《台灣門神圖錄》紀錄臺灣門神演變史，以及宮廟建築藝術！

在傳統社會，門神是代表宮廟顏面的大工程。廟方挹注重資禮聘博學通才的畫師，有時耗費數年才能完成一幅作品。成品通常工筆細繪，色彩繁複，並在門神所持器柄上落款以示負責，具有很高的藝術價值。 《台灣門神圖錄》本書作者康鍩錫曾隸屬李乾朗古建築研究室工作團隊，深耕台灣廟宇建築藝術近40年。他詳實的田野調查不只包括台灣本島，更包含了門神在金門、馬祖等外島的各自演變，並獨家收錄40組台灣史上曾經存在，但因損毀、重塗、成為私人收藏等原因，如今已不能得見的珍貴歷史影像，令讀者得以全覽這些曇花一現的門神傑作。 本書透過質樸趣味的文字、精美的圖片，詳細記錄所有門神種類、所在宮廟及位置、畫師、年代、尺寸等重要研究資訊，是研究台灣藝術文化獨一無二的重要工具書。（編按）

文／康鍩錫

千變萬化的門神

《山海經》記載，在滄海中有一座度朔山，山上有一棵巨大的桃樹，桃樹的東北邊是萬鬼出入的鬼門，而神荼和鬱壘，正是管理萬鬼的神。

神荼和鬱壘手拿葦草編成的繩索，立於桃樹下，若有鬼魂膽敢趁夜外出為非作歹，立即就會被他們拘提綑綁，拿去餵食白虎，眾鬼神均懼怕他倆。於是，黃帝遂作禮，立大桃人，

在門戶上畫其像以驅逐凶煞。後民間廣為流傳至今，可獲辟邪祛鬼、閤家平安之效。

其實門神原本是沒有形象的神明，從殷商時代的人在門上繪畫老虎避邪開始﹐一直到元代，大將軍秦叔寶與尉遲恭的組合才在民間廣為流傳，而神荼和鬱壘則是從漢代開始廣為人知的門神搭檔之一，這些門神威武神勇的身姿除了在家家戶戶的門上也常駐在人們心中。

然而，在科技發展一日千里的今日，除了過年期間大家還會記得在大門貼上門神外，對於門上貼上的這兩位門神大概所知不多，因此大抵很多人也不曉得除了神荼和鬱壘兩位門神外，經過數百年的演變，門神也變化出萬千樣貌。

「門」作為房屋牆垣出入處所設，門有界定空間、過濾訪客、防禦等功能，同時也具備身分地位與禮俗的象徵意義。

人類早期對自然萬物充滿敬畏之心，認為神靈存在各種事物裡，因此和人類生活息息相關、守護居住安全的門戶，當然也讓人崇拜。「戶是人之出入，戶則有神」，為感謝守護之勞，並祈求平安順利，門神的祭拜遂由此產生。

門神是中國民間最流行的神祇之一，其歷史之久，流傳之廣，種類之多，在諸神中最為凸出。殷代天子有祭五祀之典，即祭祀「門、戶、井、燈、土地」等五神，多於秋季由天子、諸侯、大夫舉行祭祀禮。由於祭祀行為的產生，便賦予了門神形象化及人格化。

早期門神是沒有形象的，但在宗教中卻居於有咒術性的部位。殷商時代的人崇奉鬼神，會在門上畫老虎以嚇阻鬼魅魍魎；漢代就不只畫老虎了，也畫成慶、荊軻、神荼、鬱壘……等英雄人物；到了南北朝又有「雞王鎮宅」取代門神。唐朝時受佛教東傳影響，故門神多以佛教人物為主；南宋李嵩的〈歲朝圖〉所描繪的門神已有文武之別，王公貴族也拿金箔來裝飾門神；直到元代，以秦叔寶與尉遲恭作為門神，才在民間廣為流傳。

門神經過千餘年的演變後，種類也增加了，城門、衙門、寺廟門、院門、宅門、廳門、房門等都各有門神。佛教、道教也分別有各自認定的教派門神，甚至有男門神、女門神、武門神、文門神、太監、孩童……等不一而足的門神。手上所持的器物也變化多端，從降魔驅邪、捉妖除怪，到加官晉爵、招財進寶、百子千孫……等應有盡有，已成為門的一種新裝飾藝術，也是廟宇主神或屋主身分地位的表徵。

「門戶」為傳統古建築重要設置，門神聳立於寺廟或宅第大門。宅第通常把門神貼在門扇上，寺廟大門則以豐富的色彩結合精湛的繪畫技巧，直接繪製門神於門扇上，不僅可裝飾美化，更可保護木板。門神造型在傳統中力求變化，每件仿如藝術品，幾乎無法找出相同的圖像，也全都是畫師以自己的才華創造出來的。台灣的門神彩繪較趨向於民俗趣味性，尤其是寺廟的門神彩繪，畫師無論心情或態度，均不敢有所懈怠，視門神彩繪為代表寺廟顏面的重大工程。由於門神彩繪的優劣，直接關係到寺廟的神聖崇高，當然也連帶影響畫師的社會地位。

●本文摘自 貓頭鷹出版社 出版之《台灣門神圖錄》導讀。