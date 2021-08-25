凌宗湧／花在哪裡？到處都是啊！

文／凌宗湧

在德國的學習生活，其實非常規律。每天清早先帶狗出門散步(這是當初講好打工換宿的條件之一)，然後跟著老闆到花市選購當天需要使用的花材，回到店裡後一邊聽他抱怨生活大小事，一邊一起製作花藝，下了班就回家休息。

儘管如此，生活內容卻充滿了品味與美感的雙重刺激。

這位花藝師年輕時曾有過一段婚姻，據說，他的前妻是一位銀行從業人員，對生活品味一無所感，夫妻生活味同嚼蠟、漸行漸遠，最後他提出離婚的要求，並勇敢坦承自己同性戀的傾向。

身為同志的他，對於生活有著特別的堅持，不只是花藝作品，就連居家用品間的組合搭配，哪怕只是一盞燭光、一只酒杯，日日餐食所需的餐具廚事也絕不馬乎，一切生活細節都在在顯示出他獨特的品味。

跟他們一起生活的期間，除了花藝的學習，也磨練出我對生活細節的要求，其中最讓我震撼的，是一次度假的體驗。

某天，老闆隨口說句：「我們去度假吧！」話才剛說完，就催促我快手快腳的收拾行李，領著我前往他位於西班牙 Ibiza 小島上的別墅。他的別墅不在熱鬧的沙灘商業區，而在靜僻的住宅區，因為很久沒人居住，得先動手打掃，向鄰居借了發電機後，我們從裡到外分頭整理房子，到了傍晚，終於整理完成。

「你負責插一束佐餐的餐桌花束吧！」

「花在哪裡？」我一臉茫然的問。他微微一笑，什麼也沒說，只用下巴朝外面點了點。

是啊，花在哪裡？不是到處都是嗎？

我走出戶外，深深的吸了一口氣，滿是海潮味的空氣充滿我的鼻腔、肺部，相較於海灘上的熱鬧，背海的 Ibiza 滿佈著完全不同的悠閒氣氛。花園的角落綻開著淺紫色的迷迭香，順手摘下幾束，搭配四周生長的草，完成了我在 Ibiza 的第一件花藝作品。

他看著我完成的佐餐花束，拉開一個抽屜，從中挑選出搭配晚餐菜色與花束的蠟燭，小心翼翼的插在古董水晶燈座上，蠟燭的火光隨著水晶玻璃的反射，在室內旋轉著，我們靜靜的喝著紅酒吃晚餐。

「這才是生活啊！」我發現與台灣在根本上的不同之處。

在沒有花市的時候，我們要準備一場驚喜晚宴，於是從自然的森林裡尋寶，找到許多白橡樹和蕨類，從枝到葉到果實，即使不用一朵花也美不勝收。 法國，2018「跟著花開去旅行」，秋豐莊園，花綻巴黎 Photo Credit：蔡東昇，意識影像（圖／寫樂文化 提供）

在 Ibiza 輕鬆的度過了幾天後，我才發現原來那間別墅是租來的。「你為什麼要花這麼多錢跟時間佈置一間租來的房子呢？」我問。

「有差別嗎？」他理所當然的回答我，「不管房子是買的，或是租的，『人生苦短』這件事都不會改變，在有限的時間裡，人都該好好的度過生命中的每一天，既然是自己要住的地方，就該把它佈置成自己喜歡的樣子，讓自己開開心心待在屋子裡，度過愉快的時光。」

「我以負擔得起的價格，租下這棟房子，在能力所及的範圍，把這房子佈置成自己喜歡的樣子，就算最終這一切將還給屋主，但在這房子裡度過美好假期的記憶卻永遠不會失去，這不是一件很快樂的事情嗎？能做到這樣，就算物有所值了吧！」

在傳統的觀念裡面，大家(包括我)總以為，人要賺到很多錢，才能住自己想要的房子，過自己喜歡的生活。但聽完他說的話，我的想法改變了。

用秋天的金黃南瓜為器，以台灣山林裡金黃的落葉為秋日主角，俯拾即是的秋色萬千。 台北，少少原始感覺實驗室（圖／寫樂文化 提供）

書名：《每日美日》作者：凌宗湧出版社：寫樂文化出版時間：2020年1月3日

「人為何需要花呢？明明沒有花也不會對生活產生妨礙啊。」這是我從事花藝工作之後心中很大的疑惑。花藝設計的目的是什麼？在德國的那段時間，我不斷想著這些問題。

花藝並非單純為了展示個人技術的精湛，或是表達獨樹一格的美學素養，而是對於美好生活的想像、追尋與完成；身為花藝師所需要追求與學習的，並非更高層次的設計與技術，而是人該如何好好的過生活，只要樂於付出，就可以傳遞我心中的美。

如果世界的某個角落可以因此而變得更美，那麼，生活在這世上的我，一定會更愉快。

領悟到這一點後我才發現，這是這趟學習之旅最大的收穫。

●本文摘自寫樂文化出版之《每日美日：凌宗湧的80+作品解析，收服國際名流與奢侈品牌的原生美學》。