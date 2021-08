英語在區域上的使用差異：「美式vs.英式」文法大解密！

很多人以為英式英語 (British English) 和美式英語 (American English)只有一些單字詞彙或捲舌音等發音上的不同,但其實無論是在書面或者口語上,兩者使用的文法也確實有所差異。新書《口語英語語法聖經》解析英語變體,如美式/英式,正式/非正式,書面/口語英語等,系統化探討這些英語變體之間的差異,幫助你根據不同情境場合,說出精準合宜的英語。(編按)

文/Geoffrey Leech, Jan Svartvik

美式VS英式

在美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、加勒比海地區和世界其他各地,以英語為第一語言的人口一共將近四億人。這表示,英語在全球有數不清的方言變異。但說到研究英語變體的語法,差異並不算大。在每個英語系國家,國內各區域的方言都有許多不同,比如說美國南方各州所說的英語,就與美國其他地方不同。但這些差異,對於書面語和標準口語英文所使用的語法,幾乎沒有影響,因此本書對此便略過不提。

就人口數和在全球的使用而言,美國和英國所用的英語變體可說是最重要的,因此本書唯一會區別的就是美式英語和英式英語。這兩種變體的語法差異並不大(相較於發音和字彙上的差異),在正式書面語的用法上,兩種方言的差異幾乎可以忽略不計。不過,以下仍簡單列舉幾例,指出美式英語和英式英語的不同,之後會於第二和第三部分詳加說明。

• 冠詞用法

美式英語通常會在 university 和 hospital 前加上定冠詞,英式英語則不加冠詞:

美式:Our daughter is at the university.

英式:Our daughter is at university.

(我們的女兒現在就讀大學。)

美式:I’ve got to go to the hospital for an operation.

英式:I’ve got to go to hospital for an operation.

(我必須住院開刀。)

• got/gotten

get 在美式英語有兩種過去分詞形式:gotten 和 got,在英式英語則只有 got。在英式和美式,get 的過去式則都是 got。請看以下例句:

美式:Have you gotten/got the theater tickets?

英式:Have you got the theatre tickets?

(你買到這齣戲的票了嗎?)

• 帶假設語氣的建議動詞

相較於英式英語,美式英語在 demand、require、insist 和 suggest 等「建議動詞」後方,以及 important 和 necessary 等形容詞和 demand 及 requirement 等帶有建議語氣的名詞後,常使用假設語氣。在英式英語則通常會用「should + 原形動詞」:

美式:The press suggested that Burt be dropped from the team.

英式:The press suggested that Burt should be dropped from the team.

(媒體建議應該把伯特踢出球隊。)

• from...through、from...to

英式和美式在介系詞的使用上還有其他不同,例如美式英語會用 from X through Y 來表示從 X 到 Y 的這段時間:

美式:The tour lasted from July through August.

英式:The tour lasted from July to August (inclusive).

(這段旅程從七月持續到八月。)

英式英語有時會在句尾加上 inclusive 這個字,以說明最後提到的時間點亦包含在這段期間內,以此例來說就是亦包含八月。若要了解更多美式和英式英語文法的不同,請參閱《口語英語語法聖經》內容。

