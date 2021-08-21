過於嚴格執行斷食，恐怕更難「瘦」！

文／珍妮特．海德 （Jeannette Hyde）

問題不在於「吃什麼」，而在「什麼時候吃」

目前全世界有數百萬人有肥胖問題並身陷糖尿病困擾，以往我們將其病因歸咎於這些患者飲食不恰當所導致。然而經過上述的驗證，也許我們能大膽地推論，或許他們只是因為吃東西的時間和頻率不對才會這樣。

在二十世紀前四分之三時期（當時外賣並不盛行，也沒有全天營業的超商），人們在晚餐與隔天早餐之間往往會間隔一個完整且充足的睡眠時間，這或許正是當時的人不會吃到過多加工與垃圾食品的關鍵之一。然而，如今卻有個隱性的問題，當今社會中，幾乎沒有人懂得善用斷食以開啟足以治癒疾病和讓人充滿活力的身體機制。相關研究人員很快就發現，會出現前述問題，正是因為許多人從睡醒那一刻起便不停吃喝，直到深夜關掉了筆電／iPad／手機等電子產品才肯倒頭呼呼大睡。

因此，進行上述老鼠研究的聖地亞哥沙克生物研究中心，決定再進一步詳細研究人類普遍的飲食習慣，他們在一群人身上裝了「feedogram」軟體來進行為期三個星期的飲食監測。受試者將使用智慧型手機拍攝他們吃什麼和喝什麼，然後將影片發送到伺服器，伺服器有研究人員管理的時間戳記（timestamp）和位置（location）。受試者必須明確回報自己吃進去的每片炸薯片／每塊餅乾／每片黑巧克力。

研究人員還會隨機向實驗對象發送訊息，詢問他們在過去30分鐘內是否有吃東西，只需回答是或否。這樣便可避免有人忘記回報的情況，一開始這些實驗對象都認為自己在大約12個小時內進食3次。

然而，正如各位可能猜到的那樣，事實並非如此。

研究結果指出，實驗對象每天進食次數介於4.2~15.52次，飲食的時間幾乎長達15個小時──這跟他們自認為12個小時內進食3次的主觀想法出入甚大。順帶一提，在此實驗中每吃一項包含1卡路里（或以上）的食物或飲料都被視為是進食一次，而其中又有一半以上的實驗對象，每小時會吃一次東西或喝某種飲料。

也就是說他們的消化系統一直處於運轉狀態，不停消化和處理可咀嚼或液體形式（好比酒）的可食用物質，同時又開啟所有的激素、消化液和能量讓身體去消化食物。他們的身體唯一可獲得喘息的時間就是他們短暫的睡眠期間，因此他們的身體從未經歷長時間斷食，以獲得充分的休息時間。

同一份臨床報告還要求一小群體重過重和肥胖的人，每天在10小時的時段內進食，16週以後，實驗對象平均減輕3.2公斤（大約7磅），這無需計算任何卡路里或改變飲食取向。這樣的結果便足以證明14/10斷食減重計畫有效而且易於管理，這也是我想推薦給大家可以著手進行改善的飲食時間模式（並非進食8小時或9小時，是因為那些方法比較難長期遵守）。

又，研究也進一步指出「時間限制飲食法」可改善胰臟（負責控制胰島素分泌）功能並降低血壓。前文中針對老鼠的研究成果，已經順利地套用到人類身上。

根據英國國民醫療保健服務（National Health Service）在2020年發布的數據，英國超重或肥胖的成年人數目在1993與2000年之間急劇攀升，到了2020年已高達63%。最新數據顯示，71%的美國成年人肥胖或超重。因此，無論是站在何種立場，我們確實都需要更便宜且簡單的瘦身法，對吧？

如果這個世界人人皆秉持善意，那麼此時所有相關單位早該迅速投入數百萬美元去從事人體試驗，針對大量人口進行研究。若根據實驗成果，限制何時進食可以改善肥胖、第二型糖尿病和心臟病等全球普遍的疾病，我們應該刻不容緩去獲取大量數據，並且將這項消息告訴所有人。

然而問題正在於，這個方法實行起來一點都不難，極其簡單、無門檻，甚至無痛，如此的健康法幾乎難以讓商人從中獲利。製藥公司若是告訴民眾，只要限制進餐時間就可能改善某些重大疾病，他們便無法兜售價值數十億美元的藥物，海撈一筆，甚至可能會關門大吉。因為如果大家每天都奉行14/10斷食減重計畫，那麼高昂的減肥儀器、控制胰島素分泌的藥物和降血壓藥的銷量可能就會順勢下跌。

直到2021年，相關的人體研究終於如火如荼展開，不再只有一小群專家從事實驗。研究發現，只要人體每天在10小時內進食完畢，有14個小時的斷食時間， 就能變得更健康。以下我摘要了一些實驗室的最新研究，以證明了為什麼14/10 斷食減重計畫是有效的。

根據威爾金森（Wilkinson）等人在2020年於國際期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）發表的臨床報告，試驗中他們限制19位罹患代謝症候群（metabolic syndrome）的病患每天只在10小時內進食。順帶一提，代謝症候群又稱為X症候群（Syndrome X），這個醫學術語是用來指一個人同時出現肥胖、第二型糖尿病和心臟病。最近的新聞經常提到代謝症候群，是因為有這種病症的人更容易感染新冠病毒。

這個試驗中有16位受試者是藥罐子（walking pharmacy），他們在醫學界被稱為「多種藥物患者」（polypharmacy patient），因為他們罹患多種疾病，並需同時服用好幾種藥物。而這些參與者過去皆曾試過控制卡路里的飲食和運動計畫來減重，但是都沒有成功。

