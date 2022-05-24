被遺忘的美洲！《諸神的足跡》看見失落的文明

文／葛瑞姆‧漢卡克（Graham Hancock）

被遺忘的美洲

在二十世紀初，很多學者認為美洲有人類出現，是不到四千年前的事。

當時世界其他地區的情況又是如何呢？四千年前，埃及文明已經很悠久了，米諾斯文明（Minoan Crete）正如日中天，英格蘭巨石陣和其他巨石遺址也遍布在歐洲各地。此外，在四千年前，人類的祖先已經在澳洲生活了約六萬五千年，他們在很久之前就已經出現在亞洲最偏遠的地區。

既然如此，美洲為何會被排除在這場全球大遷徙的範圍之外？在世界各地紛紛發展出高度文明時，這股看似勢不可擋的浪潮為何那麼晚才影響到美洲呢？

問題也許就出在阿萊西‧海德路加（Aleš Hrdlička）。海德路加是一位難纏又讓人望而生畏的人類學家，他也是美洲近代人類起源說最有影響力的傳播者和捍衛者。他在一九○三年，獲選為華府史密森尼學會國立自然史博物館新成立的體質人類學部（Division of Physical Anthropology）的主任，直到他在一九四三年過世時才卸下職務。他在位時被奉為「當時最顯赫的體質人類學家」和「新大陸人類近代起源說的捍衛者」。他也利用自己的權勢，打壓所有美洲在更早前就有人類存在的研究。法蘭克‧羅勃茲（Frank H. H. Roberts）是海德路加在史密森尼學會的同事。他後來坦承在這段時間，「對美洲更遠古人類活動的研究成了禁忌。任何想要在學術圈順利發展的考古學家，都不敢提到他發現了極古老印第安人存在的證據，免得在考古學界沒有立足之地。」

（圖／Unsplash）

但顯赫的權勢也不能永遠掩蓋事實，在一九二○和三○年代，一些極具說服力的證據開始浮現，證明早在海德路加認定年代前的數千年，美洲就已經有人類存在。隨著這些證據的出土，這位顯赫人物的威信也漸漸開始動搖。對他的威信影響最大的，就是一處遺址的發現。這個遺址被命名為黑水源（Blackwater Draw），它就位在新墨西哥州的克洛維斯（Clovis）鎮附近。一九二九年，有些絕種冰河時期哺乳動物的骨骼在那裡被發現，它們的年代應該很古老，史密森尼學會派代表查爾斯‧吉爾摩（Charles Gilmore）到遺址查看。這也難怪，也許是為了迎合固執己見的海德路加，吉爾摩便認定這處遺址不值得深入研究。

賓州大學的考古學家艾德格‧霍華德（Edgar B. Howard）卻不同意吉爾摩的說法。他從一九三三年起在黑水源展開發掘，不久就發現大量製作精美的石製拋射武器，和極具特色的凹槽矛頭。它們之所以被稱為凹槽矛頭，是因為在底部都有明顯的垂直凹槽。研究人員發現，這些矛頭和絕種的冰河時期動物群有關，有些矛頭甚至深埋在動物的肋骨間。這些動物包括哥倫比亞猛瑪、駱駝、馬、美洲野牛、劍齒虎和恐狼。一九三五年，霍華德根據他的發現出版一本書，並在書中斷言人類可能已經在北美洲存在了數萬年。之後他又進行了好幾季詳盡的田野工作，並在一九三七年三月十八到二十日，於費城舉行的知名國際研討會「早期人類和人類的起源」上發表他的發現，並獲得熱烈的讚賞和肯定。

海德路加也參加了那場研討會。妒火中燒的他不但不理會黑水源發現的重要性，反而在發言時，重申他對美洲印第安人的一貫立場：「單就骨骼殘骸而言，目前並沒有證據證明人類曾存在於更古老的地質年代。」

但紙終究包不住火。霍華德和海德路加都於一九四三年過世，在那一年前後，有更多符合黑水源型式的凹槽矛頭被發現了。因為發現地點就在克洛維斯鎮附近，人們也漸漸開始稱它們為「克洛維斯矛頭」，這個名稱就一直被沿用至今。新證據不斷出現，因此除了海德路加，其他頑固的守舊派也沒有質疑的餘地。他們最後不得不承認，克洛維斯文化的人們，曾獵捕過在上次冰河時期末滅絕的動物，由此可見美洲至少在一萬兩千年前就有人類活動。

這些發現掀起一波研究熱潮，在之後數十年中，約有一千五百個克洛維斯遺址被發現，有超過一萬個克洛維斯矛頭出土，遺址和矛頭出土位置遍布在北美洲各地。隨著各地不斷有新發現出現，學者也發現這個文化的一些異常現象。為了解釋這些異常現象，兩個學派對克洛維斯文化的年代和持續時間提出不同的觀點。

書名：《諸神的足跡──失落文明的關鍵》作者：葛瑞姆‧漢卡克（Graham Hancock）出版社：商周出版出版時間：2021年8月5日

所謂的「長期派」認為，北美的克洛維斯文化最早出現於一萬三千四百年前，在約一萬兩千八百年前從考古紀錄中離奇消失，持續了六百年。「短期派」也認為結束時間是一萬兩千八百年前，但認定開始時間是一萬三千年前，只持續了兩百年。兩派學者都同意，這個別具特色的文化一定是源自其他地方，因為根據它最初出現的證據看來，它在當時已經是個精致和發展完全的文化，懂得利用先進的武器和狩獵策略。

讓人倍感困惑的是，考古學都認定人類最初是由亞洲東北部遷徙到美洲，但克洛維斯人與眾不同的工具、武器和生活方式，在亞洲各地都不曾出現過。我們唯一能確定的是，克洛維斯在北美洲出現後，很快就席捲北美洲的廣大地區，在阿拉斯加、墨西哥北部、新墨西哥、南卡羅萊納、佛羅里達、蒙大拿、賓州和華盛頓州，都有遺址被發現。如果在六百年內就能擴張到這種地步，這種速度稱得上是野火燎原。如果是在兩百年內，那簡直就是不可思議。

●本文摘選自商周出版之《諸神的足跡》第四章。