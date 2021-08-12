華文恐怖小說天后笭菁真實事件改編新作《惡之教程》，揭開校園的人性之惡！

文／笭菁

嫉妒心很可怕，當認定是別人的錯時，就會變得偏激；

當有機會推一個人下懸崖時，便會莫名其妙的合群，並且不遺餘力。

「加油，打死她打死她！」

「用力點啊！打死她啦！」

啦啦隊的叫囂聲此起彼落，不想惹事的學生只是憂心等等被舉發怎麼辦，但大部分人都殺紅了眼似的，偏偏這只是一群五年級的孩子──這真的是人們赤裸裸的本性──越是天真的孩子，展現的越是直接。

陳堯秀當時回神看著被包圍在中間的自己，身旁同學狂喜喊著打死她，沒有人站在自己這邊。沒有人。

幾十年後的她長大後才明白，如果要讓一個人被全世界憎恨，只要無條件的愛護他就好了！因為導師八爺這樣的偏袒，輕易能激發人性的嫉妒，人性的嫉妒是可以撕裂一個人的啊！

─────

我、陳堯秀、蕭以貞、郭怡菲、張明雪，因為個性相仿成為要好的一群，她們聊到學生時期遇到的老師與同學們，那些當時匪夷所思、光怪陸離的事件，才發現那不過是現實世界的縮影，人性不會因為長大就會變好，而是更加惡劣。

別以為孩子總是單純的，那些純然的慾望，就會用最直接的手段奪取。

文中金句

1.嫉妒心很可怕，當認定是別人的錯時，就會變得偏激；當有機會推一個人下懸崖時，便會莫名其妙的合群，並且不遺餘力。

2.恐怖的，從來不是鬼，是人。

3.因為人心難測，比冰還薄。

4.這真的是人們赤裸裸的本性─越是天真的孩子，展現的越是直接。

5.當有機會推一個人下懸崖時，人們會莫名其妙的合群，並且不遺餘力。

6.即使這件事是錯的，大多數人覺得正確那就是正確；這件事是正確的，但多數人認定是錯誤，它就必須得是錯誤。

7.人們要為自己自豪，因為有本事讓人嫉妒吶！

8.但凡依靠著他人才能擁有的東西、不是掌握在自己手中的東西，全部都是假的！

9.看似錯誤的事或許是正確的，看似正確的其實是錯誤的。

10.當大家都做著看似違規違法的事，但是世界依舊和平的運轉著，而破壞這份和平、拿著正確大旗指正的人，最終無聲無息的消失了。

11.合群也是一種霸凌。

12.大家其實只是害怕被孤立，怕沒有朋友，並不是每個人都打從心底願意合群。

13.人是很奇妙的，一樣的話只「自己人」能說，同樣一句話說的人不同，意義就不同了。

14.我們永遠無法管著別人的嘴，就在可行的範圍內，做好自己該做的事就好。

15.讓小群組團結不需要費太多心思或技巧，有時候只需要一個共同敵人。

笭菁 蟬聯多屆博客來、金石堂年度華文作家。 是一隻多變的雙魚。 書寫多變，左手寫靈異、驚悚；右手寫愛情、奇幻與勵志。把世界的惡意，寫得淋漓盡致；將心底的情意，寫得光輝明亮。 興趣多變，電影、美食、旅遊、玩樂，愛好自由。才能豐富書中每一個人物角色的層次。

悅知文化宣傳短片

●本文悅知文化出版提供，本書由苓菁著，瞭解更多電子書內容可至《惡之教程》點擊瀏覽。