他們在3個月之中，每天被要求在10小時內進食完畢，而在其他時間，只能喝其他行程，選擇斷食的時間（例如，有人天生一早就容易肚子餓，有人則不會），好讓他們能更容易去遵循規定。

時段較早的TRE為早上8點開始進食，下午6點後開始斷食。時段較晚的TRE則早上十點開始進食，下午8點後開始斷食。多數人在參與研究以前，進食時間橫跨14個小時，而非10個小時。研究期間不會有人告訴他們該吃什麼或不該吃什麼，只是要求他們按平常習慣，在選定的十小個時內進食。遵守情況十分良好，參與者平均兩週只會有一次進食時間多出1小時。以下是研究結果（別忘了，他們每兩週都會有一天「隱瞞事實」）。

減輕體重

他們平均減輕了3公斤（6.6磅，幾乎是一塊石頭的重量），身體組成（body composition）更棒，腰圍平均減少百分之四，其中減少的百分之三是原先圍繞著身體中央器官的脂肪。這種「內臟脂肪」（visceral fat）特別危險，因為它會增加罹患心臟病和第二型糖尿病的風險，因此可以減少這部分脂肪的瘦身法特別被受到重視。（生物電阻抗〔bioelectrical impedance〕分析會讓電流通過人體，可用來測量內臟脂肪。）

研究群指出，參與者平均一週減輕了0.2公斤，效果等同於某些控制卡路里瘦身法3個月的成效，而且採納某些偏激的減重方式並無法讓心臟更健康，我們馬上會討論這點。我還發現一個關鍵──實驗對象甚至不必放棄喜歡的食物。

改善心臟指數

血壓明顯降低（平均收縮壓降低4%，平均舒張壓降低8%），膽固醇指數也降低了。

降低糖尿病風險

空腹血糖（fasting glucose）和胰島素測量值有改善，連同化血紅素（HbA1c）1也改善了。

有趣的是，實驗對象在研究開始時的指標數值越偏離正常範圍，結果會越好。同時限定進食時間也有助於重置實驗對象的生理時鐘（internal clock）──亦即晝夜節律（circadian rhythm），從而提升藥物對他們的療效。此外，雖然「睡眠」並非這項研究的初始指標之一，但許多參與者卻回報他們的睡眠品質變好很多（睡得更久且更深沉）。

我們怎麼知道這些成效不是偶然達成的？

書名：《14/10斷食減重計畫》作者：珍妮特．海德 （Jeannette Hyde）出版社：遠流出版時間：2021年7月7日

2020年出版的《肥胖症》（Obesity）一書中也記載了一個小型的隨機對照試驗（randomised controlled trial），將20位超重者分為兩組。一組每天至少進食15個小時，另一組則被要求每天只能在8個小時內進食，試驗持續三個月。有趣的是，多數TRE參與者不約而同將他們的飲食時間由8小時調整為每天10小時，因此應該基於10小時飲食來看待實際結果。研究人員利用一款手機軟體來檢查參與者是否按照規定飲食。

在TRE組中，肥胖的參與者被告知要在上午9點和下午5點或中午12點和晚上8點進食，但如上所述，在實際的研究過程中，他們每天是在10個小時的時段內吃東西，而最晚進食時間為晚上8點。另一組根據日常喜好，可以隨時吃東西。兩組人都沒有從研究人員那裡獲取該吃什麼的建議。

TRE組減輕了體重（平均3.6公斤，幾乎達到8磅，或剛剛超過半塊石頭的重量），內臟脂肪則減少11%。他們的心臟數據也有所改善（例如，心臟健康其中一項指標的三酸甘油脂平均降低了23%），血糖也控制得更好（空腹血糖下降了7.7%），表示他們比較不會罹患第二型糖尿病。

非TRE組的人進食時間拉長到15個小時以上，他們的體重減掉了1.5公斤（約3磅），但內臟脂肪保持不變。兩組人都必須用手機拍攝他們的食物，研究人員還會隨機傳簡訊，問他們是否在過去半小時內吃過東西，他們也必須回答。非TRE組的空腹血糖變化不明顯，三酸甘油脂水平則保持不變。

那麼，當我們檢視較多人的進食時間時，會發現什麼情況？根據2019年河（Ha）與宋（Song）發表於《營養學》（Nutrients）的一篇研究分析了14,279名韓國人的24小時進食紀錄。研究人員檢視了人們飲食時間與他們是否患有肥胖症、心臟病或第二型糖尿病之間的關聯。研究人員發現：

■比較早吃東西的男女（早晨進食者）比較不會體重過重或罹患糖尿病和心臟病。

■晚上9點以後進食的男女（稱為夜間進食者）比非夜間進食者更容易變胖和罹患糖尿病，心臟檢測值也比較容易超出正常範圍。

■這項研究最令人驚訝的發現是：斷食時間長（超過12小時）但睡眠不足（每晚少於6小時）的人是體重增加、糖尿病和心臟病的高風險群。

這項研究自此開始變得非常有趣，同時佐證了我在自己診所中發現的某些情況，亦即較溫和的斷食比長期且嚴格的斷食更好。有些人會逼迫自己只能在更短的時間內進食，例如每天8個小時或6個小時（代表在1天24小時中，斷食時間高達16、甚至18個小時）。有些人會連續幾個月進行所謂的16/8（斷食16個小時，進食8個小時），認為斷食越久，效果越好。

然而，這項韓國研究證明，更長且更嚴格的斷食不一定更好。如果沒有睡好而急著斷食，可能會病得更重，人也會變胖。

●本文摘自 遠流出版之《14/10斷食減重計畫》。