英語在區域上的使用差異：「美式vs.英式」文法大解密！

很多人以為英式英語 (British English) 和美式英語 (American English)只有一些單字詞彙或捲舌音等發音上的不同，但其實無論是在書面或者口語上，兩者使用的文法也確實有所差異。新書《口語英語語法聖經》解析英語變體，如美式/英式，正式/非正式，書面/口語英語等，系統化探討這些英語變體之間的差異，幫助你根據不同情境場合，說出精準合宜的英語。（編按）

文／Geoffrey Leech, Jan Svartvik

美式VS英式

在美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、加勒比海地區和世界其他各地，以英語為第一語言的人口一共將近四億人。這表示，英語在全球有數不清的方言變異。但說到研究英語變體的語法，差異並不算大。在每個英語系國家，國內各區域的方言都有許多不同，比如說美國南方各州所說的英語，就與美國其他地方不同。但這些差異，對於書面語和標準口語英文所使用的語法，幾乎沒有影響，因此本書對此便略過不提。

（圖／Shutterstock）

就人口數和在全球的使用而言，美國和英國所用的英語變體可說是最重要的，因此本書唯一會區別的就是美式英語和英式英語。這兩種變體的語法差異並不大（相較於發音和字彙上的差異），在正式書面語的用法上，兩種方言的差異幾乎可以忽略不計。不過，以下仍簡單列舉幾例，指出美式英語和英式英語的不同，之後會於第二和第三部分詳加說明。

• 冠詞用法

美式英語通常會在 university 和 hospital 前加上定冠詞，英式英語則不加冠詞：

美式：Our daughter is at the university.

英式：Our daughter is at university.

(我們的女兒現在就讀大學。)

美式：I’ve got to go to the hospital for an operation.

英式：I’ve got to go to hospital for an operation.

(我必須住院開刀。)

• got/gotten

get 在美式英語有兩種過去分詞形式：gotten 和 got，在英式英語則只有 got。在英式和美式，get 的過去式則都是 got。請看以下例句：

美式：Have you gotten/got the theater tickets?

英式：Have you got the theatre tickets?

(你買到這齣戲的票了嗎？)

（圖／Shutterstock）

• 帶假設語氣的建議動詞

相較於英式英語，美式英語在 demand、require、insist 和 suggest 等「建議動詞」後方，以及 important 和 necessary 等形容詞和 demand 及 requirement 等帶有建議語氣的名詞後，常使用假設語氣。在英式英語則通常會用「should + 原形動詞」：

美式：The press suggested that Burt be dropped from the team.

英式：The press suggested that Burt should be dropped from the team.

(媒體建議應該把伯特踢出球隊。)

書名：《口語英語語法聖經： 從溝通切入，大量情境例句，精準表達英語的實用文法建議》 作者： Geoffrey Leech, Jan Svartvik 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年8月5日

• from...through、from...to

英式和美式在介系詞的使用上還有其他不同，例如美式英語會用 from X through Y 來表示從 X 到 Y 的這段時間：

美式：The tour lasted from July through August.

英式：The tour lasted from July to August (inclusive).

(這段旅程從七月持續到八月。)

英式英語有時會在句尾加上 inclusive 這個字，以說明最後提到的時間點亦包含在這段期間內，以此例來說就是亦包含八月。若要了解更多美式和英式英語文法的不同，請參閱《口語英語語法聖經》內容。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《口語英語語法聖經： 從溝通切入，大量情境例句，精準表達英語的實用文法建議》。