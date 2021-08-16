動畫中的「巨乳蘿莉」，其實是罕見疾病患者？

文／亞留間次郎

巨乳蘿莉的悲劇

明明是個小女孩卻擁有巨乳身材，「巨乳蘿莉」就是這麼矛盾的存在。不是虛構而是真實存在，這是賀爾蒙分泌異常造成的疾病。有方法可以解決女孩們的痛苦嗎？

「巨乳蘿莉」好發於出生後6個月至16歲之間的年輕女性，被稱為「乳房肥大症」，是真實存在的內分泌疾病。對尚未發育成熟的身體來說，過度肥大的乳房對身體造成沉重的負擔，所以在臨床上不得不予以切除減輕重量。

有一篇論文提到，目前最年輕的案例是從出生後6個月乳房便開始膨脹，出生後23個月已經變成超級巨乳所以予以切除。而且乳房最大的案例則是一名切除高達12.5公斤（體重的24%）巨乳的小學生。體重的1/4都是乳房，已經無法量測她是什麼罩杯了。所以，從托兒所、幼稚園到小學等大範圍的年輕族群之中真的有極少數罹患巨乳蘿莉的女性存在。

日本也曾經在1993年出現一位11歲初經之後便急遽的巨乳化，短短8個月已經超過Ｉ罩杯，光是乳房就重達5公斤的少女。由於她已經無法靠自己的力量支撐這對巨乳，只能尋求醫師透過外科手術切除3.9公斤的巨乳。這位少女為了避免切除之後的乳房繼續增生肥大，在醫師的建議下服用「諾瓦得士」（太莫西芬）接受賀爾蒙治療。乳房肥大症是女性荷爾蒙之一的雌激素過敏症所造成的，只要使用具有抗雌激素作用的藥物就可以抑制巨乳化。

這款諾瓦得士錠劑原本是用來乳癌治療的，因為副作用很強，所以將這款藥物用在賀爾蒙療法上具有相當高的風險。雖然一般對外說明是「副作用很少」，但這是指作為抗癌藥物使用時，不使用這款藥物就會死亡，在逼不得已必須使用的強效藥物中，相對副作用很少的藥物，單純只是比較對象的問題。若是12歲左右的少女在青春期結束之前連續好幾年服藥的話，那麼長期累積的風險就達不容忽視的程度。要忍受爆乳定期切除乳房，還是繼續服用含有誘發癌症風險的這款副作用很強的藥物，這是被迫必須做出殘酷選擇與判斷的恐怖疾病。

定期切除乳房已經不是蘿莉控，而是Ryona們喜愛的話題了；不得不這麼做是因為對身心靈已造成沉重的負擔。在歐洲就是因為賀爾蒙療法的副作用風險過高，所以只能透過外科手術將乳房切除。思春期的少女除了必須忍受爆乳，還得承受切除手術帶來的痛苦，造成生活品質低落。因為這是罕見疾病所以沒有確立標準治療方式，無法斷言哪一種作法是正確的。如果開立諾瓦得士錠劑的醫師判斷「這是與乳癌同等級的疾病」，我們也無法責怪他。

一想到現實世界中的巨乳蘿莉活得如此痛苦，我就已經不會再對二次元的巨乳蘿莉產生衝動了。醫師就是這樣，學習越多醫學知識，性衝動的對象也越來越少。我們常說，看了護理師AV產生衝動的傢伙，如果不是冒牌醫師就是真正的變態。

明明是個小女孩卻擁有巨乳化身材，「乳房肥大症」就是這樣的疾病，因女性荷爾蒙之一的雌激素過敏症造成。《European Journal of Pediatrics》上公布了出生6個月後乳房開始膨脹，出生後23個月已經巨乳化，乳房切除前後的模樣。

☑ 人造巨乳蘿莉的可能性

巨乳蘿莉是內分泌疾病，意味著只要注射雌激素賀爾蒙的話，透過人工方式做出巨乳蘿莉的可能性很高。因為發生過１歲兒童的真實病例，不管是幼稚園還是小學生，在任何喜愛的年紀讓她巨乳化，理論上是可以做到的。只不過如果讓她巨乳化之後一輩子都是這樣，就算停止服藥還是無法回復原狀。

假設將角色設定為「被變態權力人士脅迫注射藥劑後成為巨乳的小女孩」，這現實中應該會被制止並有批判的聲浪，所以請在漫畫作品中真實呈現吧！從開始服藥到成為巨乳為止的成長速度驚人，並以正常發育的4倍速左右急速成長，不到１年就會變成巨乳。這段期間，包括身高等其他部位的成長速度還是跟平常一樣，所以還是小女孩卻變成了巨乳。

如果讓青春期的女孩服用過量的雌激素，副作用會導致她無法長高。所以從小就持續施打雌激素的話，除了變成矮個子巨乳之外，也有抗老化的效果，因此也可以創作具有「巨乳蘿莉＆蘿莉阿婆」雙重屬性的角色。

書名：《興奮醫學事件簿：精子不是新鮮的，處女沒有膜！喝可樂骨頭會融化？出乎意料的人體妙研究》作者：亞留間次郎出版社：創意市集／城邦文化出版時間：2021年7月29日

有誰願意在情色漫畫或是輕小說裡面嘗試看看嗎？鬼畜外道的我可以承接醫學監修的工作。說道描寫時必須注意的重點，因為開立的是賀爾蒙藥物，口服藥會在消化過程中被分解掉，所以務必要進行肌肉注射。因為不是靜脈注射，所以施打的位置不是血管處，而是像臀部、上手臂、大腿等肌肉量比較多的位置。一次施打的劑量大約１cc左右，所以作畫時請畫出小型的注射器和很細很短的針頭。和施打疫苗的方式相同，只要搜尋兒童施打疫苗的照片就可以當成作畫的參考資料。

相反的，認為胸部不可以再繼續長大的少女吞服了諾瓦得士藥錠，或是貧乳女性變身成為巨乳女性的情節也是可行的。不過，也作為巨乳化抑制藥物使用的諾瓦得士因為是抗癌藥物，普通的藥局裡面沒有販售，也很難從網路上買到這款藥物。已經長大的胸部不可能變回原來的大小，還是建議避免這樣的設定會比較好。這些全部都是理論上的說法而已。我並沒有進行過那樣的人體實驗唷！我是說真的啦！

●文章出自創意市集出版之《興奮醫學事件簿：精子不是新鮮的，處女沒有膜！喝可樂骨頭會融化？出乎意料的人體妙研究》。