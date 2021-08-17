想《過好一個你說了不算的人生》，轉化情緒，讓我們看雲去

有人說「所有煩惱都是人際關係的煩惱」，但只要抽絲剝繭，就會發現真正讓自己不開心的，往往是相處過程中產生的種種情緒。 資深心理諮詢師張沛超在他其著作《過好一個你說了不算的人生》中指出，人們對情緒下意識的二分法，導致我們過度貪戀所謂正面情緒，並對負面情緒感到厭惡驚恐，讓我們活得越來越不自在。想擁有自在人生，就需要重新理解情緒的本質，它們其實更像是不同波長、不同顏色的光線，或者變化多端的雲朵，並無正負之分，且都能為我們帶來智慧的增長。（編按）

文／張沛超（資深心理諮詢師）

對情緒的二元觀點，讓人作繭自縛

我記得有一首歌，歌名叫作〈為情所困〉。我對此印象很深刻，很多時候哪怕外界沒有任何困擾，但是我們仍然被自己的情緒所困。

在一些研究當中，把來訪者的訴求進行歸類，你會發現情緒障礙占的比例好大。其次就是人際關係問題，當然很多的人際關係問題你要往深處探究，還是情緒的問題。為什麼會跟某個人有這樣或者那樣的彆扭？其實就是跟這個人在一起的時候，自己產生了各種各樣的情緒。

為了讓自己盡量不被情緒所困擾，有些人會採用非常極端的方法。比方說冷酷無情。冷酷無情的人認為情緒是有毒的，是一種壞的東西，它不是我們的朋友，甚至是應該努力祛除的東西。

通常這些人在情緒上是受過傷害的，當他把這些所謂的負面情緒，比方說悲傷、憤怒、脆弱、絕望、羞恥、內疚等關在門外的時候，其實也就把自己關到門裡面了。於是，一些所謂的正面情緒，如欣喜、放鬆、期盼、快樂等，也都沒有了。這樣的一種保護方式，就好像把人變成了「活死人」。

我們經常會聽到「情商」這種說法。有關情商的書出了好多本，在我看來，這些書裡頭其實有誤導性的一面。這些書可能非常看重識別情緒的工具性意義：「如果我能夠控制自己的情緒，那麼我將會贏得某些人的讚許；如果我能夠調節別人的情緒，我有可能可以控制他人。」我不覺得這是一種真正有利於獲得自在的情商。這些「妄作」比較缺少思考，往往會把我們困在自己的一些不安的情緒裡。因為當你這樣做的時候，你其實也在擔心別人會這樣對待你。

我理解的情商，應該是追求自在的前提。我們盡可能與他人有一種真正和諧的關係，尤其是要與自己的情緒，有一種比較和諧的關係。一般來說，談到情緒的時候，大家都會有一種很自然的二分法：有些是「好」情緒，有些是「壞」情緒。

什麼是「好」情緒呢？比方說愉悅、開心，這些通常會被人們認為就是好的。對於「好」的情緒應該怎麼做呢？我們會努力去追求，不顧一切地去獲得這樣的情緒。其實不用我多說，大家可能已經從身邊的例子裡看到，有些人追求「好」的情緒，雖然也不是一定追求不到，但是往往會把自己弄到一個更深的壞情緒裡頭。如果你對這些所謂的「好」情緒多一份貪戀，你特別喜歡這種「好」，覺得那時的自己才是真正的自己，在那種生活中才是真正的享受，那麼，當你進入一種相對平和的心態時，你可能會感覺很無聊、很憂鬱，因為你覺得在平和狀態中，自己就不是自己了。那就更不用說一些所謂的「壞」情緒了，如我剛剛所說的失望、悲傷、內疚、羞恥、憤怒乃至絕望，你會覺得這些情緒簡直是壞透了，連一秒鐘都不想去體會。

你可能會覺得，如果身邊有人處於這樣的壞情緒裡，那他真是一個可怕的物種，要想方設法地離開他，以免這樣的壞情緒會傳到自己這裡。這其實也是一種比較高級的作繭自縛，這個「繭」是什麼呢？就是我們所以為的「好」情緒編織出來的一種好的生活。

作繭自縛時，我們很難容忍生活當中這些情緒好好壞壞、起起伏伏、來來往往，就會竭力地想把自己控制在所謂的「積極情緒」的狀態。一些市面上的自助性的心理書籍，又會有意無意地強化這種對待情緒的態度，想方設法讓人感覺到要有一種高峰體驗，要有很愉悅的感覺。

