青春暖淚系暢銷作家晨羽《一的情書》，超越純愛的療癒之作

就讓那些傷痕變成厚厚的痂，即使有天再被刺傷，也不會流血。 獻給背負罪惡而活得麻木的你─── 在看盡自己的殘缺後，還可以期待世上有人會需要我。 一封張貼於佈告欄上的「情書」，牽起了兩個孤獨的靈魂，讓他們走進彼此內心，觸碰那不可探知的秘密。（編按）

文／晨羽

【究竟是誰，寫下這封遺書呢？】

親愛的一：

努力撐到今日的你，終於可以隨心所欲地離開了。

為了紀念這一天，我決定寫下這封信給你，畢竟沒人知道你下一秒就可能死去，所以由我當第一個、也是最後一個寫告別信給你的人，就不至於太寂寞了。

你也沒想到，多年不再寫信的你，如今再提筆，竟是要寫給跟世界道別的自己。

你離去後，地球會照樣轉動，你的手機鬧鈴依舊會在早上六點準時響起。大家會熱議你的死因，直到那個原因不再比下次的考試範圍重要。在你死後，大家繼續抱怨楊教官罵人時亂噴口水；抱怨邱老師又用他那魔音傳腦的歌喉凌遲大家的耳朵；嫌棄盧老師的穿著愈來愈花俏俗氣、身上的香水味比公共廁所的味道還難聞。

親愛的一，這不是遺書，是我寫給你的情書。

為了讓你在生命終結之際，知道即使世界沒有你的容身之處，終有那麼一個人，是帶著祝福的心情送你離去。

親愛的一，親愛的一。

沒人知道你其實多麼厭惡自己的名字裡有這麼一個字，然而，當你寫到這裡，跟著唸出來，卻覺得它是這世間最美好的字。你不曾這樣溫柔地呼喚自己，不知道這麼做，原來就足以讓你感受到一絲被愛。

在你的呼吸停止前，我會再次這麼呼喚你。

親愛的一，這世上最美好的一。

永別了。

晨羽 喜歡用文字與圖畫說故事。 寫小說不只是興趣，也是生活與寄託。 願望是說一個可以停留在某人心裡很久的故事。

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●本文摘選自悅知文化出版之《一的情書》。