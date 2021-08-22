林博華／一本有特色且跟得上時代的統計學書：《統計的藝術》

統計學如何幫助我們了解世界？當資料不完美，我們能做出可靠的結論嗎？在資料科學的時代，統計學如何與時俱進？當疫情來襲，我們如何自己做好觀念上的準備？

在許多領域中，統計學都是必備的技能；在人工智慧的時代，統計在商務上的運用也越來越重要。

但是一般的統計學內容，即使有嚴謹的定義和推論，卻總是感覺和現實世界隔了一層，不知如何運用，也很難理解它。

許多人在學校或許讀過一點統計學，大概知道隨機變數、標準差、平均數、中位數的意義，但到底該怎麼用？如何應用到現實世界的問題呢？

文／林博華（經濟新潮總編輯）

從5月到7月多，在疫情漸漸嚴重、紛紛居家辦公的時期，我看著這本書的書稿，忍不住泛起微笑。啊，偽陽性。啊，疫苗的臨床（隨機）試驗、雙盲測試、三盲測試。

這本書《統計的藝術：如何從數據中了解事實，掌握世界》（The Art of Statistics: Learning from Data）上個星期終於出版了。多謝資深譯者羅耀宗先生的翻譯，若非他的功力，這本來自劍橋大學統計系教授大衛．史匹格哈特（David Spiegelhalter）的專書，還是很難搞定的。

作者說，這本書是寫給：

1. 想要尋找非技術性的、介紹統計學基本概念的入門書的統計學學生。

2. 希望更了解在工作及日常生活中碰到的統計問題的一般讀者。

我不禁想起三十年前，念經濟系大二時上的一年統計學課程。所幸我保留了當時的筆記，那時是一種純數學的典型統計學教材，以定義、定理、證明為主。如今回想起來，對於當時什麼都不懂、數學勉強可以的我來說，或許那是合理的教材吧！但是當然，學到的只是皮毛，甚至連從數學的觀點了解基礎統計學都談不上。但是想想，能先學會那些東西，還是比沒有要好。至今看來也是挺受用的。

（圖／Unsplash）

三十年後，看今天這本談統計學的書，會有什麼不同？我覺得它有幾個特色：

1.一開始它先從我們會在媒體上看到的許多統計數據談起。先談統計數字、統計數字化為圖表的問題，再談到資料本身，這些資料有些是已經存在的，有些是經過抽樣而獲得的，然後才導入主題。

一開始先不談定義、定理，而是談大眾接觸最多的統計數據，這也提醒我們，統計學是多麼實際地想要解決如何描述事實的問題（現在發生了什麼事、以後會發生什麼事）而演化出來的學問。

相較之下，三十年前的統計學教材，一開始先走一些基礎的機率概念，接著就開始講隨機變數、機率密度函數（p.d.f.），接著就是mean、variance、白努利試驗…….等等。或許這本現代的統計學，才是跟現代人、現實世界比較相關的。

2.作者很會說故事。他會舉一些現實世界中的問題，有些是他參與過的專案調查，例如：

地球上有多少棵樹？

培根三明治的致癌風險有多高？

英國人的一生中有多少個性伴侶？

病人多的醫院，存活率比較高嗎？

半個世紀以來，全球人口成長的型態如何？

為什麼老男人的耳朵都很大？

藉由這些例子，來談一些統計觀念（例如平均數、中位數、標準差、母體——天啊，其實以前的教材是完全不談母體，因為它都假設抽樣一定會成功完美），或者統計工作是如何做的。

3.統計學不光是用於研究、學術的領域，在實務上，它可以做分類和預測。這些正是如今人們要人工智慧（AI）做的事。在書的第6章談了一些如何用演算法來預測的例子（包括我們比較容易理解的天氣預測系統；也包括針對「鐵達尼號」的船難，用演算法試著去預測哪些人生還！）

但是由於演算法大多都缺乏透明度，因而容易衍生出一些倫理問題，嚴重者如2008年的金融海嘯，就是過度依賴演算法的結果。

4.機率和統計的關係。正如三十年前的純數學統計學，不會交代機率和統計有什麼相關，只是把機率論擺在統計學前面，甚至三十年來我都覺得理所當然。

但是在這本書裡，機率論在書的中段（第8章）才出現！作者也說，他在劍橋大學任教時也是先從機率開始教，「但是一開始就談數學，可能會妨礙理解前面幾章不需要機率論就可以理解的重要觀念。」有興趣的讀者，請務必讀讀這個部分（第8、第9章），看看作者如何解釋機率為何是統計推論的基礎，以及從條件機率，談到之後的貝氏方法。

5.貝氏推論。作者自承是屬於貝氏學派，他認為那是最令人滿意的一種統計方法。他也介紹這位英格蘭的特立獨行牧師貝氏（Thomas Bayes）死於1761年，1763年他的開創性論文才發表，而又過了250年之後，他的名字才跟這種方法搭上邊，重新為世人所知。貝氏方法的背後含意並不簡單，初始機率（先驗機率）的概念應用很廣，但其涵義值得深究。

當然，他也介紹了費雪（Ronald Fisher）和內曼─皮爾遜（Neyman-Pearson）之間的論戰，以及與貝氏學派的關係。

看了這些，再加上群眾智慧的始祖高爾頓（Francis Galton），我不禁覺得英國真的是統計人才輩出，或者應該說，英國本來就是科學發展的大國！

書名：《統計的藝術》作者：大衛．史匹格哈特 出版社：經濟新潮社／城邦文化出版時間：2021年8月7日

6.統計詐欺。既然是這兩年出版的統計學書籍，不免要提到近年來引起反省風潮的p值的問題（可參考p值的陷阱https://pansci.asia/archives/110923），為了登上知名期刊，太多的研究者只報告統計顯著的研究，為了追求p<0.05而跨越研究倫理的界線，這些有問題的研究結果再經過期刊的審查、公關辦公室，流到媒體及媒體的小編手上，於是造成了有問題的科學新聞屢屢出現的情況。也因此作者要花最後兩章來談這些問題，包括「科學的可再現性危機」，以及如何把統計工作做得更好。

可以帶來諸多啟發的一本好書，推薦給大家。

●本文推薦書為經濟新潮社／城邦文化 所出版之《統計的藝術》，請勿轉載。