《興奮醫學事件簿》喝了可樂，會骨質疏鬆？

文/亞留間次郎

可樂與骨頭的關係

應該很多人都是聽著「喝可樂骨頭會融化」這句話長大的吧?但是大部分的人幾乎都不是那麼在意,還是繼續喝可樂,即使如此,應該也沒有實際發生過骨頭融化的案例。這麼說來,可樂讓骨頭融化這件事只是單純的都市傳說,不過是一種迷信罷了?

但是,事實真相並沒有那麼單純。可樂為了呈現出那種帶有獨特口感的味覺感受,使用了名為「磷酸」的添加物。據說當磷酸攝取過量時,的確可能會對骨骼的生成帶來負面的影響。

在日本「公益財團法人骨質疏鬆症財團」的網站上,開門見山就寫著「可樂含有大量的磷酸,會妨礙身體的鈣質吸收,建議不要大量飲用比較好。」這樣的結論。

話說回來,構成磷酸的「磷」這項物質,對所有的生物而言是不可或缺的礦物質。除了與鈣質結合後形成骨骼和牙齒之外,也扮演著像是DNA和ATP(三磷酸腺苷)等負責維持生命的重要角色。

對身體來說如此重要的磷,為什麼攝取過量反而會對身體有害呢?在日本公益財團法人骨質疏鬆症財團的網站上做了以下的說明。

因為磷和鈣質的關係太好,兩者很快會打成一片。即使是在骨骼中,磷和鈣質也會形成磷酸鈣的結晶體。當人體攝取大量的磷,如果和腸道中的鈣質互相結合的話,就會形成結晶狀被腸道吸收而無法進入體內,最後直接混入糞便中排出體外。因為這個原因,攝取過量的磷會妨礙鈣質的吸收。因此呼籲不要攝取過量的磷,建議不超過鈣質攝取量的兩倍為佳。

各類食物中都含有大量的磷,所以只要維持正常的飲食,幾乎都可以攝取人體必須的量。2015年的「國民健康與營養調查」結果顯示,各類營養素的攝取量(1歲以上,依男女性別與年齡層不同)分別是:鈣質517毫克,磷990毫克。但是因為這項調查中並未將食品添加物中的磷酸的量納入計算,預期實際的磷攝取量應該會比這個數字還要多。我認為現實情況是,我們都攝取了超過鈣質兩倍以上的磷。

(圖/Unsplash)

☑ 可口可樂公司的反駁

因此,造成「可樂會讓骨頭融化」這個問題的最大癥結點就是,如果大量攝取作為酸味劑使用的「磷酸」,將會妨礙鈣質的吸收,有可能成為導致骨質密度下降的原因。但是,這件事沒有意外地遭到可口可樂公司否定。可口可樂公司在名為「飲料學院」的官方網站上,特別刊登了營養與骨骼健康的專家Robert P. Heaney教授的專訪內容,針對這項疑慮發表了以下回應。

(Robert P. Heaney教授)在我們進行的鈣質與代謝的研究中證實,可樂飲料中含有的磷酸,對於尿液中的鈣質損失完全沒有造成任何影響。

Robert P. Heaney教授的論文主題是〈碳酸飲料和尿鈣排泄〉(Carbonated beverages and urinary calcium excretion)。這篇論文的宗旨是「即使喝了可樂,從尿液中排出的鈣質含量並不會改變。」它並未針對骨質密度減少與否進行量測,所以這篇論文並未回答我們最想知道的部分。

☑ 可樂與女性骨質密度相關的論文

另外還有一篇論文是針對可樂與骨質密度的關係進行調查。主題是〈可樂等,不包括其他碳酸飲料,會導致年長女性骨質密度偏低:骨質疏鬆症研究〉(Colas, but not other carbonated beverages, are associated with low bone mineral density in older women: The Framingham Osteoporosis Study)這篇論文的結論指出,年長女性的可樂攝取與低BMD(骨質密度)之間有著密切的關連。

具體的要點統整如下。(serving/SV指的是飲食提供量的單位。在這篇論文中指出「消費量是依據每週平均的serving進行測量;1個serving的定義是指1杯、1罐、或是1瓶的意思」)

● 從1971~2001年為止,關於骨質疏鬆症一共進行了6個週期的調查,從資料中設定男性(年齡:59.4±9.5歲)共1125人,女性(58.2±9.4歲)共1413人為對象進行分析。

● 測量女性的股骨頸部密度,相對於沒有喝可樂的人是0.89g/cm2,每週喝1~3個serving的人是0.87g/cm2,喝3~7個serving的人是0.865g/cm2,而喝7個serving以上的人都是0.855g/cm2。

● 除了可樂之外的碳酸飲料,看不出有顯著性差異。

● 針對男性,看不出有顯著性差異。

可樂與女性骨質密度相關的論文。(圖/創意市集出版提供)

針對年長的女性,得到了飲用可樂會導致骨質密度下降這樣的結果。雖然在這篇論文中仍表示「還需要做更進一步的調查」,但最後的總結則寫道「擔心罹患骨質疏鬆症的女性,避免經常性飲用可樂會比較好。」

☑ 結果到底會不會造成影響?

可樂的攝取與骨質密度減少之間的關係,贊成與反對這兩種論點相互交錯,確實也有認為與骨質密度減少有關的數據存在。儘管如此,就算有這些論文的研究成果作依據,只要不要像笨蛋一樣達到「經常性飲用」那種程度的話,原則上應該可以說不會有問題,即使這是個陳腔濫調的結論。

順帶一提,應該也會有人在意除了可樂之外,什麼樣的軟性飲料中含有磷酸(或是磷)吧?朝日飲料公司與三得利公司都有在官方網站上公開該公司製作的產品營養成分,請大家上網確認。

在碳酸飲料中,可樂類平均每100毫升就含有大約20毫克左右。其他的碳酸飲料據說也含有1毫克左右的樣子。像是咖啡、乳製品、蔬果汁等產品中雖然也含有大量的磷,但是請各位不要直接套用到前面論述的「可樂和骨密度的關係」相關論文並混為一談。

雖然是老生常談,只要平常多注意攝取均衡的飲食,確實攝取鈣質等必要的養分是很重要的。只要做到這一點,就可以適度地享用可樂了。

●文章出自創意市集出版之《興奮醫學事件簿:精子不是新鮮的,處女沒有膜!喝可樂骨頭會融化?出乎意料的人體妙研究》。