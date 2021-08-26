提出正確思考框架：找出更多選項，做更好決策，創造更好的局勢

灰犀牛來襲 黑天鵝亂舞 《造局者》提出了令人著迷的解方，人人都可以成為造局者！《大數據》作者群，眼見AI崛起、世局動盪，再次提出他們最深刻的觀察與解答。 Framer原意是起草美國憲法的那群人，他們建立了聯邦政府的「框架」，他們正是「造局者」的典型──運用腦中的思考框架，在現實社會構建了可以實現夢想的體制框架，他們展現腦中的思維格局，雙手締造了壯闊的新局。（編按）

文／庫基耶 Kenneth Cukier、麥爾荀伯格 Viktor Mayer-Schönberger、德菲爾利科德 Francis de Véricourt

人人都可以是造局者

由於某些細菌對於抗生素產生了抗藥性，每年全球因此死亡的人數已經來到七十萬，而且還在迅速增加。再不找到解方，未來每年因此死亡的人數可能上看千萬，也就是每三秒就有一人因此喪命，就連新冠肺炎（Covid-19）疫情也只會是小巫見大巫。而且，這個問題可說是人類社會自作自受。抗生素的藥效之所以愈來愈差，是因為過去的濫用：這些藥物原本該抑制細菌，現在卻把細菌訓練成了超級細菌。

現代人對於抗生素的使用習以為常，但盤尼西林是到1928年才發現，又經過十年以上才開始量產；在這之前，簡單的骨折或刮傷就常常奪走人的性命。1924年，美國總統柯立芝十六歲的兒子在白宮草坪打網球，腳趾起了一個水泡，引發感染，短短一星期就讓他丟了小命；再高的地位、再多的財富也無力回天。時至今日，從剖腹產、醫美到化療，醫學幾乎各方各面都有賴於抗生素。抗生素的抗菌力降低，這些治療的風險就會變大。

巴茲萊（Regina Barzilay）是麻省理工學院人工智慧學教授，她位於麻州劍橋市的研究室色彩豐富、植物茂盛，而她對於抗生素的問題有一套解決方案。傳統藥物研發多半是針對過去有藥效的物質，試圖尋找分子「指紋」相似的物質。這種做法通常成效良好，但在抗生素這個領域卻行不通。成分相似的物質多半早就研究過，於是新研發的抗生素結構與現有抗生素極為相像，細菌很快就會演化出抗藥性。為此，以麻省理工學院生物工程學教授柯林斯（James Collins）為首，一群背景多元的生物學家與資訊工程學者，和巴茲萊合作，決定採用另一套方法，不再把重點放在尋找相似的結構，而是尋找期望的效果：這種物質能殺死細菌嗎？在他們看來，這不是生物學問題，而是資訊科學問題。

巴茲萊魅力非凡、充滿自信，絕不是一般人想像的那種書呆子。而她也總是在打破各種刻板印象。巴茲萊出生於東歐的摩爾多瓦共和國，從小受共產主義薰陶，說著俄語，後來到以色列就學，說著希伯來語，之後再到美國讀研究所。2014年她在四十多歲生了第一胎，卻被診斷罹患乳癌，經過艱苦治療，總算抗癌成功。這場折磨讓她改變了研究方向，開始專注研究如何將人工智慧（AI）應用於醫學領域。她的研究逐漸受到矚目，也讓她得到了俗稱「天才獎」的麥克阿瑟獎。

巴茲萊和研究團隊合作，以二千三百多種有抗菌特性的化合物，來訓練一套AI演算法，讓AI演算法判斷這些物質能否抑制大腸桿菌的生長。AI演算法經過訓練後，就用來判斷「老藥新用資料庫」裡大約六千種分子，以及後續另一個資料庫中的一億多種分子，以預測哪些分子可能會有藥效。在2020年初，他們挖到寶了，有一個分子脫穎而出。他們把這個分子命名為halicin，正是在向《2001太空漫遊》電影裡背叛主角的AI電腦HAL致敬。

