影響威士忌風味最重要的元素：水

文／邱德夫

每座蒸餾廠興建之初，務必考慮的最重要因素不是大麥或其它穀物、亦非酵母菌，而是水，選址時務必鄰近豐沛無虞、水質良好的水源。務實的原因在於，早年蒸餾廠的動力來源通常是水車，而在水質處理能力不及現代的當時，良好的水質確實也是酒質的保證，因此所有的蒸餾廠無不強調其用水。格蘭利威使用富含礦物質的喬西之井（Josie's Well），格蘭菲迪擁有羅比度之泉（Robbie Dhu Spring）；當今正夯的日本威士忌中，山崎與白州蒸餾所使用的「離宮之水」與「白州尾白川之水」均名列日本名水百選之內，就算在台灣，金車酒廠選在素以「水的故鄉」聞名的宜蘭員山建廠，南投酒廠則引汲流經中央山脈岩層與原始林區的地下水。

從行銷的角度看，絕大部分的酒廠都不會拿廠裡使用的大麥（麥芽）、酵母菌種或泥煤田產區作為賣點，因為來源大多相同，但對於水源無不傾力宣揚，其道理也簡單，每瓶威士忌中，水可能占據60%，若說水對酒質沒有影響是說不過去的。

格蘭花格酒廠前的水車（圖片由隼昌提供）

◊ 軟硬水的使用和水質過濾方法

一般而言，蒸餾廠使用的水，依使用目的可區分為2種：（1）直接參與反應的製作水；以及（2）不與原料或酒接觸的輔助用水。用途上雖涇渭分明，但水源卻可能相同，而不同的水源具有不同的特性。河川溪流或湖泊屬於地表水，其礦物質含量較少，但容易受到微生物或是其它汙染源的感染，供應上受到降雨量的影響而不穩定。泉水或水井為地下水，受到流經的地質影響，其礦物質可能含量較高，但微生物較少，水質及水源供應一般較為穩定。至於公共自來水，其供應量基本上不受氣候影響，也幾乎不受污染，需要考慮的是加氯問題。

斯貝賽產區最重要的河流——斯貝河，橫跨河面的拱型鐵橋為興建於1814 年的魁列奇鐵橋（Craigellachie Bridge）。（圖／寫樂文化出版社 提供）

下表係整理《蘇格蘭威士忌蒸餾廠》書中所列營運中酒廠的水源，其中紅字部分為硬水，其餘皆為軟水，另少數酒廠水源不只一處。從表中可知，絕大部分酒廠的水源來自泉水或河川、溪流，其次是湖泊和水井，少部分酒廠，如穀物蒸餾廠，使用的是都市供水系統提供的公共用水。

圖表1（圖／寫樂文化出版社 提供）

圖表2（圖／寫樂文化出版社 提供）

另外從統計表中可以看出，絕大部分蒸餾廠使用的水源都為軟水(註)，主要原因是地質因素。根據英國的水質管理局資料，大部分的蘇格蘭地區都是軟水，愈往英格蘭靠近水質愈硬，因此僅有少部分蒸餾廠因地理位置不得不使用硬水。軟水的優勢在於，酵母菌喜好弱酸環境（pH＝5.4，詳見書中〈第三篇、原料的處理〉），而硬水中的鹼性離子將讓水質呈弱鹼性。但也有例外，譬如美國肯塔基州的波本威士忌，所使用水源便是流經石灰岩的硬水，用以過濾水中的鐵離子，而解決弱鹼問題的方法，便是在糖化時的穀物糊內加入前一次蒸餾後留下的酸性廢液再進行發酵，這種特殊作法稱為「酸醪」（sour mash）製程。

書名：《新版威士忌學：簡史、原料、製程、蒸餾、熟陳、調和與裝瓶，追尋完美製程的究極之書》作者：出版社：寫樂文化出版時間：2020年12月22日

所有酒廠都盡可能取得品質良好、供應穩定的水源，但除了入桶、裝瓶前稀釋用水必須符合飲用水標準之外，其它的製作水品質門檻倒也不至於太高。外觀上當然得清澈透明，礦物質含量則須達到不同的製作要求標準，若水源無法滿足所有需求，則使用前須加以處理，可行的方法如下：

◎ 使用活性炭過濾含有中等濃度有機物的地下水及地表水，如農藥，酚類和氯化合物，也能有效過濾懸浮固體，或去除大眾供水系統中過量的氯，達到改善味道，顏色和氣味的目的。

◎ 對於過度混濁的水，可先通過砂柱、靜置沉澱、添加凝結劑或高分子凝絮或氧化過濾等方式過濾澄清，而後再進行活性炭處理。

◎ 針對不需要的礦物雜質，可利用離子交換樹脂（IER）、逆滲透（RO）或奈米濾膜等方式移除。

◎ 針對水中的微生物，可以紫外線消毒、加熱或無菌過濾法來去除。

註： 蘇格蘭飲用水的硬度（hardness）是以碳酸鹽的含量為標準，100ppm 以下為軟水，100 ∼ 200ppm 為中度硬水，大於200ppm則為硬水。

●本文摘自 寫樂文化 出版之《新版威士忌學：簡史、原料、製程、蒸餾、熟陳、調和與裝瓶，追尋完美製程的究極之書》。