想在情人節前脫單？FBI探員教你贏得人心的5大密招！

文／羅賓・德瑞克 （Robin Dreeke）、卡麥隆・史陶斯（Cameron Stauth ）

一、強化體驗。

你應該有過這樣的感受：如果在一天中你經歷過許多事，或累積了許多體驗，那一天似乎就會顯得特別長。例如，坐飛機到另一個國家，光是地理位置的改變，便會拉長你的時間感，即使跨國後仍身處同一個時區，也會有這樣的感覺，這可以用「時間膨脹（變慢）效應」的理論來解釋。

理論上，彼此認識的時間越長，交情會越深厚，但你也可以利用一些小訣竅迅速加深彼此的關係，如此便能打破線性的時間概念，像是與對方談談共同的經歷，讓對方意識到兩人其實很「近」，藉此營造真心且坦誠的友好氣氛，深化彼此的關係。這種情況常見於曾共赴戰場的士兵，或曾共同患難的盟友，在久別重逢的情況下，尤能喚起深厚的革命情誼。或者也可以聊聊會讓對方感興趣或覺得開心的事，例如愛情、旅行、電影等，都是能打開話匣子的好題材。

總之在交談時，要引導對方跳脫日常的例行模式，將慣性思維和自動反應暫放一旁，可以消除他的戒心，進而讓對方敞開心房。

二、關係需要儀式感。

儀式感就是使某一天與其他日子不同，使某一個時刻與其他時刻不同。

維繫人際關係也需要建立儀式感。例如在每週五都替對方買杯他最愛喝的咖啡，在紀念日給心愛的人寫張傳達情意的小紙條，與另一半共同回憶難忘的過往……等等，都能讓人覺得既溫暖又窩心。

三、先從信任對方開始。

即使與人初相識，也可以先勇敢地信任對方，這麼做能讓人覺得被尊重，因此對方往往也會回饋你的信任，同時加快彼此熟識的進程。而且只要善用理智判斷，正如我之前一再提到的：在信任的同時，千萬也別忘記求證。用這種「鍛鍊過的信任」大膽信任、小心確認，誤信或誤判的風險其實並不如你想像中來得大。

而且對於大部分的人，你儘管可以放心把一些事情交由他們處理。只要擁有正確的判斷力，就能知道如何明智地信任他人，而非盲目地信任或不信任。

四、學會換位思考。

當我們懂得站在別人的角度看待問題，能達成彼此的尊重和體諒，也會讓人覺得舒服、愉快，別人自然願意真心待你。

我們每個人都是平等的，用愛能交換愛，用信任也能交換信任。如果你可以把這樣的相處方式運用在職場同理心上，對方必然會為你全力以赴。

（圖／Unsplash）

五、奉行「信任守則」。

我在上一本書《如何讓人信任你》中，歸納出一套名為「信任守則」的系統，運用五大守則讓敵對成朋友，競爭變合作，使你值得信賴，別人願意相信你。

這套信任守則其實和本書所說的行為預測六大指標殊途同歸，因為那些不信任你的人通常也不值得你信任。因此要找到值得信任的人，最好的方法就是將信任守則反向運作，以對方的觀點自我檢視。

將信任守則的五大原則套用在自己身上，等於站在「你想判讀的人」的角度審視自己。以這樣的方法自我觀察，如果因此發現對方不認為你值得信任時，那就設法讓對方看見你確實在努力實踐下列的五項基本守則：

• 放下自我。

如果對方認為你過分強調自我本位，就會對你充滿警戒、感到被冒犯、防衛心重、心生厭惡，你也就見不到對方最好的一面。

對於這種狀況的解決之道，就是把對話的焦點放在對方身上，秉持「尊重對方」的交流方式，像是主動詢問對方的意見、讓對方多說話，而不是只一味陳述自己的觀點。

• 肯定他人。

如果對方覺得無法得到你的尊重，他就會轉身離去，尋求其他人的認同，這是人性使然。

但只要你能敞開心胸，和對方聊聊他自己，包括他的喜惡、經歷、專長和擔憂等，他便會覺得和你相處很自在。若能進展到這一步，你自然會看到對方良善、聰明、正直的一面，也會發自內心給予真誠的讚佩，而你的鼓勵與稱讚也將成為對方最好的動力。

• 放棄批判。

當我們面對不同的意見時，很容易就會採取批評的態度，因為我們想證明自己是對的。說穿了，其實就是我們缺少包容、接納和尊重別人的能力。

人都有自我防衛的心理機制。一旦出現了批評或譴責，就會傷害對方的自尊，當人在尊嚴受到傷害的時候，彼此情感連結也會斷線。

批判總是很容易，理解卻很難。批判本身就是輕視他人，並不是跟自己想法不一樣的就需要反駁，又或是錯誤的。我們要學會「判斷」，但不要妄自「批判」；我們可以不同意對方的意見，但要尊重對方說話的權利。

• 理性至上。

書名：《你該信任誰：FBI資深探員教你利用行為科學預測法突破識人盲點，看穿偽善與謊言》作者：羅賓・德瑞克 （Robin Dreeke）、卡麥隆・史陶斯（Cameron Stauth ）作者：時報出版 出版社：2021年5月21日

如果你待人合乎情理，對方也會同理相待，這就是「鏡像效應」，如此彼此都會產生信任和欣賞。

回歸理性至上有以下兩種捷徑。

一、立刻遁入終極目標的保護盾下：如果你著眼於終極目標，你自然會變得理性。因為要達成

人生夢想的崇高目標，絕對需要理性。

二、堅守有助於達成終極目標的言行：這裡沒有快速宣洩情緒的管道，只能把情緒留在你的內心。

• 樂善好施。

沒有人想要當一廂情願的那一方，所以對於他人的付出，最好比你原先預計的略超出一些。

如果你為對方多付出一分，對方會記得的就是多出的那一分，並會以同樣的善意和用心回饋。

同理，運用在「信任」上，如果你願意給予他人足夠的信任，別人自然也會樂意相信你，把你視為盟友。

這套信任守則還有另一種應用方式，就是直接以上述的五項特質檢視他人，這些特質不難察覺，謹慎遵循這些原則行事的人通常容易預測，性格也十分穩定。這種人既透明又坦誠，他想了解你的想法，但也會把你的首要需求列為前提，就算和你意見相左，也能理解你的觀點。即便有人趁虛而入要操弄你們之間的情誼，他也不會任由自己被情緒綁架。

我曾將這套信任守則傳授給調查局的數千名調查員，也曾經與數千位業界人士分享。局裡的調查員上手速度通常挺快的，這些原則對於調查辦案也很有幫助。就我曾經演講過的企業中，頂尖的業務人才也能迅速掌握其中精要，因為在他們的工作中幾乎都是本能地在運用這些原則。一般而言，業績不佳的業務員，以及學習這套系統時覺得困難重重的調查員，往往都不知該如何實行，因為他們對人漠不關心，只在乎自己的事業能否順遂。

●本文摘選自 時報出版 之出版《你該信任誰：FBI資深探員教你利用行為科學預測法突破識人盲點，看穿偽善與謊言》。