說得嚴重一點，這有點像一種精神上的鴉片，它會使人在回到一個相對正常的生活狀態時，感覺到空虛、沒有色彩；當面對所謂的「負面情緒」的時候，會感覺到厭惡，甚至驚恐。

化情緒為智慧，看天上雲捲雲舒

我們的情緒其實就像光譜一樣。我們知道白光通過稜鏡的分解可變成七色光。你問孩子：「你喜歡什麼樣的光？」孩子會告訴你：「我喜歡黃色，我喜歡綠色，我喜歡紫色。」「你討厭什麼顏色呢？」「討厭橙色。」

其實，這些情緒只不過是波長不一樣的振動而已，它本質上是一樣的。只不過我們受了一些社會文化的影響，或者是由於我們對情緒的本質瞭解不夠，才會在情緒上產生好惡、愛憎。這就使得我們的自我被局限在比較小的地方，沒有辦法認出來：悲傷的自己是自己，痛苦的自己是自己，絕望的自己也是自己。我們擁有很多種狀態，這些其實都是真的，而且在根本的層面上它是連成一片的。這就是我對於情緒自在這一部分的觀點。

當然我並沒有鼓吹「這些所謂的負面情緒很珍貴，大家努力給自己創造吧，我們盡可能地受傷，盡可能地絕望吧」。當我們的心靈不夠成熟的時候，其實也容納不了很多情緒。不光是負面情緒，就連正面的情緒也難以容納，比如開心得過了頭，從中醫的角度來講，也會使心氣渙散。

大家記不記得「范進中舉」這件事情？其實在中醫的醫案當中，有很多這樣的例子。所以，我們需要慢慢擴展自己的心。在我們的心足夠擴展之前，可以做些什麼呢？

首先，保護我們的心，以避免遭受過多的情緒刺激。比如，如果有孩子的話，就不要帶他去看恐怖片。孩子的心理還不成熟，當他看恐怖片的時候，好多刺激畫面進入他的頭腦當中，會沒有辦法消化。對他而言，這完全不是一件過癮的、興奮的事情，而可能是一場災難，甚至會引起一些創傷後的壓力反應。我們的心如果有一部分停留在孩子這樣的狀態，就應該保護它，使它不要被過強的情緒影響，不管是喜怒哀樂哪種情緒。

然後，要有一個足夠的安全區。其實這個安全區就是我們自在的一個基地。我們要學會保護自己，不要暴露在太劇烈的情緒當中。當我們的心逐漸地成長，逐漸地變得有能量、有容量之後，它對於情緒的感受就不一樣了。它可以消化一些情緒，並且把這些情緒轉化成一種生活的智慧、來自經驗的智慧。

這時候我們就會擁有真正的情商：我們能夠辨識自己的情緒狀態，也能夠辨識別人的情緒或者情感狀態。而且我們知道自己的情緒、情感狀態的規律，也知道別人的規律。

這樣的話，在交流的時候，我們就不會誤以為自己的某種狀態是別人帶來的。這種誤會往往會引起一些交流上的障礙，會使得對方覺得莫名其妙，在這樣的壓力下，對方可能真的會表現出你所預期的行為。這種自證式的預言，在家庭之中、家庭之外、職場之中、職場之外創造了不計其數的麻煩，把很多人趕到了我的諮詢室裡。我們逐漸學會辨識之後，這些點點滴滴的情緒就會轉化成一種智慧。不光是正面的情緒可以轉化，負面的情緒也可以轉化成智慧。

對情緒的本質有了更多、更深的瞭解後，我們的心可能就會處於一種對情緒自然接納、悅納的狀態當中。這時候，我們的情緒就像是天上的雲。我們知道無論是白雲還是烏雲，本質上其實並沒有差別。白雲固然有很多美的變化，烏雲其實也值得欣賞。在唐詩宋詞當中有很多描繪烏雲的景象，烏雲也有它的美法。

我有時候會讓我的學生們有意識地花一段時間觀察雲。我們在平時生活當中，心會陷於日常狀態，就很容易形成管狀視野。但是一旦抬頭看天的時候，會發現天是很大的，很多事情不隨我們的意志轉化，天本身是很自在的。當我們的眼看著天空的時候，情緒就會被天氣所轉化。其實這也是一個很好的轉化情緒的途徑。

我自己經常會去看一看雲。我生活在深圳，擁有藍天白雲的日子很多。當我結束一天的工作、選擇步行回家時，我經常會停下來看一看天上的雲。在這個時候，從臨床當中所帶出來的一些比較沉重的情緒，也會被這樣的環境所自然轉化。推薦大家試一試。

●本文摘自方舟文化出版之《過好一個你說了不算的人生：未必事事如意，依然天天開心！現代人必修的自在心理學42講》。