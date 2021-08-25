誰說學習是痛苦的？「大腦友善」的教學方式，讓學習變有趣！

文／山加．沙馬（Sanjay Sarma）、路克．約辛托（Luke Yoquinto）

或許使學習變得容易最顯著的障礙，就是大家都認為學習應該是困難的，在麻省理工學院（MIT），這個想法就跟在任何其他地方一樣的普遍，說不定還更厲害。MIT的學生把它叫做「IHTFP」，是我恨這個該死的地方（I Hate This F***ing Place）的縮寫，由此可知他們的課業壓力有多大。其實挑戰學生使他們對知識有深沉的了解是很重要的，但是在這困難之上加上不必要的磨練，就是殘酷和武斷了。這就像要求奧林匹克短跑選手要先通過空手道的比賽一樣不必要。

然而MIT學生引以為傲的正是這種不需要的困難。長久以來MIT的學生有一種受虐狂的驕傲，在MIT念書就好像從高壓力的消防水管中喝水一樣。這表示MIT的學生聰明又強悍，能夠喝得下足以沖掉牆上塗鴉的知識水力。所以在一九九一年，一群惡作劇的學生在校園裡弄了一個消防水管的飲水器，水真的是從消防水管中噴出來的，結果學校把它變成永久性的展示了，這個消防水管的飲水器目前在Ray and Maria Stata中心的入口，這是MIT大部分電腦科學家所住的地方，上面有塊牌子解釋MIT的高壓力學習。每次我經過它，都忍不住做鬼臉，因為它代表了兩個錯誤的觀念：第一，它表示在MIT學習是很困難的，這很奇怪，這是世界頂尖的科技教育機構，有著最優秀的學生，你會覺得他們很容易受教（事實上，教他們比喝消防水管的水容易多了）；第二，這表示無法或不想從壓力水柱中喝水的人不屬於MIT。或許高等教育不適合他們，或許知識本身超越他們的能力所以抓不住，或許這些知識不適合他們。

比較可能的是，我們的學習想法都錯了，我們把學習想成一個磨難或苦難，學生必須鍥而不捨，堅持不懈，不然就失敗。我想退一步問，是誰說的？為什麼一定是這樣？人類天生就會學習，學習並不是一件了不起的事，事實上，我會說我們學習的能力是與生俱來的，是經過幾百萬年的物競天擇所贏來的能力，困難的部分應該已經過去了，什麼時候我們從世界中抽取有用的知識變成非要經過痛苦、有毅力才能獲得？什麼時候學習變成艱苦的跋涉而不是快樂的探險？

假如一個教育系統設立時就是為了篩除掉不夠好、不值得投資的學生，那麼它當然就是把次一級的學生篩出來放到後段班，把考試考不及格、會被大學入學許可拒絕的人挑出來，整體來說，就是削減學生接受教育的可能性。更糟糕的是，那些被刷掉的學生中，包含了某些比例社經地位低下的孩子，他們還未入學就已經背負了對他們不利的包袱。對這個問題最顯著、最應該做的，就是去彌補這個錯誤：直接正面去打擊貧窮、種族歧視和性別歧視，以及其他把好人擋在外面的障礙。事實上，假如我們希望住在一個比較公平公正的社會的話，這種直球對決是唯一的方式。

但是即使在一個沒有這種障礙的奇蹟世界裡，學習仍然受到不符合認知科學教學法的影響。如果真的要使教育盡量公平和平等，我們必須拋棄「學習必然是困難」的迷思，而想辦法使教學法在認知上變成「使用者友善」才行。這個方法可使學生免除不應該的剔除，同時幫助其他的人達到學術卓越的新高點。

假如我們能拯救幾個學生不被教育的無情篩子篩出去，那麼或許我們可以放大這個效應，採用新的方法使更多的孩子進入學習的世界。這就是為什麼要有新的教學技術，它可以大大的改變大部分人學習的方式。這個把教學法改變成對大腦友善（brain-friendly）的教學模式，其實並不是新的發明。我們對人類如何學習的了解以及使用新教學媒體的能力，已經到達了一個境界，它們聯合起來的力量產生了不容忽視的可能性。

這個對使用者友善的需求，沒有任何時候比現在更需要了。說到這裡，我必須承認，長久以來，我也是把世界上的問題丟到教室門口，讓教育者去解決的人。但是事實是，目前的確是特別需要解決教育方法的時候。從學習者的角度，科技變化的速度正在改變工作的規則，我們需要在時間和精力上，更好、更有效的方法，使忙碌的上班族能跟得上時代，或有必要時，可以轉換跑道。同時，當幾十年來收入都停滯不動時，我們需要可以幫助學生不受父母財力限制，而能得到大學教育的新方法。

書名：《改變我們如何學習的科學Grasp：MIT有效學習法的實踐》 作者：山加．沙馬（Sanjay Sarma）、路克．約辛托（Luke Yoquinto） 出版社：遠流出版出版時間：2021年8月25日

現在社會還有更大的問題要去面對，除了最顯著的地球暖化、氣候變遷的議題之外，還有新冠病毒、人口老化、國家醫療和長照的開支、財富的不平均分配和重振災後經濟復興的問題。很不幸的是，我們只有花一小部分的精力在處理這些緊急的問題上，極少人擁有改革創新這些問題的機會。哈佛大學的切蒂和他的團隊調查了究竟是誰有資格能參與技術創新，結果發現絕大部分專利的擁有者是來自有錢的家庭和富有的社區。這表示有許多可能的愛因斯坦被埋沒了，那些如果在小時候能夠接受到創新理念的女生、少數民族、低收入家庭的孩子，他們很可能有天分去創造出有影響力的東西來，卻因現行制度成了遺珠之憾。這個創新的不平等對低收入家庭傷害最大，因為他們缺乏資源去解決他們深受其害的問題。這表示當全世界面臨著巨大待解決的問題時，我們對付它的方式卻是把一隻手綁在背後去跟它對抗。

在這同時，科學家越來越在事業的後期做出開創性的發現，可能是因為在一個不斷發展的研究領域中，每一代人都需要比上一代人需要更長的時間才能跟上步伐。所以我們需要加速學生達到最先進技術的時間，也需要更廣泛背景的人來加入團隊。對這些問題的一個解決方式便是把學習變得容易，讓全世界各個不同的人都能用到使用者友善的工具。

不管怎麼樣，學習應該是一個探險的歷程，它應該像希臘神話中，大力士赫丘利（Herculean）的十二項偉業，或是一個愉悅的發現之旅。

●本文摘自遠流出版之《改變我們如何學習的科學Grasp：MIT有效學習法的實踐》。