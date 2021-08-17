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「一寸相思一寸灰」無題詩解密李商隱──施逢雨《細說李商隱》

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《細說李商隱》 作者：施逢雨 出版社：聯經出版 出版時間：2021年08月16日
書名：《細說李商隱》
作者：施逢雨
出版社：聯經出版
出版時間：2021年08月16日

晚唐大詩人李商隱是名垂千古的才子。世人說李商隱情感深摯，一往情深。世人也說，李商隱詩色調濃郁，風格感傷淒美，但真意飄渺難解。

本書全面著力於掃除賞讀李商隱詩歌時的障礙，選注具有代表性的作品，並逐首加以繫年，與詩人的生命經歷相對照，從而建構出更為鮮活的詩作面貌。在解析上，除了一一精審尋索難解的字、詞、句意與詩旨之外，還以淺顯易懂的方式，親近讀者的筆觸，引領讀者進入詩作核心。部分艱深的作品更附上白話翻譯，以利讀者理解，將助讀者撥開詩人與其詩的重重迷霧，深入閱讀美好的李商隱詩歌。（編按）

文／施逢雨

颯颯東風細雨來，芙蓉塘外有輕雷。

金蟾齧鏁燒香入，玉虎牽絲汲井迴。

賈氏窺簾韓掾少，宓妃留枕魏王才。

春心莫共花爭發，一寸相思一寸灰！

鄭板橋〈滿江紅．田家四時苦樂歌〉寫道：「細雨輕雷，驚蟄後和風動土。」驚蟄這個節氣在每年陽曆3月5日或6日，而這個節氣前後的天候特色就是「細雨輕雷」，與本詩開頭兩句所寫的景象類似。由此，我們知道本詩的寫作時間是仲春時節。這個時節的自然景物，誠如詩中所寫，是優美的：東風輕拂，細雨飄灑，荷塘漂浮著新綠的小葉。但是，我們若仔細去體會，卻又會發現：詩人寫到風兼雨的颯颯之聲，還有荷塘遠方的輕雷聲，似乎都在暗示他內心有無法完全平靜之處。

這會不會是我過度詮釋呢？我想起《楚辭．九歌．山鬼》裡的這段詩：「雷填填兮雨冥冥……風颯颯兮木蕭蕭，思公子兮徒離憂。」並把它拿來與商隱此詩相比對。我發現兩者的情境相當類似，意象還有雷同之處，惟一的差別是〈山鬼〉裡表達的感情集中在末句，單純而明白，而商隱詩的感情則分散在好幾個「聯」寫，複雜而晦澀。

商隱此詩最難解的是頷聯兩句。「金蟾」是蟾蜍狀的香器，指熏爐。「鏁」是「鎖」的異體字。熏爐蟾口有個鼻紐開閉，稱之為鎖。「齧」，咬。鼻紐關閉，稱之齧鎖。「燒香入」，謂只有點香的人進來。「玉虎」，指虎狀的轆轤。「絲」指繫吊桶的絲繩。「汲井迴」，謂只有汲井水的人回來。姚培謙說：主角在此綺麗之房中，「金蟾齧鏁，非侍女燒香莫入；玉虎牽絲，或侍兒汲井時迴（回），惆悵終無益耳。」（《集解》引）換句話說，就是主角在房中，思念的美人（依本文的詮釋，是思佳人而非公子，詳下）渺無音訊，主角徒然憂思惆悵。

要解明頸聯兩句，需先說明賈氏窺簾和宓妃留枕兩個典故。《世說新語．惑溺》記載：晉朝人韓壽姿容俊美，大臣賈充徵召他做自己的佐屬（掾）。每次賈充在家有聚會，他女兒就會從窗中偷窺韓壽，看了很喜歡。久了之後，二人透過婢女安排私通。後來事情被發覺，賈充沒把它公開，而把女兒就嫁給了韓壽。另，《文選．洛神賦》李善注引〈感甄記〉說：曹植為東阿王時，請求娶所愛的甄氏女，沒有結果。曹操將甄氏許配給曹丕。甄后被讒死後，曹丕將她的遺物玉帶金鏤枕送給曹植。曹植離京返回封地，途經洛水，夢見甄后對他說：「我本來心屬君王您，可惜這心願沒完成。這枕頭是我在家時陪嫁用的，先前給了五官中郎將（曹丕），現在給君王您。」於是便用以與曹植互相歡愛。曹植感念其事作〈感甄賦〉，後魏明帝改為〈洛神賦〉。宓妃本指洛水之女神，在此借指甄氏。

以上兩個典故意謂：「賈氏窺簾，以韓掾之少；宓妃留枕，以魏王之才。」（《集解》引紀昀語；「留」，贈送之意，見《語言詞典》）這點應無疑義。問題是：詩人究竟自認為既年少、又有才呢？還是已不年少、又無才思呢？紀昀的看法似乎偏向後者。他在上引文字後說：商隱「自顧生平，豈復有分及此，故曰：『春心莫共花爭發，一寸相思一寸灰。』」我的看法則偏向前者。為了支持我的看法，我得討論本詩的寫作年代問題。

這首詩沒有強烈證據顯示係作於商隱與王氏戀愛期間，但若從此脈絡闡釋，也容易說得完滿。假若王茂元恰在詩人與王氏戀愛期間把女眷接到涇州〔參看〈無題〉（來是空言）（021）討論〕，詩人某日來到一向與王氏約會的地方，可能是韓畏之家為二人特別準備的別室，室外雖天候宜人、環境優美，卻終日等待不到王氏倩影，待在綺麗的房間裡，偶爾進出的只是添香、送水的侍女，想起王氏對自己的深情厚意，猶如賈氏窺簾、宓妃留枕，相思之情洶湧澎湃，難以遏抑。如是，在「思〔佳人〕兮徒離憂」的感嘆憂傷下，覺得春心不能隨便發動。否則，像現在遭遇重大的挫折，就相思難忍。如果相思之情可以具體計量的話，自己的相思每一寸都像一寸完全熄滅的灰燼，恐怕再也燃不起愛的火花了。

〈山鬼〉末句的感情在商隱詩中化為六個句子、十多個意象。這不只是由簡單質樸化為複雜華麗而已，它還提供商隱一個發揮他的主要特色之一—晦澀—的機會。「金蟾齧鏁」和「玉虎牽絲」二句，我到現在都沒把握前引姚培謙說法是最終的解釋。讀者願不願意也來試著解解李商隱出名的「詩謎」呢？

●本文摘自聯經出版之《細說李商隱》。


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