《金牌法則》從奧運選手身上學會「追求卓越」的熱情

文／鮑伯．波曼 Bob Bowman、查爾斯．巴特勒 Charles Butler

在每天的努力下奪金

跟體育、商業、科學、音樂或許多偉大的團隊與企業一樣，我和麥可．菲爾普斯一起設想出我們在人生中想要追求的里程碑，然後拚盡全力去達到。其他人可能也做了同樣的事，他們也許是在實驗室裡，在後院的車庫裡，在摩天大樓的辦公室裡，或是在美國小鎮街上的雜貨店裡，而我們大部分的工作剛好都發生在巴爾的摩郊區兩個50公尺長的游泳池裡。

某件事讓我們比其他人更特別一點：我們奉行一套被我稱為「法則」的方式，那是一項包含10條法則的計畫。我從麥可還是青少年的時候開始測試，或許你會認為這套法則執行得還不錯。我相信我的「法則」不只適用於我們的游泳池，同樣也適用於會議室、雜貨店與家裡的廚房。就算你的夢想不是參加奧運，也沒有一位教練每天在旁邊記錄你的努力，只要在任何追求成就與卓越的地方，這套「法則」都能奏效。

當然，你可能會說：「法則」之所以奏效，是因為鮑伯．波曼這傢伙指導的是史上最偉大的奧運選手。好吧，也許麥可是天賦異稟的游泳選手，是我合作過最卓越的運動員，但你可以來坦佩找我，我在那裡領導亞利桑那州立大學的游泳隊，或是來草溪水上運動中心，那是我在巴爾的摩的游泳池。在這裡，你會看見許多照片，上面都是曾經遵循過「法則」的奧運奪牌選手。而且，我也對我的方式有信心，這套法則無論到哪裡肯定都能適用。「法則」並不只是把優秀的游泳選手變成金牌選手，而是為了激勵每個人都能展現自己的偉大，在每天的努力下奪金。接下來，我會把「法則」攤在你的眼前，讓你知道你可以受到何種幫助。

老實說，「法則」就是一套簡單的公式，無論對象是運動員或員工，我都是先把事情分解，再設法重新建構。我們會設定每天、每週、每月、每年要遵循的計畫，並期待達成目標。當然，我們也會起衝突，在麥可贏取22面獎牌的過程中，流傳有許多我跟他彼此咆哮嘶吼的故事，但最重要的是，我們聚焦於目標，從來不讓那個目標離開我們的視線。

在麥可的例子中，這套「法則」若要扎根，他必須了解：自己並不只是一位優秀的游泳選手，而是世界級的；而我也必須明白：自己需要格外努力，才能讓麥可從值得尊敬，變成不可思議。我們兩個都不接受任何捷徑。

下面這個故事會讓你知道，「法則」是如何運行的，這是關於我如何把麥可原本草率的蝶式划水，變成史上最偉大的蝶式划水。請注意，故事的重點不在於戰略性的「游泳絕招」，而是在於：無論你是有潛力成為偉大奧運選手的泳者，或是想在日常生活中追求偉大的普通人，只要能打造出一項合適的計畫，就可以為你帶來成功。這個故事同時要告訴你：保持專注！而那正是所有成功者都必須要做的事。

故事開始於1997年春季的某一天，當時麥可11歲，和幾個與他年齡相仿的孩子一起練習。那個早晨，我突然發現麥可的蝶式有一個很大的缺點，而這似乎跟他的換氣有關，應該說，跟他換氣的時機有關。麥可是一頭體能驚人的水怪，但要游50、100或是200公尺的蝶式，還是得讓空氣進入身體，而蝶式正是游泳這項運動裡最費力的項目。麥可在換氣時有點像是打嗝，我告訴他說：「在雙手低於腰部前不要抬頭，這樣你就不會太早抬頭。」

花點時間想想看，這應該不難辦到，對吧？確實如此，等到麥可跳進水中嘗試後，接下來是更多的指示：「麥可，換氣的時候，讓下巴剛好停在水面，然後馬上潛回去。」

就某種程度來說，這都是一般體育迷永遠不會注意到的微調。事實上，這些微調徹底改變了麥可的划水。要讓這些改變臻至完美，則需要好幾週或好幾個月的練習。根據我的「法則」，麥可會聽膩我一再重複的指令，當我發現他讓頭離水面太遠，我就會大喊：「不對！麥可！記住，抬下巴就好！」

