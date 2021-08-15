胡晴舫主編新書！《我台北，我街道》以20位作家的台北記憶、回味生活

《我台北，我街道》

文／焦元溥

再見一次也很好——唱片迷記憶中的羅斯福路四段

前幾年因為五月天專輯《自傳》中的〈任意門〉，讓一家叫做「搖滾萬歲」的唱片行受到關注——是的，那不是編出來的歌詞，真有這家唱片行，曾在士林文林路468號二樓。雖叫「搖滾萬歲」，店內什麼音樂都賣，包括頗具規模的古典樂，一度還兼營咖啡廳。

為什麼我知道？因為我也是在「搖滾萬歲」度過青春期的孩子，透過這家唱片行建立我最初的音樂收藏。即使現在家裡CD堆積如山，我仍能明確指出，那些在「搖滾萬歲」購買的唱片，每張都記得。

真的不可能忘記。

然而要談唱片行，而且是古典樂唱片行，有條街和文林路一樣，在我心中有不可磨滅的地位。

我和古典音樂結緣早，十歲開始著迷這門藝術，高中聯考後為雜誌撰寫相關論述。雜誌社在新店寶橋路，對那時的我來講，簡直像在七星山。稿酬一字一元(嗯，那時就是一字一元)，由於還未成年，郵局開戶太麻煩，因此我每個月都爬一趟七星山，搭漫長的公車去請款，順便和編輯聊天。我寫的是長篇專欄，字數常在八千一萬以上，稿費以1993年的物價水準和高中生的生活花費來說，相當可觀。但不幸的是若要回家，就必須在公館轉車。這一轉，稿費也就所剩無幾了。

雖然也沒太久之前，但那是一個沒有youtube，沒有mp3，音樂要透過實體媒介播放才能聆聽的時代。也就是說，想要欣賞錄音，需要花錢。由於店家頂多提供選擇性的試聽服務，購買唱片也就成了賭注與投資：受限於財力，買家對曲目與演出者，下手前多半做了功課，對買到的錄音多少也具有敬謹之心，特別是那些自己親自體會，確實偉大神奇的演出。喜愛的演奏不只要聽上數十遍、數百遍，唱片封面也會牢牢刻在心底，包括廠牌圖案與代表色。人同此心，那也是講究設計的時代。黃標、紅標、紅藍標，對應的是不同的封面色調與構圖美感，自成體系脈絡，讓人有親切的熟悉感。這也是為何當Philips和EMI易主，掛上Decca與Warner商標，就如285被粗暴地改成「敦化幹線」一樣，會令有情人惱怒—唱片世界已然崩毀，難道連記憶都不讓留下嗎？

隨著唱片世界崩毀的，還有唱片行與店員。賭注與投資，不只在買家，也在賣家。面對客人，賣家必須具備相當的知識，能介紹曲目更能介紹演出者。如何讓入門聽眾買到合適錄音，這其實比想像中困難。與其說賣家要建立權威，不如說要建立信任感，讓買家感覺每賭必贏、投資必賺，才會從生客變成熟客。這雖然是為唱片行建立固定財源，也是—應該說，更重要的是—展現賣家的音樂素養與鑑賞美學，讓唱片行成為值得花時間流連駐足之地，初聽者學習的場所。

這也就是為何公館唱片圈會這麼迷人。對古典樂迷來說，羅斯福路四段38號的「派地」，142號的「玫瑰」，加上汀州街東南亞戲院樓下的「兄弟」，以及辛亥路一段上的「經典」，構成了最美好的音樂風景。唱片固然吸引人，更有魅力的是人，店長、店員與顧客共同交織出的聆賞氣氛與唱片文化。台大、師大的教職員與學生，提供了唱片行裡源源不絕的談資。公館又是公車樞紐，增加了各式各樣的客源。

那時候買唱片是自己的事，卻不是一個人的事。店員會和你聊天，問你是否需要協助。即使是個性怪異，自認不需要協助的我，也總會被店內播放的音樂迷住—雖然那可能是店長的私人收藏，只是自己放來聽，根本沒貨可賣。如此一來，就自然開啟了話題。在1993年禁止真品平行輸入之前，這幾家唱片行各顯神通，進口稀奇古怪的錄音，打造自己的美學世界。在著作權法通過之後，店員的品味以及顧客掌握更為重要。如何訂購特殊版本卻不造成庫存壓力，是唱片行能否鶴立雞群的關鍵。不然主流大廠各家都賣，特色從何而來？更何況那時還有西門與東區兩家「淘兒」唱片行，那可是能從日本或美國分行直接調貨的國際連鎖店呢。專單到貨，樂迷總是蜂擁而來。已經不記得究竟是怎麼知道訊息的，彷彿空氣都在傳聲，尤其是來自俄國與日本的專單，簡直讓人瘋狂。聞訊趕到店裡，看到一群樂(ㄊㄨ)友(ㄧㄥ)早就踱步搜刮，心恨加上心癢，也就忙著入列，從字母A一路看到Z。

●本文摘自木馬文化出版之《我台北，我街道》篇名〈再見一次也很好——唱片迷記憶中的羅斯福路四段〉。