肆一／不只是愛不愛，而是你想要怎樣的愛

文／肆一（暢銷作家）

原來，愛情的關鍵並不在於別人愛不愛你，而是你想要怎樣的愛。很後來你才明白了這件事。

愛情並不是一種合約規定，無法指定對方做些什麼，在更多時候，愛情說的只是兩個願意互相付出的人。這不是一種強制，而是一種自動自發，你喜歡他、他喜歡你，你們對彼此好，有想要一起前進的將來。說到底，愛情可貴的其實只是心意，即使看似微不足道，但卻能夠溫熱彼此，這就是它的力量。

愛情更沒有所謂的保證期，現在相愛，也不表示以後會繼續愛下去。

沒有誰可以保證自己能夠愛多久，你只能很努力地去愛，然後看看可以走到哪裡。以前你曾經覺得這樣的愛風險很大、也很可悲，但現在卻覺得愛情本來就很現實。因為愛與不愛，常常都是一翻兩瞪眼，沒有模糊地帶，無法任你討價還價。

愛的現實面，其實也就是愛的珍貴之一。因為無法取巧，所以很難得。

可是，你常常還是會覺得自己做不到，幾乎連想都不敢想。一旦對方說不要了、離開了，就把你的人生給一併帶走，你不要沒有他的生活，沒有他你就活不下去。你怕從此以後都要靠捨不得來過日子。

你也聽不進去任何的勸阻，他們都是好意、都是真心，然而都違背了你的意志。但也就是這樣你才發現了問題的癥結，愛情是不管他們的話說得再好聽、理由再正確，但若自己抗拒就產生不了作用。你懂了，原來愛情是自由意志，愛一個人的時候是，但離開的時候也是，只有你能夠說服自己不要再去拉扯。

原來，離開一個人，不是做不做得到的問題，而是你自己到底想要什麼樣的愛的選擇。想通了，就做得到了。

每個人都想要擁有幸福開心，可是，苦苦要求的愛情自己想要嗎？委曲求全的日子自己要過嗎？要他心不甘情不願地待下，是你對愛情的期待嗎？而這些問題其實都跟他是否留下無關，比起對方愛不愛你，更要去思考的是自己想要的是怎樣的愛，以後想要在愛裡過怎樣的生活。唯有能這樣思考，才不會一直被單身的恐懼給綁架。

書名：《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》作者：肆一出版社：三采文化出版時間：2021年8月27日

因為害怕他走了自己會不快樂，所以反而被快樂給綑綁，只是你沒有察覺。可是，兩個人在一起不一定會開心，而一個人生活也可以很好，比起有沒有愛情，過得好不好才是更重要的事。終於你掙脫了枷鎖，不再專注於對方，而是開始觀照自己。

到頭來，愛情並不是要仰賴對方給予你什麼而活，而是你們一起創造出了什麼。若在一起只剩不開心，若對方沒有心了，勉強他留下，其實只是勉強了自己接受以後的不快樂而已。

你當然還是想要愛，但不再覺得愛情比自己重要。你把自己的順位擺到它之前，開始學會問自己這樣好不好、自己要不要？

愛情還是很重要，但沒有重要到你需要犧牲自己的快樂來換取，不要因為害怕不快樂就先犧牲了快樂。你知道說的比做的容易，但所有的「做到」都是從「做不到」開始，你會一直提醒自己要努力做到。

●本文摘選自三采文化出版之新書《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》。