跟所有11歲的小孩一樣，麥可會感到挫折。

「哦，好啦！」他脫口而出，然後用拳頭重擊水面。當我刺激麥可，麥可會頂嘴；當我逼迫麥可，麥可會練習，指導變成「再來一次」的反覆循環。然而，就是透過指導與練習的循環，成功終於到來。

然後就是偉大。

不到四年，在麥可15歲時，他創下200公尺蝶式的世界紀錄。在游泳紀錄被保存下來的幾十年裡，有過像強尼．維斯穆勒或馬克．斯皮茲這樣的巨星，卻沒有一個人能在200公尺蝶式項目裡游得比這個15歲的孩子快。怎麼會這樣？因為他設定計畫並徹底執行。

我相信，這就是「法則」的力量：每天對卓越的追求，造就長遠的偉大。

然而，麥可不是只有在那天變成世界紀錄的保持者。有許多運動員、表演者與大部分的觀眾，都誤以為行銷團隊前的賽場、舞台或講台才是他們真正閃耀的地方。事實上，最重要的表現必須發生在遠離人群、燈光以及不被大眾熱切專注的地方。麥可之所以能創下他第一個世界紀錄，是因為他每天早上都在巴爾的摩一條破敗小徑旁的游泳池裡，讓自己挺過所有平凡乏味的練習。我們每天有兩次練習，上午7點學校開始上課前，與放學後的三個小時。在那裡，我們只專注在劃過整個泳池的黑色泳道線。游泳不像棒球或高爾夫，可以待在陽光下，欣賞球場的風景，曬出一身好看的古銅色肌膚。游泳只會讓你渾身濕透，隱身在水底，大量使用純粹的肌力。而且，你的所有進步都以毫秒計算，而非分鐘。

麥可就在這樣無數的練習中掙扎。我知道，因為幾乎每次練習我都在旁邊。某天，我看見他成功換氣，但隔天又完全走樣。我會提醒他、煩他，然後接收他嫌惡的目光。但是，他從來沒有停止傾聽、停止嘗試，或是停止追求完美。

終於，當他練成划水，而且換氣換得幾乎無懈可擊。我向他保證：「麥可，現在這東西已經烙印在你身體裡了。」我果然沒說錯。前四屆奧運，麥可參加了16場蝶式游泳比賽，奪得了14面獎牌。

然而，在接下來的故事裡，我會一直提醒你：我們追求的並不是獎牌，獎牌只是有形的回饋；我們追求的是卓越，而且我們經常達到我們的目標，在這樣的過程中，我們擁有更多收穫。就算是麥可結束游泳生涯的多年以後，我們對彼此的欣賞與珍視仍會持續下去。舉例來說：在倫敦，在我們以為是麥可的最後一項奧運賽事前，我看見他在練習池中暖身、調適心情。他知道尾聲即將來臨，而我也知道。我走到池邊，發現他只是單純泡在水裡，透過泳鏡，想必他已經看見我走了過來。我蹲下，但還沒開口說話，麥可在水上運動館的嘈雜聲中對我低語：「鮑伯，我想要像籃球場上的麥可．喬丹一樣，改變整個運動。鮑伯，我想要讓人們都認識游泳。鮑伯，我們做到了，我們是史上最棒的，也是一起走到這裡的。鮑伯，謝謝，非常謝謝你。」

麥可突如其來的這番話讓我熱淚盈眶。幾秒後，我說：「這不公平。」他說：「我知道。你看不到我的眼淚，但你的眼淚已經流下來了。」

這就是一個將會持續到永遠的成就，一個不需要任何獎牌來紀念的成就。

（圖／Unsplash）

無時無刻不追求卓越

經常有公司邀請我去跟他們的員工演講，分享菲爾普斯與波曼的成功祕訣。事實上，我的演講內容就是這本書的濃縮版。我會在演講中聲明，「法則」並非一蹴可幾，而是需要持續的努力。正如我一再強調，每天都要接受挑戰，被迫去改進某些事物，在長期目標下設定短期目標，最重要的是，不能安於現狀。就在幾個月前，某間高科技龍頭企業邀請我去跟公司裡最優秀的銷售員演講，他們就等於是銷售界的麥可．菲爾普斯。一位游泳教練到底可以教銷售員什麼事情呢？那就是：「無論做什麼事，都不能自滿。如果你已經是第一，那就把標準提高，而且每天都要！」

