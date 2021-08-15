《零下六十八度》 南洋以外，臺灣人的極地苦寒戰俘記憶

西伯利亞拘留，指的是二戰末期，蘇聯向日本開戰，戰敗後大量的日軍戰俘強制移送西伯利亞與中亞、蒙古等地，在惡劣高壓的環境中進行苦役工作，在那不毛之地導致許多人魂斷異鄉。除了日本人，當時的臺灣人成為戰俘後，也被送往西伯利亞。臺灣人來自溫暖海島，更加不能適應北地氣候，然而，這段歷史卻被抹去、消失於臺灣人的記憶中。 本書從宜蘭男兒陳以文的生命歷程出發，透過他的經驗，回到那混亂的一九四五年，跟著他從日本本土出發，前往滿洲、西伯利亞，重新認識並補足屬於臺灣人的歷史。（編按）

文／陳力航

相信不少臺灣人的長輩，可能曾前往南洋從軍，或是在中國戰場與日軍搏鬥。我的祖父陳以文，也有類似的經驗。他比較特別，他去的是滿洲，其後更被拘留在西伯利亞。我祖父的經驗，印證了過去臺灣人的海外活動路線，遠比今日想像的還要多元。而他從西伯利亞輾轉返臺的過程，也顯示臺灣人在不同政權交替下的無奈與悲哀。

如此特別經驗，也是我孩提時期的床邊故事。有一段時間，我就睡在祖父旁，還記得床頭擺著一臺收音機，旁邊有一箱紅露酒。收音機播著日語廣播（臺灣收得到沖繩的訊號），祖父帶著酒氣，緩緩地告訴我，西伯利亞最低溫是零下六十八度，同袍的鼻子、耳朵，如果暴露在外面太久，一碰就會掉。這樣的情節，不要說年幼的孩童，即使是大人，想必也會很驚訝吧。這樣的故事，一直埋藏在我心裡，當我就讀成大歷史的時期，系上恰巧有一門「口述歷史」課程，趁著這機會，我就以祖父為口訪對象，將其整理為〈陳以文先生訪問紀錄〉，刊載在《宜蘭文獻雜誌》。可能是冥冥之中有注定，〈陳以文先生訪問紀錄〉刊出不久，祖父就仙逝了。

祖父個性海派，對我這個長孫非常疼惜，我從小在他的陪伴下，聽了許多家族故事、早期臺灣的掌故，受他的薰陶，我後來選擇研究臺灣史，而且對日本史深感興趣。當我從成大畢業，進入政大臺史所，我就對臺灣人的海外活動很有興趣，拿到碩士學位之後，我接著前往東京大學留學，不過在東京期間，我發覺自己似乎不適合走學術這條路，幾經思考後，決定返回臺灣。

剛回臺灣時，其實有點徬徨，此時妻子告訴我，為何不將祖父的故事，以非虛構寫作的方式，重新擴寫成一本書呢？於是，我開始重讀這份訪問紀錄，構思可以延伸的方向，逐步開始書寫。在這過程中，我發現許多有趣的史料，也重新享受到寫碩士論文時的愉悅感。

祖父過世多年，有時我會去買他最喜歡的日本甜點「最中」來享用，藉此懷念和他相處的時光。然而，就在初稿完成的當晚，我夢到自己站在宜蘭舊家的客廳，我告訴祖父說，書的初稿已經完成了。他抽著七星淡菸，微笑著用日文說：「寫了這麼多，真是厲害。」說完，他的視線轉向電視，而我也醒了過來。

從初稿寫完到出版，中間歷經許多波折，但我始終堅信，這本書對自己的家族和臺灣社會有其價值所在。所幸經過許多人的協助，才得以出版。很感謝路那、世界柔軟的辰漁，以及前衛出版社的君亭、佩穎，若沒有他們的牽線與協助，就沒有這本書。此外，感謝與我討論書名的好友炳達，書中的九五式練習機照片，是我同事德真的傑作。感謝學弟昱丞與玠志的協助，讓我得以一窺一九四五至一九四八年間，泰舍特的氣溫數據。我的妻子許雅玲，應該是聽過這故事最多次的聽眾，很感謝她當初的鼓勵，促成這本書的誕生。

最後，謹將這本書獻給我的祖父陳以文（一九二七—二〇一二），以及他的日本戰友們。

●本文摘選自前衛出版之《零下六十八度：二戰後臺灣人的西伯利亞戰俘經驗》作者自序。