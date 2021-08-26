肆一／喜歡自己包含著不完美

華文影視暢銷作家肆一全新散文故事集，奔馳而過兵荒馬亂的成長年歲，在錯過中頻頻回顧、在受傷裡與自己和好，學會對回憶寬容、對自己溫柔，時光荏苒，終於我們成為了自己的想望。 新書《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》想透過文字告訴讀者：一生不長不短，你無需是他人眼中期待的樣子；成為自己，任何時候都沒有所謂太遲。（編按）

文／肆一（華文影視暢銷作家）

在幾次的活動中，常會被問到一個問題：「怎麼樣叫喜歡自己？」

要喜歡到什麼程度才算數？是否會是一種任性？一種揮霍？許多人以為，所謂的「喜歡自己」是指去做自己喜歡的事、不間斷地讓自己感到開心，只要取悅自己就好了。開心與否跟喜歡自己畫上了等號。以前我也曾經這樣以為。而對現在的我來說，「喜歡自己」其實意思更趨近於「接受全部的自己」。

美是好的，多數人都喜歡可口的話語，入口即化的甜美會溫熱了心臟。因此，要喜歡自己的優點相對簡單，因為那是一個可以誇讚的部分，很輕易就能夠接受，無需費力；而更重要的是，藉由透過它們所獲得的肯定，會讓我們感覺自己值得被愛。

於是我們會翻遍自己的裡外，竭盡心力找出自己能夠炫耀的東西。就因為這樣，要喜歡自己的缺點變得困難重重，時常做得最多的是藏起來，只要不看到就清淨。或許，這也是潛意識裡我們總希望自己能夠完美的緣故。沒有人會喜歡不被喜歡的自己，太辛勞也太刻苦地活著容易叫人喪志。

然而只喜歡優點部分的自己，其實並不完整。

這樣的理解轉變，大概是來自於對完美定義的改變。「你連缺點都剛剛好。」曾經在某處看過這樣一個句子，原來其實完美是包含著不完美在其中。當擁抱自己所有的同時，就像世界是一個巨大的容器，而你被輕輕柔柔地托住。世界上沒有一個人是只擁有優點的存在，就因為這樣，反過來說也沒有一個人只擁有缺點，每個人都是好壞混雜在一起，這也成了我們的獨特性。我應該是我，而不會是你。

書名：《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》作者：肆一出版社：三采文化出版時間：2021年8月27日

而「愛自己」的其中一個大前提，便是學會「辨識自己」。

在喜歡自己優點的同時，也要學著去喜歡自己不夠好的地方，承認自己有做得到、也有做不到的事。可這並不是要自己不去變得更好，而是不再要求自己毫無瑕疵，如此才能長出力量跟自己處得好。當能夠跟自己的不完美和平相處了，就能夠開始喜歡自己。

在反覆檢視自己的過程中，或許就像是含了顆怪味的雷根糖，滋味如何只有自己知道，但有天能夠肯定即使是壞味道都是屬於自己的，我們終於得以長大成人。

●本文摘選自三采文化出版之新書《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》。