生命遭逢風雨，試著把自己變成一把「雨傘」，你將看見希望

文／野村總一郎（Jongryn Mo）

在學校交不到朋友。

在職場上遇到討厭的上司，頻頻被惡意針對。

這種慘烈的境遇，究竟要持續到何時？

我時常會聽見這樣的煩惱。

每個人多少都會遇到辛苦的情況，倘若這樣的情況持續不斷，就會加劇內心的負荷。

比起直接面對苦難本身，「不曉得苦難何時才會結束」這種看不見未來的不安與絕望感，才更讓人痛苦。

此時，請大家試著變成一把「雨傘」。

大自然會用我們無法聽懂的聲音傳達著某種訊息。

因此，暴風不會鎮日不停， 大雨也不會連日不歇。

倘若你正抱持著似乎永遠不會停止的不安，宛如綿綿不絕的雨勢，那麼這些話語就如同幫助你撐過這段不安的「雨傘」──我是如此認為的。

感到很痛苦時，不妨靜下心來，等待雨過天晴，相信這一切總有一天一定會結束。

老子哲學的特徵，便是「自然主義」與「自然信仰」，也就是講求順應自然而生；相信大自然會教導我們重要的事物。

前文引用的箴言，即是以「希言自然」為開頭。

無論是雨、風、山、河川，大自然都不會在我們感到困擾、痛苦時，提出諸如「這麼做就好」「那樣就可以解決問題」等明快又具體的建議。

然而，正如同老子所說，只要我們仔細且冷靜地觀望自然界的動向，即能感受到大自然正在向我們發送各種訊息。

縱使猛烈的狂風不斷呼嘯，這也不會永遠持續。在那之後，晴天勢必將會造訪。

縱使燠熱的豔陽猛烈照射，在那之後也會降下淅淅瀝瀝的雨。

書名：《在診療室遇見老子》作者：野村總一郎（Jongryn Mo）出版社：今周刊出版時間：2021年8月5日

四季遞嬗，即便是看似永無止盡的寒冬，幾個月後也會像虛幻般被暖呼呼的春風吹散，樹木發芽，百花綻放。回顧過去，會發現每年都是這樣，不是嗎？

愈是面臨艱困且絕望的境遇，看不見前方盡頭的時候，愈該用心觀察大自然所賜予的啟示。

前文所引用的老子箴言，其實後面還有這兩句話：「天地尚不能久，而況於人乎？」也就是說連天地都無法持續降雨，更何況是人呢？

現代人總在不知不覺間以為自己處於比大自然還崇高的地位，然而，無論建立起多高聳的大樓、製作了多複雜的機器人，以現在的技術而言，我們依然無法操控天氣。我們能做的，只有撐傘等待雨停。

當然，就算撐了傘，雨也不會停，但雨傘可以避免雨勢直接襲擊身體。只要抱持「這場雨一定會停」的心態， 就會發現雨過天晴確實是毫無例外的自然法則。

安靜地豎起耳朵，就能聽見大自然的教誨。

●本文摘自今周刊出版社出版之《在診療室遇見老子：療癒10萬人的日本精神科名醫，教你32個「零批判」思考模式》。