給女兒的社交傳承，建立好人脈的三個功課

文／吳家德

有一回，就讀高職的女兒放學回家後問我一件事。她說：「爸，我們有一堂生涯輔導課的老師，要求同學三人一組，找任何一種職業的上班族做採訪，藉以了解行業特性與職人心得。」聽到女兒說要採訪職場工作者，我馬上就回她說：「就找我啊，我非常樂意喔。」

女兒嗚嘴笑著說：「不要啦，這樣有點奇怪。哪有女兒採訪老爸的。」「不然你要採訪誰？」我反問她。「我記得您認識一位高鐵列車長，叫Doris，我們可以採訪她嗎？」女兒不好意思的說出這句話。

原來在學校時，女兒已經跟其他兩位同組同學提議要找「高鐵列車長」這個職業來採訪。她們三人都覺得這個工作「很酷」，便請女兒回家趕緊問我可否幫忙邀約。

Doris是我在幾年前搭高鐵所認識的朋友。當年，我搭乘她正在值勤的班車，我座位邊的一位奧客因為自己搞丟行李而謾罵Doris。Doris竟能很有風度，也不慌不忙的將此事處理好讓我欽佩。我算雞婆，下高鐵之後便到服務中心寫了一張顧客意見表給高鐵總公司，藉此讚美Doris的好服務。

算是有緣，之後的某幾次搭車機會，我都偶遇Doris。一回生，二回熟，我們便加臉書成為臉友，也慢慢成為真實世界的朋友。這個故事，女兒有聽我提起，才興起找Doris訪問的念頭。

老爸能拒絕女兒的央求嗎？當然不行。但，我做了三件事，藉機讓女兒自我成長。

第一件事：交新朋友。

我除了簡短用Line告訴Doris我女兒想要找她訪談工作的訊息外，其他的事，舉凡約訪日期、地點、相關細節，都由女兒對Doris自行處理。我希望女兒可以學習如何與新朋友打交道，並從中建立友誼關係。

女兒起初聽到我如此「耍狠」的規定，有些詫異與不解，因為她覺得老爸應該會幫她打點一切才是。但了解我的想法後，也就能接受我的做法。我告訴女兒，我與Doris完全沒有中間人介紹都能認識。所以藉由我的居中牽線認識Doris算是簡單的。而且兩人直球對決，不需要每次的決議都要我轉傳，更能快速達成共識。

這是現在年輕人最弱、也最常遇到的問題，就是「社交恐懼症」。對於要認識新朋友會有障礙，不知如何是好。現代人會有這種狀況發生，不外乎幾種原因：

第一，怕遇到壞人，造成自身的傷害。不論是家庭或學校教育，總是告誡大家「生人勿近」，否則可能會人財兩失。再加上新聞媒體的血腥報導，加重人與人之間的防備心所致。

第二，社交軟體盛行，從實體見面轉向虛擬認識。臉書、推特與IG的興起，讓交朋友變得簡單，但也讓友誼的溫度變得較為冷淡。因為所有的溝通介面都以文字圖像為主，少了語言和肢體動作。久而久之，讓很多年輕人失去在真實世界交朋友的能力。

第三，本身的個性就較為內向木訥，不知道要如何聊天講話。我大學之前也算是內向害羞之人，雖然我已轉變極度外向，但我絕對可以體會內向的人對於人際溝通的害怕與陌生感。

當然還有其他原因造成社交障礙。但我覺得，人總會離開原生家庭，走入學校或職場，和人接觸與交流勢不可免，所以盡早學會「人際溝通」的功課絕對是重要的。至於怎麼做？我提出三點小建議，這也是我的經驗談，不代表對任何人都有效。

首先，微笑迎人。微笑是世界共通的語言。讓自己成為開朗愛笑的人，人緣比較好。當大家都和善以對時，溝通就比較無礙。

其次，多參加學習型課程。藉由一起學習的機緣，較能找到志同道合的朋友。也因為有這層同學的關係，聊起天來比較沒有隔閡。看人際關係的書與聽相關的演講，學習溝通技巧也是有用的。

最後，多嘗試在眾人面前講話分享。或許這不是一件容易的事。但透過不斷練習，熟能生巧之後，也能找到箇中要訣，讓自己保持優雅，進退得宜。

第二件事：帶個伴手禮，禮多人不怪。

女兒聽到我說記得要送禮，當下也是問號的。對於一位高中生，或許還沒有這種觀念，但對於出社會較久的職場人士，我想多數人都能理解。我告訴女兒，禮物不一定要貴重，但一定要有誠意，要讓對方知道我們重視她。

我接著補充說，Doris犧牲自己的休假時間，還願意從台北下來台南接受你和同學的採訪，難道這是應該的嗎？如果本來不是她該做的，而又願意幫忙，我們是不是應該要懂得感恩，藉由小禮物表達致謝呢！

聽我這麼一說，女兒頻頻點頭說她懂了。後續，對於如何找禮物這件事，我也不下指導棋，讓女兒先行思考，如何買或自己手工做，才是得體的送禮。最後，女兒決定送一份府城有名的點心禮盒及一個手工帆布包，我則加碼一本書給Doris。

書名：《不是我人脈廣，只是我對人好：從利己到利他，吳家德的人脈學，幫助你一輩子受用無窮》作者：吳家德出版社：麥田出版／城邦文化出版時間：2021年07月31日

第三件事：採訪的問題與流程如何定調。

我跟女兒說，採訪Doris的題目與訪綱一定要提早準備。也就是說，從認識Doris這位新朋友到了解她擔任高鐵列車長這份工作，再到讓Doris暢談她的人生種種，都需要設計好題目，並帶有層次順序，才能讓訪談一氣呵成。

關於訪談內容大綱，我與女兒行前討論較多，也藉機讓她明白兩件事情。

第一，第一印象很重要。從一開口的寒暄，到切入正題聊事情，都會讓Doris感覺你是怎樣的人？如果拖泥帶水，畏畏縮縮，代表沒有自信，讓人擔心。如果大方乾脆，侃侃而談，代表已經做好準備，讓人安心。

第二，好問題才能問出好答案，進而寫出優質的報告，也才不枉費Doris願意專程下來的心意。

女兒把我的話都聽進去了。那一次與Doris的會面與訪談算是非常溫馨與順利。我也覺得很有成就感，藉由這次的機會，順道教會女兒在人際關係的三件事。這是身為父親的一個小成就。

●本文摘選自 麥田出版／城邦文化 所出版之《不是我人脈廣，只是我對人好》。