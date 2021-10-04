《金錢心理學》我們的金錢決策不只跟「錢」有關

花錢是每個人天天在做的事，吃喝玩樂、交際應酬、買車買樓，為什麼花、要花多少、值不值得？你知道自己的金錢心理嗎？ 生活中充滿各種金錢決策，從規劃家庭預算、打折特賣、卡債、賭博、房屋買賣、退休儲蓄等，兩位作者揭露我們對於金錢的常見思維，以及在思考金錢時常犯的錯誤，提供具體、實用的建議和忠告，還有一些花錢的小訣竅，幫助我們改善用錢習慣。（編按）

文／丹‧艾瑞利 Dan Ariely、傑夫‧克萊斯勒 Jeff Kreisler

由於金融世界變得更先進了，現在我們每天要思考的「錢事」更多了；我們有更複雜的房貸、各種貸款及保險；退休後，活的時間也更長了，要面對新的金融技術、更多複雜的財務選擇，以及更大的財務挑戰。

如果為了錢的事想得更多，就能做出更佳決策的話，當然很好，但事實並非如此，做出糟糕的金錢決策是人類的普遍特徵。我們非常善於搞砸財務，恭喜啊！人類。我們在這方面做得很好。

請思考下列的問題：

ｖ 用信用卡或現金付款，有差嗎？反正金額都一樣，不是嗎？事實上，研究顯示，用信用卡付款讓我們願意花費更多，不僅消費金額更大，小費也願意支付更多。當我們用最常使用的支付方法――信用卡付款――時，更有可能低估或忘了自己花多少。

ｖ 哪一筆錢花得更划算：花100美元請鎖匠用兩分鐘開門；花100美元請鎖匠用一小時開門？很多人認為，花更長時間開門的交易比較划算，因為鎖匠花費較多的功夫與時間；平均來說，他的每小時費用比較低。但是，要是花費較多時間的鎖匠，其實是試了好幾次，搞壞了一堆工具才開門成功的呢？如果他要價120美元呢？令人訝異的是，儘管這位鎖匠能力不足，浪費我們一個小時的時間，多數人仍然認為他比那個只花兩分鐘的鎖匠價值高。

ｖ 我們為退休生活存的錢夠多嗎？我們都知道（哪怕只是概略知道）自己何時會停止工作，屆時已經賺了多少、存了多少、投資成長了多少，退休後我們將繼續活多少年、花費多少嗎？不知道？我們太害怕做退休規劃了，以至於整個社會的儲蓄不及我們實際需要的儲蓄額的10％；我們沒有信心可以存夠錢，所以認為自己必須一直工作到80歲，儘管我們的平均壽命只有78歲。我們減少退休支出的方法之一就是：絕不退休。

ｖ 我們使用時間的方式夠明智嗎？比起花時間尋找更便宜一點的房貸方案，是不是花更多時間開車繞路找便宜一點的加油站？

（圖／Unsplash）

為了錢傷神思考，非但不會改善財務決策，有時甚至只是光想到錢這件事，就會帶來更糟糕的改變。錢是導致離婚的頭號原因，也是美國人壓力的首要源頭，當人們想著錢的問題時，在解決各種問題的表現上明顯變得更糟。

一些研究顯示，有錢人――尤其是當被提醒自己是有錢人時――的行為往往比一般人更不道德。另一項研究則發現，只著眼於錢，使人們更可能竊取公款，雇用不可靠的同事，或是撒謊以獲得更多錢。想著錢，確實會把我們的腦袋給搞糊塗。

錢對於我們的生活、整個經濟和整個社會都很重要，但要理性思考錢，顯然是一項不容易的挑戰。我們要如何改善金錢思考呢？這個問題的常見答案就是：接受財務教育，或是更高級一點的名詞，培養「理財素養」（financial literacy）。不幸的是，培養理財素養（例如如何購車或申請房貸）的課程效力往往快速消退，長期而言對於影響我們的行為幾乎沒有多大幫助。

因此，本書不是要培養你的理財素養，告訴你每次在打開荷包時該如何花費比較精打細算。本書將探討我們在金錢方面最常犯的錯誤，更重要的是，為何我們會犯這些錯。了解這些，往後在做財務決定時，或許就更能了解背後有哪些因素在作用，因此能夠做出更好的決策，或至少做出更為明智的決策。

本書將介紹一些人，並且分享他們的故事。我們將呈現他們在特定財務境況下的行為，用科學加以解釋。在這些故事中，有一些是真實的，有一些則是像電影那樣，「根據真實故事改編而成」；有些故事的主人翁十分理性，有些則比較愚傻一點。他們似乎都符合特定典型，我們將會強調（甚至誇張呈現）他們的特徵，以凸顯人類的共通行為。我們希望，大家能從這些故事看出人性、錯誤與希望，也看到他們和我們的生活有多麼相像。

本書揭露我們對於金錢的常見思維，以及我們在思考金錢時常犯的錯誤。我們對於金錢運作的了解、實際的用錢方式，以及應該如何理性思考並使用金錢，三者間經常存在著落差。本書將探討這些落差，剖析我們在思考金錢時面臨的挑戰，以及我們在用錢時常犯的錯誤。那麼，在看完這本書之後，花錢可以變得更明智一些嗎？當然，也許，是有一點可能。

最起碼我們（本書作者）相信，揭露那些令我們費時思考金錢選擇及控制我們生活的背後複雜因素，有助於改善我們的財務境況。我們也相信，了解金錢對於思維的影響之後，我們將能做出更好的「非財務」決策。為什麼？因為我們的金錢決策不只跟錢有關，那些形塑我們財務境況的因素，也影響了我們對生活中其他重要事物的價值判斷，包括我們如何使用時間、管理職涯、珍惜他人、發展關係、使自己快樂，以及如何了解周遭世界。

簡單來說，這本書有可能讓所有事物都變得更好一些，購買此書是否很值得呢？

●本文摘選自天下文化出版之《金錢心理學》，未經同意禁止轉載。