（圖／Unsplash）

發現了這種能夠殺死超級細菌的超級藥物，立刻登上了全球的新聞頭條。眾人盛讚這就像是「影像殺死了廣播明星」的一刻，證明AI機器已勝過人類。〈人工智慧發現能夠治療抗藥疾病的抗生素〉也一躍成為《金融時報》的頭版頭條。

然而那種說法是抓錯重點。並不是人工智慧贏了，而是人類的認知又邁出了成功的一步：面對重大的挑戰，先有一開始的想法，接著能夠改變觀點，於是開闢新路、找出解答。這裡該讚賞的並不是新科技，而是人類的能力。

巴茲萊就解釋說：「是人類選擇了正確的化合物，也是人類清楚自己在做什麼，才把那些材料提供給AI模型來做學習。」是人類定義了問題、設計了方法、選擇了要用哪些分子來訓練AI演算法、再選擇要讓AI演算法檢查哪個物質資料庫。而在選出某些候選的分子之後，也是人類再次運用生物學知識，判斷為何有效。

找出halicin的過程，一方面是一項傑出的科學突破，另一方面也是在藥物研發領域邁出一大步，讓研發速度提升、成本大幅下降。但意義還不僅於此。巴茲萊等人之所以能成功，要素之一就是掌握了一種認知自由（cognitive freedom）。而他們擁有這種自由，並不是因為讀了哪本書、依循了什麼傳統、做了什麼顯然合理的事，而只是因為他們運用了一種全人類都擁有的獨特認知能力。

運用心智模型衡量局勢

人類的思考需要運用各種心智模型。這些模型描繪著現實，能讓我們更容易理解這個世界，看出各種模式、預測事物的發展、瞭解自己遇到什麼狀況。要是沒有這些心智模型，現實對我們來說就像是怒滔洶湧的資訊洪流，又或是各種原始感官體驗與情感的叢林。正是心智模型為我們帶來秩序，讓我們能夠無視不必要的事物而抓住重點——就像在雞尾酒會上，只聽到自己的對話，而不管四周其他人的吱吱喳喳。我們會在腦海中建構出一套現實的模擬，用來預測情況的發展。

雖然我們可能並不自覺，但心智模型時時刻刻都在運作。但也有時候，我們會清楚意識到，自己正運用怎樣的觀點在衡量局勢，而且也能夠刻意堅持觀點或改變觀點。需要做出重大決定的時候（像是換工作、生小孩、買房子、關掉工廠、蓋一棟摩天大樓），就最常有這樣的感受，你會發現自己的決定除了出於客觀邏輯，還會有一些更根本的理由，像是看待當下情境的視角、認定世界運作的方式。而這種潛藏的認知因素，就是由各種心智模型組成的。

我們必須去詮釋這個世界，才能真正存在於這個世界；我們對現實的感知，就會影響我們的行動。這些都是我們早就知道的事情，但也總是覺得理所當然而渾然未覺。也是因此，讓巴茲萊的成就格外令人嘆服。她就是針對問題找出了正確的思考框架。她所運用的心智模型，是將注意力從分子的結構（讓分子發揮作用的機制），轉移到分子的功能（分子能否有用）。靠著給這個問題找出不同的思考框架，就讓她和研究團隊找到一片他人錯過的天地。

巴茲萊為這個問題情境，建立了正確的思考框架，也就解鎖了新的解決方案。

所謂的思考框架（frame），也就是我們所選擇應用的心智模型，會決定我們如何理解世界，也決定我們如何行動。思考框架讓我們能夠歸納類推，得出抽象的概念，再應用到其他的情境當中。這樣一來，我們即使面對新的情境，也有辦法應對，而不需要每次都從頭開始學習。無論何時，思考框架都會默默運作。但我們可以刻意停一下、問問自己：現在我們運用了怎樣的框架？這真的是最適合目前情景的框架嗎？如果答案是否定的，就能去選擇其他更好的框架，或是創造全新的框架。

