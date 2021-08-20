《亞馬遜逆向工作法》揭開Kindle、Amazon等創新商品的開發內幕！

文／柯林．布萊爾 Colin Bryar、比爾．卡爾 Bill Carr

亞馬遜之道

在本書第一部，我們將詳細介紹定義亞馬遜之道的重要原則和流程。這些經年累月耐心磨鍊出來的工作方式，讓亞馬遜能夠締造卓越的效率和屢破紀錄的成長。這些原則和流程讓亞馬遜創造出既能持續創新發明，又以顧客滿意為首要任務的企業文化。我們將告訴大家其中一些原則和流程是如何發展出來的，並說明如何善用這些原則和流程，解決阻礙我們的問題，並得以自由發明並持續滿足顧客。

亞馬遜的領導原則就是第1章要講述的重點。在亞馬遜成立初期，只有一小群人在三個小房間裡工作，沒有正式的領導原則，因為從某方面來說，貝佐斯就是領導原則。他撰寫職務說明，面試應徵者，包裝要運送的包裹，並看完發送給顧客的所有電子郵件。參與整個事業的各個層面，讓貝佐斯能夠用非正式的方式，將亞馬遜的經營哲學傳達給當時規模較小的員工團隊。但亞馬遜發展如此迅速，很快就不可能用這種方式進行溝通，因此有必要制定領導原則。我們講述制定領導原則的流程，這個過程本身就是典型的亞馬遜故事。我們也會說明這些領導原則如何嵌入亞馬遜經營的各個細節中。

第1章除了講述亞馬遜的領導原則，也會介紹亞馬遜的經營機制，也就是確保領導原則在公司內部日復一日、年復一年得以強化的重複流程。我們會列舉亞馬遜如何為個別團隊及整個公司制定年度計畫與目標的方法，以及亞馬遜如何讓團隊目標和公司目標達成一致。同時，我們也會說明亞馬遜獨特的薪酬政策，以此加強合作和長期發展，避免內部競爭和只注重短期利益。

在第2章中，我們討論亞馬遜特有的抬桿者（Bar Raiser）招募流程。和領導原則一樣，我們設計抬桿者，也是因為公司發展太快，在短期內需要雇用很多新員工，會面臨的主要陷阱之一是用人急就章：因為工作負荷過重，迫切需要人手幫忙，所以容易忽視應徵者的缺點。抬桿者為團隊提供有效、迅速的方法來招募實力最強的員工，而且不是為圖方便，草草了事。

在以創造力著稱的公司中，可分拆的單一領導人／單一執行團隊（single-threaded leadership）一直是亞馬遜最實用的發明之一，我們將在第3章詳細說明。這是將組織內部互相依賴所引發的效率延宕降至最低的組織策略。單一領導人／單一執行團隊的基本前提是，每項提案或專案只有一位領導人，領導人只要專心做好該項專案，督導團隊成員全力以赴完成專案。同時，第3章也闡述亞馬遜如何制定單一領導人／單一執行團隊的故事，包括所要解決的問題，以及在找出真正有效的解決方案前，我們開發的解決方案有哪些不完備的地方。我們還將討論為了落實可分拆的單一執行團隊，我們如何徹底改變建構和部署技術的方式，以及為何必須這麼做的理由。

（圖／Unsplash）

另外，我們還發現真正有效的開會方式，這和大多數公司開會時的做法不同。我們同樣尊重PowerPoint是視覺溝通和演說的輔助工具，但我們知道在一小時的會議中，要傳達有關提案和進行中專案的複雜資訊，PowerPoint並不是最佳格式。相反的，我們發現由特定團隊撰寫六頁報告（six page narrative），是讓每位與會者都能迅速了解團隊進度，並發揮效率參與討論的最佳做法。同時，撰寫敘事報告的過程需要團隊對自己所做的工作進行反思，以及考慮打算怎麼做，並向其他人明確表達，如此便能讓團隊對工作的想法更有定見。我們會在第4章討論這種敘事報告的細節，並舉一個例子來說明。

第5章討論亞馬遜如何發展新想法和開發新產品：從顧客想要的體驗開始逆向倒推，也就是逆向工作法。在開始建構新想法或開發新產品前，我們會寫一篇新聞稿，明確定義新想法或新產品如何讓顧客受惠，並設計一個常見問答清單，預先解決棘手問題。我們認真研究並修改這些文件檔，直到滿意之後才採取後續行動。

書名：《亞馬遜逆向工作法》 作者：柯林．布萊爾 Colin Bryar、比爾．卡爾 Bill Carr出版社：天下文化 出版日期：2021年7月30日

顧客也是我們分析和管理績效指標的核心。我們將重點放在可控制的投入指標，而不是產出指標。用可控制的投入指標（譬如：降低內部成本便能調降產品價格，在網站上增加新的待售商品，或縮短標準交付時間）衡量一系列活動，如果這些活動做得好，就能產生預期結果或產出指標（譬如：每月營收和股票價格）。我們會在第6章詳述這些指標，以及如何發現和追蹤這些指標。

本書第一部並未詳盡列出在亞馬遜制定的所有原則和開發流程，只挑出最能說明亞馬遜之道的部分。我們會向大家說明如何制定這些原則和流程，也會提供具體可行的資訊，協助大家依據自身的情況調整做法。不管是大企業或小公司，都可以採用這些做法，發揮最大潛能服務顧客。

●本文摘選自天下文化出版之《亞馬遜逆向工作法》，未經同意禁止轉載。