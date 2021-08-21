曾寶儀／美墨邊界──看不見的界線劃分了你和我？

文／曾寶儀

一次大膽的決定

美墨邊境這趟旅程我讓自己陷入險境。

說到底是我自找的。

原本攝製團隊只打算待在美國境內拍攝，並不會跨過邊界去墨西哥採訪，是我在做功課時看到一部紀錄片，介紹名叫諾加列斯（Nogales）的雙子城。同樣名叫諾加列斯的城市，分別位在美墨邊境兩端，僅隔著一道邊界，兩城人民卻過著截然不同的生活，居民一出生便決定了命運。我認為這雙子城很有畫面與話題性，於是向北京提出採訪想法。

當英國團隊聽到北京方面的轉述，他們說：「你們知道申請去墨西哥有多麻煩嗎？再者，如果在美國我們能保證所有人的安全，但過了邊界到墨西哥之後就不敢保證了……」

北京方面則說：「如果能拍到女主持人以身涉險、深入毒梟大本營的畫面，該有多震撼人心哪。寶儀既然自己提出了，就一定要去啊！」

英國導演為了滿足北京的要求，又想確保所有人的安全，因此行前會議又成了一次「恐嚇」大會。導演說：「化妝師與經紀人都不能去墨西哥，去的人員越少越好，免得成為顯著目標……」

英國導演說完他的顧慮之後，我才開始擔心—糟了，我開了個太危險的頭，如今無法收尾了。

邊境城市並不安全，這裡是人蛇集團、偷渡者、販毒者、強盜等人的聚集地，可以想見有多麼危險。

但此刻去墨西哥已是箭在弦上……

回到台北後，我不知道如何將此事與親友交代，去做這麼危險的事，親友一定會擔心。跟男友略提此事，他隱約感受到危險性，對我說：「這趟妳一定得去嗎？」

我心裡其實認為老天爺既然給自己這個任務，一定不會出事，我必須走這一趟，這部紀錄片才會完整—談論邊境但沒去過邊境，感受與資訊怎麼可能全面？

但萬一真的出事，交代一下還是不可避免，於是我先預寫了遺書。

瞞著男友，我將遺書寫好之後藏在家中某處，打電話跟好友說：「如果我出了事，你就幫我跟男友說，家裡某個地方有一封信。」

當然後來我平安返家了，我用說笑的方式跟男友坦承在家裡藏遺書這件事，沒想到他當場氣炸，無法諒解：「妳覺得我沒有辦法了解，所以無法對我坦承？如果妳真的出事，我要如何看待這件事？妳跟好友交代，卻沒跟我說？……」

不瞞各位，直到今天他對「遺書事件」都還是耿耿於懷。

我最想知道什麼

我知道此趟難免需要翻山越嶺。先買好了登山用品等裝備，萬事俱備之後，出發！

來到當地我們前往名叫圖巴克（Tubac）的小鎮，距離邊界只有半個小時車程。由於鎮上沒有旅館，我們住在高爾夫球度假村，一棟棟泥土牆的Villa看起來頗有邊境與沙漠風情。

由於要去墨西哥，這次英國團隊特地找了墨西哥當地的製片與助理陪同。

墨西哥製片名叫Alex，我必須特別提到他—因為他解開了我的心結，幫助我得到了通關的「鑰匙」。

Alex通曉西班牙文與英文，熟悉美墨兩國的他，對這次拍攝幫了大忙。對於我來說，他像是個天使。

在拍攝第一天，Alex似乎就感受到我與英國導演之間的張力。晚上回到度假村，大夥兒在餐廳吃飯，我見到Alex一個人坐在餐桌旁打著電腦、聯絡事情，便問他：「Alex要不要過來跟我們同桌吃飯？」

他欣然接受我的邀請，移過來我這桌。

邊吃飯邊聊著，Alex出乎我意料，說起了他感覺到的張力。

我突然覺得能跟他聊聊我的感受。

我說：「其實一路以來我的壓力很大，這一趟的壓力也不小，尤其是還得面對未知的危險。而做這些沉重的題目，不只說英文，還要做西班牙文的訪問，壓力比之前的拍攝大了許多。」

Alex突然問了我一句：「妳最想知道什麼事情？」

當下我愣住，他繼續說：「其實在採訪時，妳只要想著：『我最想知道的是什麼事？』不要想著自己是來做博士論文、也不是來解決這個世界的問題。這個世界的問題，妳不可能解決得了的。當一個人坐在妳面前時，妳最想知道他什麼事？妳只要這樣做就行了。」

Alex這番話，拯救了當時的我。

這一刻，彷彿有一把從天而降的鑰匙落入我手中。

這把鑰匙打開了過去我所有的心結。

什麼都沒有，那裡就是邊境

這趟旅程最艱辛的部分來了。

採訪第三天我要去體驗非法移民為了奔向「更好的」國度，必須走過的崎嶇山路。事實上那天我們只爬了一座山，而移民在翻山越嶺之後，還必須穿過沙漠，才能抵達有人跡之處，得到食物與水。這是得花上好幾天的路程。

上午十點多出發，頂著攝氏四十度的高溫，預計要爬四、五個小時。爬了一個多小時後，我說：「我需要休息一下。」一坐下來便拿下遮陽帽遮住我的臉，開始無聲地哭。

我知道，若此時不哭，我會當場吐在地上。已經被烈日曬得有中暑跡象，我必須有個出口，但不願意吐，因為嘔吐比哭泣拍起來更難看。

這時提姆走到我身邊說：「如果妳想要回頭，隨時可以回頭，妳不需要走完它。」

但我認為，這趟路我必須走完。雖然我與英國導演之間的張力，在我對他開誠布公以及前一天判若兩人的表現之後，已經漸漸紓解開來了，但導演對我而言還是有壓力。我相信他之所以安排這趟行程，一定有他的理由，我應該要完成他的安排。

再說，如果我連這座山頭都爬不過去，我如何體會非法移民的痛苦？

咬緊牙關，我苦撐著身子，繼續往前走。

這座山到處是石頭、仙人掌與荊棘，大夥兒配合我的腳步放慢速度。一路上提姆都照顧著我，適時伸出他的手拉著我越過障礙。此時此刻我只能依靠提姆，我竟體會到何謂斯德哥爾摩症候群！這個過去我認為是幻想出來的心理現象。

書名：《一期一會的生命禮物：那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程》作者：曾寶儀出版社：大田出版出版時間：2021年8月1日

何時該喝水，何時該停下透個氣，走哪條路比較安全，他全都一清二楚，我只能依賴提姆。

當我好不容易走到山頂，我真真切切體會了痛苦。而我不過才爬了一座山，非法移民可是要翻過一個又一個山頭，就算克服了這段路程，接著迎向他們的還不知是何種命運。

不得不走向這條路的人們，可以想見他們的生活必定比翻山越嶺更為艱苦，因此寧願涉險犯難。

站在山頭上的提姆，此時指著下方說：「妳看，妳看到了什麼？」

我說：「什麼都沒有。」

他說：「對，什麼都沒有。但那裡就是邊境。」

他的弦外之音是：美國邊境非常危險，人們只要用走的就能越過界線。

而我看到的是：為什麼人類會在沒有任何界線的地方畫下一道界線，區分了你們跟我們，只要越過這條看不見的界線，你就能拿著不同護照，說著不同語言，接受截然不同的教育、社會福利，得到完全不同的人生。

看著一無所有的沙漠荒野，我心中突然揚起一陣荒謬感。

●本文摘選自大田出版社之：《一期一會的生命禮物：那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程》。