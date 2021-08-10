洪培芸心理師推薦！《我想愛你所不能愛的自己》從「愛自己」拿回人生主導權

文／洪培芸（臨床心理師）

當你真正愛上完整的自己，全世界的人都會看見你的獨特與美麗

這個世界上，有多少人真正明白愛自己的真義呢？很少。你意外嗎？如果不相信，請你隨著我的提問，一同來檢視自己：你有沒有時常嚷著要「成為更好的自己」？你有沒有不時飄過「要是我再瘦五公斤，就會變美變帥變好看，他就會喜歡我」的念頭？你有沒有時常積極努力，實則已經過度努力，卻不敢放慢腳步，喘口氣，深怕別人在你休息的時候，就超越過去？

這就是叢非從心理師所說的「自我悅納」，不去嫌棄「現在」的自己，正是愛自己的檢驗指標之一。唯有你不再嫌棄自己，你才不會拿著放大鏡去檢查自以為是的瑕疵，然後耗盡洪荒之力去矯正，收不到成效之外，還益發失去自信：「連這等小事我都處理不好，我真是無能，我怎麼這麼差勁！」惡性循環正是如此。

不去嫌棄自己，才會發現你以為的不完美，竟然就是讓你與眾不同、獨一無二的特質，也是別人所記住的亮點，更是讓人印象深刻的方式。為什麼？你能想像走在路上，迎面走來都是一模一樣的帥哥美女，彷彿同一個工廠生產出來的罐頭嗎？先別說你毫無記憶點，恐怕毛骨悚然才是你的第一反應。

一個不能愛自己的人，心中有著永遠填不滿的空缺，然後不斷向外尋找讓自己感受到被愛的人，還有能夠轉移注意力的事情。

感受到被愛很好，熱戀時更是歌舞昇平，太平盛世。然後，失戀了呢？烽火連天，進入亂世。失戀之所以讓人痛苦，是因為你失去了讓你賴皮的人。表面上是他傷害了你，其實是你把自我功能及未來外包給了別人。他劈腿了，確實，他很可惡。可是你要賴在原地，罵他多久呢？要繼續讓他牽制你多少時間呢？你可以一邊擦眼淚，一邊站起來，去認識更多人，去發展或進入下一段親密關係，這是你的人際關係能力，屬於你的自我功能其中一部分。更何況，你還有往後的大好人生，不是嗎？許多人在親密關係裡受了重創，卻又離不開，是因為他沒打算認回自己的成長責任，靠自己的雙腳走出去，憑自己的雙手打拚屬於自己的未來，而是巴望著、倚賴著有人能夠為他未來的五十年買單。

許多人都把伴侶當作雪中送炭的剛需，而不是錦上添花的美麗。然而，這就意味著如果他送不了炭，你就會在大雪地中把他咒罵個半死，因為他影響了你生存下來的可能──其實這就代表了你必須仰賴他，才能存活下去。然而，如果你負起人生責任，充分發揮自我功能，好好照顧你自己，你就不會因為他的離去而無法呼吸，你就不會因為他的變心被掐緊脖子。有了親密伴侶，會讓你人生的增添美麗；沒有伴侶，你一樣活得暢快淋漓，哪來什麼活不下去！

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不少來進行心理治療的個案，讓他們痛苦不堪的事，就是被人「已讀不回」，有些人是被朋友，有些人則是被伴侶。叢非從心理師告訴我們，為什麼一段健康的關係，不需要透過回覆來證明彼此在對方心中的重要性？因為你對自己有足夠的信心，對於自我價值有充分的認知，那是別人給不了，也奪不走的。如果你總是期待別人給予保證，那麼別人怎麼給都不夠，因為你的內心有洞。還有，自我價值感來自於你努力活過的一切，也就是學習、成長與累積，沒人奪得走，不會因為其他人的三言兩語，或者他人的已讀不回、不讀不回就天搖地動，進而消失殆盡。

愛你所不能愛的自己，也就是「接納『如你所是』的自己」。你能接受如你所是，也就是完整的自己嗎？即使受過傷，也毋須遮掩；即使有缺陷，也不覺抱歉。慢慢地，你會開始覺得那些不完美的部分，其實很可愛；那些你曾經覺得羞辱萬分，而想帶進墳墓的經驗，竟然是你蛻變的立基點，因為你把它化為了成長的動能，分享給有著相同經驗、仍舊卡關而需要被幫助的人。

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發展出愛自己的能力，你就毋須再透過各種變形的方式，去尋求他人來滿足自己，或是當他做不到，就怨怪他糟蹋你、誤了你。你有能力，將自己的傷口修復好，你也有能力去看穿他人不是刻意傷害你，而是他此時此刻的無能為力，明白了他所處的背景，甚至也能升起對他的同理。

最後，你將把人生主導權再一次拿回到自己的手裡。而手心裡，就是你對自己的疼惜。你終於學會了去愛你所不能愛的自己，也是最完整的你自己。

●本文摘選自寶瓶文化出版新書《我想愛你所不能愛的自己》推薦序。