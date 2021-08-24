《堅毅之路》「九合一選舉」國民黨大勝—華麗重起

文／吳敦義、楊艾俐

二○一七年八月，他就任中國國民黨主席，一年多走遍二十二個縣市，幾百個鄉鎮市，鼓舞基層，強化全黨的力量，尤其吳敦義長期經營北、中、南部，所以國民黨以扎扎實實的力量，迎戰二○一八年九合一大選，大獲空前的勝利。

吳敦義就任黨主席後，一年多走遍二十二個縣市，幾百個鄉鎮市，鼓舞基層，強化全黨的力量，尤其吳敦義北、中、南部都曾長期經營，是以扎扎實實的力量，迎戰二○一八年「九合一」大選。這場選舉最終獲得空前勝利，全台二十二個縣市，國民黨從原來六個縣市長一舉囊括十五個縣市長；二十二個縣市議會，中國國民黨贏得十九個縣市議長，鄉鎮市長及市民代表、村里長也都大獲全勝。

全力以赴

回顧二○一八年八月中旬，當時九合一選舉選戰方酣。清晨五點半起床，吳敦義就開始一天的鐵人行程，這是從年輕到熟年的習慣。吳敦義正常睡眠七個小時，大約都是深夜就寢，但是「一上床就能睡，臥室頭頂開著大燈都能睡。」蔡令怡說。

顯然睡眠品質很好，起來後，便是忙碌的一天，不是進中央黨部辦公，就是去卸任副總統辦公室，黨務和一般事務分得很清楚，有關黨務的在中央黨部談，一般事務在卸任副總統辦公室談。中午不睡午覺，吃完午飯後，往往看報紙，把重要的，用紅筆劃出來，交給幕僚剪報分類收藏，其實大部分內容已經記在他腦裡了。

常常到外地跑行程，幕僚會貼心地於午餐後，安排一個車程較遠的拜會行程，讓他可以在車上小歇一下，但他仍是忙著和車裡人談天說地，或者拿出行程表，一看再看。我初跟他行程，不了解他的記性好或不好，何以一再看行程表，心裡納悶他不是以記憶力超好出名？剛就任縣長一個星期，便把一百個里的里長名字都叫出來。曾任商業總會理事長的張平沼說：「我以為自己記憶力很厲害，遇到他才知有人比我還厲害。」後來我才發現吳敦義看行程時，是在思考待會兒到會場時如何致詞？要講什麼話全在他腦裡，不用筆，也不用幕僚寫稿，當然更不必備置讀稿機。「腦裡可容納如此多資訊，只能說他腦子比別人大一些。」一位親近幕僚開玩笑地說。

選戰期間，他常坐早上七點半的高鐵去各地輔選，商談事宜，平紛解難。「還好現在有高鐵了，以前還得坐台鐵到各地去輔選。」吳敦義話說得輕鬆，其實，他在車上也沒閒著，不是看報紙了解國內外重大消息，就是思考策略。

二○一八年很多縣市的民眾都會看見吳主席高挺的身影，輕車簡從，後面跟著手提著沉重公事包的隨扈。

不論做什麼職務，他都全力以赴。當了國民黨主席後，他必須更努力兼謹慎，和以前職位不一樣，行政首長有法定權責，下面也有公務員可以分勞，但是黨是人民團體，也是自願的組合，要如何讓黨工齊心協力，志願者樂意，就必須靠誠心統合，而非靠威權領導；是感情交流，而非說理辯論。

主席難為

國民黨在二○一七年陷入前所未有的低谷，因為二○一四年的九合一選舉慘敗，縣市長席數減至六席，接著二○一六總統及立委選舉敗得更慘。民進黨再執政，標舉所謂「轉型正義」大旗，凍結國民黨黨產，就是要置國民黨於無力重生的死地。

國民黨的經費拮据、捉襟見肘，只能靠政黨補助及總統候選人選舉補助過活，吳主席每個月都得借貸約二千多萬支應日常事務開銷及黨工薪水，還得籌募選舉經費，真是辛苦備至。

這十年來，由於縣市長權力及財源大增，並有機會進軍立法院或成為內閣閣員、甚至是閣揆，因此競逐百里侯者眾，要獲得黨中央提名，在地方要獲得好評，民進黨難擺平，國民黨更難，因為在野，沒有位置可以安排，又缺乏財源大力挹注候選人，只有一句話：主席難為。

二○一八年縣市長競逐激烈，既反映出台灣人愛鬥好拼的個性，也反映出中生代要接班的強烈企圖心，更反映台灣新興民主國家選舉的新模式。其中最引人矚目的是高雄市長韓國瑜。

勸進韓國瑜參選高雄市長

韓國瑜出身於眷村，與高雄淵源不深，但在高雄任市長八年的吳敦義在高雄市人脈甚廣。任高雄黨部主委後，吳敦義為他介紹諸多好朋友。二○一八年四月九日韓國瑜召開記者會，宣布參加國民黨高雄市長初選，布置會場的紅布條及採買大批果菜，經費也是吳敦義友人所出。韓國瑜初選勝出後，蔡令怡亦於七月二十二日專程南下，召集八百名志工成立高雄「藍天志工團」，為韓拉票及在選舉投票時監票，大會成立當天，在會場都主動捐款給韓。

他的親近幕僚林清強，不但帶著韓國瑜四處拜碼頭，包括著名詩人余光中遺孀范我存等，並且辦了很多場的小型座談，讓各行各業認識韓國瑜。吳敦義把近三十餘年來在高雄的人脈，都轉給了韓國瑜，就是希望他為高雄重現藍天。

在人脈學裡，最重要的就是「人脈不能轉移，關係不能取代。」因為人脈都是自己一點一滴建立來的，這也可見吳敦義的無私，只要國民黨贏，就等於他自己贏。

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