓你面目可憎，是你讓自己走火入魔。

跟著你也才懂了，原來去恨一個人比較容易，至少會讓情緒有了出口、眼淚有了理由，可以大方地魂不守舍，但卻忘了從此會讓心都不平靜，一記憶起就不能安寧。更甚至是，去恨一個人，自己才能夠光明正大地想他，不必遮掩，當發現這件事時，你驚訝不已。但也就是經歷過這樣愛與恨的一遭，你才能夠開始學習去收納對方的好。

去拾起對方曾經給過的好，但卻不是戀戀不捨，懷念與念舊不同，過了頭的眷戀會成災，讓人終日頻頻回首，生活在過去，會把以前當作是以後在過。收納則是一種整理釐清，一種對未來的準備。

分別的戀人總要在很久之後，才能憶起對方的好。當初他一定對你很好，要不然你不會跟他在一起這麼長的一段時間。他其實對你這麼好，所以之後的反撲才會如此大。

（圖／Pexels）

只是當初他離開時，由於心碎、由於傷心，所以不只是埋怨他，就連他曾給予的好你都想一併丟掉。只要不留著，就不會招惹你的眼淚。當時的你沒有想到，那些你亟欲丟棄的東西，原來都是你們相愛一場裡頭最珍貴的寶物。

愛情裡，多是由好聚開始，好散很難，但卻要一直記得，好無法用恨去抵銷。只要願意，也沒有所謂太遲的道歉，因為只要能夠放下，都是一種和解。不再惦記被傷害的記憶，不再反覆重播對方的對待與心裡的疙瘩，就是一種對彼此未來的祝福。

分手後，試著肯定對方當時的確對自己很好，但同時也承認，那一些好都已經是過去。然後放心，放下那顆還為他懸著的心。

離別的情侶還能不能當朋友，需要緣分，就跟當初在一起時一樣，不是靠自己努力就可以。但至少盡力去做到不口出惡言、好聚好散，然後好好整理與收拾他曾給你的好，不讓它們危及心情，但可以學會珍惜。要去學習，如何把對方曾經給予的好收拾起來，擺在某一個角落，成為一種紀念，或是一種支撐、可以讓之後再去愛的力量，而不只是負面的存在。

兩個人相遇靠的是緣分，分離也是因為緣分，練習好好道別，即便以後只能笑著緬懷，也不要丟掉自己的笑容。

●本文摘選自三采文化出版之新書《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》。