思考框架不同，視角就不相同

「建立思考框架」是人類認知非常基本的一件事，基本到難以查覺，就連研究心智運作的學者，也是到了相當晚近，才注意到這件事。過去大家對於建立思考框架的重視程度，一直比不上其他的心智能力（例如感知和記憶）。但由於大家愈來愈感受到必須提升自己的決策能力，而建立思考框架又與做出好選擇和行動息息相關，這件事也就逐漸從幕後走向舞臺中央。現在我們知道，如果能用正確的方式、提出正確的思考框架，就能找出更多的可能，也就能做出更好的選擇，創造更好的局勢。使用JP6怎樣的思考框架，就會影響所看到的選項、所做出的決定、所得到的結果。思考框架愈好，結果也就會愈好。

社會上許多問題之所以如此棘手，究其核心，都只是各方採用了不同的思考框架。例如，美國和其他國家之間，究竟是該築起一道牆、還是搭起一座橋？蘇格蘭究竟是該留在英國、或是獨立？中國對香港的「一國兩制」，究竟重點是一國、還是兩制？對於同一個情境，因為思考框架不同，看在眼裡就有完全不同的樣貌。

2016年，舊金山49人隊的四分衛卡佩尼克，在美國國歌演奏時單膝下跪，呼籲眾人注意種族主義與警察暴力。有人認為這是以一種值得尊敬的形式，發表著無聲、象徵性的抗議。畢竟他並不是轉身背對，也並未怒舉拳頭、或是伸出某根手指。但也有人認為這已經是對美國的大不敬，不過就是一個才能普通的球員在刻意操弄仇恨的宣傳手法，汙染了美國少數還沒受到文化戰爭染指的領域。

（圖／Unsplash）

大家爭吵的並不是到底發生了什麼事，而是這有什麼意義。於是這成了一場羅夏克墨跡測驗：你帶著怎樣的思考框架，就會看到怎樣的內容。

每一種思考框架，都會讓我們用某種獨特的視角來看世界，使某些要素放大、又讓某些要素縮小。譬如，資本主義的思考框架，會讓一切都彷彿充滿商機；共產主義的思考框架，則讓一切都成了階級鬥爭。同樣是一片雨林，實業家看到的是價值不菲的木材，而環保主義人士看到的則是攸關人類長期生存的「地球之肺」。在全球疫情大流行期間，該不該規定民眾在公共場所戴上口罩？在美國，用「健康」思考框架的人會說「當然」；用「自由」思考框架的人則會高喊「去你的！」

同樣的資料數據，不同的思考框架，就會有相反的結論。

有時，我們慣用的思考框架並不見得和現實契合。思考框架本身並沒有正誤之別（只有一個例外，後面會再提到），但當然有些時候會出現選錯思考框架的情況，也就是選用的框架並不適合當時情境。實際上，人類進步的路上，就四處散落著被拋棄的框架殘骸。以十五世紀的解剖學書籍《醫學彙編》為例，書中主張身體各部位和黃道十二宮有關，天體和身體彷彿形成完美對應。然而，這套思考框架從來沒真的治好任何人，而且等到更實用的思考框架出現，也就被拋在一旁。

我們意氣風發的時候，就容易犯下這樣的錯。2008年，諾基亞（Nokia）還是全球手機銷售的龍頭，很少人覺得蘋果公司剛推出的iPhone能有什麼前途。當時的趨勢是要把手機做得更小、更便宜，但iPhone卻是更大、更貴，也更容易出現各種錯誤。諾基亞的思考框架出自保守的電信業，重視的是實用和可靠。蘋果的思考框架則出自創新步調飛快的資訊業，強調要容易使用、能透過軟體延伸出新的功能。而事實證明，蘋果的思考框架更能滿足消費者的需求和欲望，也就主宰了市場。

然而，講到當前人類所面臨的種種重大挑戰，我們卻常常說不出自己用了怎樣的思考框架。無論是在哪個領域，都必須瞭解建立思考框架有多麼重要：先能用不同的觀點來看待問題，才能用不同的方式來解決問題。不論是對個人、社群、國家、或甚至是整個文明而言，想應付最棘手的難題，都得從自身出發：運用「建立思考框架」這種人類所特有的能力。

但我們得好好練習、進步。請聽本書慢慢道來。

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●本文摘選自天下文化出版之《造局者：思考框架的威力》，未經同意禁止轉載。