這就是所有人都可以跟麥可比擬的地方。或許你的身高不足六呎四，也沒有可以大口吞噬泳池的臂展，甚至沒有參加奧運的夢想；或許你只想坐在辦公桌前獲得升職、加薪，讓自己距離擁有森林避暑小屋更進一步；或許你追求的是有機化學課的高分，才能把申請哈佛醫學院的表格填得更完美。然而，你想要實現夢想的野心，就跟麥可一樣。

「法則」對你的效果，將會跟對麥可的一樣。這迫使你每天都要提高標準，迫使你在任何可能的時候都要追求卓越。

（圖／Unsplash）

我知道，每天都要追求卓越聽起來不太可能，事實上，困難的程度簡直不可思議，而這多半是因為受到其他事物的干擾。我這麼說，麥可肯定會馬上同意，因為他有過同樣的經驗：在2008年的北京奧運領受歡呼喝采後，拿下奧運史上單屆最多金牌的麥可開始失去幹勁，他需要再次點燃追尋夢想的熱情，讓他重新對這項5歲就開始從事的運動提起興趣。結果，這個過程讓我們的關係變得爭鋒相對。好幾週，甚至好幾個月過去，我不知道他到底有沒有準備好要把心思放在下一個目標上，因為就連他自己都不知道那是什麼。他迴避泳池，而等到他終於現身，我忍不住拿接下來的倫敦奧運煩他，叫他專注於此。

面對我的刺激，他宛如一頭看見紅布的鬥牛。

「對你來說什麼都不夠好！」他不只一次對我咆哮：「我要贏得8面金牌才能從你口中聽到一句讚賞，別煩我行不行？」某種程度上，他說得沒錯，我無法接受全力以赴外的任何態度。當他真的拚盡全力，我就會把標準再往上調一格，這就是「法則」的運作方式。

但我也知道，每個人在人生的旅途上，一定會有某個時刻，必須設定自己的路線，規劃自己的行程。最好的教練、最好的老闆、最好的父母、最好的領導者不只能讓他人知道自己如何變得更好，還能讓他人知道如何激勵自己。

書名：《金牌法則》 作者：鮑伯．波曼 Bob Bowman、查爾斯．巴特勒 Charles Butler出版社：天下文化出版日期：2016年7月29日

教導人們如何處理日常生活中無可避免的挑戰，在「法則」裡是非常重要的一部分。當我跟游泳選手合作時，我會給他們每天都要挑戰的障礙。舉例來說，我會讓男子選手挑戰在50秒內游100碼，而且是在衝刺後15分鐘感到筋疲力竭的時候。這個練習某部分是要讓他們在體能上更能準備好面對競賽，也要讓他們在心理上更能準備好面對焦慮與壓力，無論是大型比賽的跳台，或是生活中出乎意料的阻礙。

我跟麥可的關係，讓我就近見證他在泳池外所面對的挑戰。就如同八卦媒體喜歡下的標題：麥可在「真實世界」的紀錄不全然是金光閃閃。有太多次，他用很糟糕的決定，造成讓自己受害、也可能讓他人受害的不幸事件。我不打算寬恕他的某些行為，因為那些行為可能造成的傷害無庸置疑。這也提醒了我們，完美存在於金牌，卻不存在於金牌選手身上。他已經接受自己因墮落所帶來的苦果，也努力用自身經驗去修正日常生活。在接下來的故事裡，我會讓你看到他是怎麼做的，這些例子與他在奧運場上的卓越表現一樣生動有力。

我的「法則」已經在幾十個世界級的游泳選手身上奏效，而我有信心，這些法則也能適用於其他人，包括你在內。這也是我個人的使命，我想讓大家知道：我們人生中最棒的時刻，都奠基在成就持久而日常的卓越。

所以，你準備好要追尋什麼特別的夢想了嗎？很好，那我們開始吧！

●本文摘選自天下文化出版之《金牌法則》，未經同意禁止轉載。