讀寫沒問題，口說卻卡關？你不知道的「口語英文」和書面大不同！

語言學家Geoffrey Leech鑽研英語文法逾40年，打造第一本專門為口語溝通打造的文法書，歷經三次修訂，內容與時俱進，即使放在今日依然實用。書中說明英語語法的細微差別如何影響溝通，並搭配選自朗文語料庫 (Longman corpus) 的真實情境例句，幫你精準使用英文。暢銷逾30年，兼具實用與專業的口語英語經典，讓你說出母語人士般精準流暢的英文！（編按）

文／Geoffrey Leech, Jan Svartvik

英語的各種變體 Varieties of English

要正確使用語言，就必須了解語言的語法形式、結構以及語意。但我們還必須了解在特定情境下合適的語言形式，因此，接下來你會看到口語vs書面、美式英語vs英式英語、正式vs非正式、禮貌 vs 親近等「變體標籤」。這些標籤是在提醒讀者，英語在某種意義上不只是一種語言，而是分屬不同地理區域與使用情境的多種語言集合。書面英語和非正式口語英語有些地方不同，美國所用的英語和英澳等地的英語也不盡相同。當然，本書講述英語語法時，有時不得不忽略較不重要的差異。若想深入了解各種變體，可前往索引參照該變體的標籤條目。

（圖／Shutterstock）

口頭與書面英語的比較 Grammar in spoken and written English

不同的傳遞系統

英語和其他許多語言一樣，透過兩種管道溝通：口頭語和書面語。這兩種管道各自使用不同的傳遞系統；口頭語透過聲波傳遞，由發聲器官發出，聽覺器官接收。書面語則是以字母和視覺符號傳遞，經由手寫產出，透過閱讀接收。良好完整的溝通能力應該包 括四種技能：

• 說與寫（產出）

• 聽與讀（接收）

口語英語和書面英語的語法並無不同，只不過在實際使用上稍有不同。為了培養完整的溝通能力，我們會在本書中指出這兩類英語在語法應用上的不同之處。 本書想研究這兩套傳遞系統如何影響口語與書面英語的用法。我們對口頭語和書面語同樣重視，不過當你在書中看到語調符號或對話例句時，很顯然就是指口語英語。

（圖／Shutterstock）

口語轉瞬即逝，而寫作永恆存在

一般來說，口頭英語稍縱即逝，隨著時間出現，然後消失無蹤，除了可能會記得的內容之外，什麼痕跡也不會留下。人的記憶有限，記得的內容通常只留下大意，或某些有趣的部分，而且這段記憶長度通常只會持續一段時間。另一方面，書面英語則需要較長時間產出，可以反覆閱讀許多次。換言之，書面英語留下的是永久紀錄。此外，書面英語通常都是以公開發表為目的，如印刷書籍和雜誌，讓數百萬現在的讀者閱讀，甚至流傳給後人閱讀。英語在這兩種表達形式上的差異，也影響我們使用這兩種溝通的方式。口語英語需要快速、幾近同時的產出及理解。而在書寫時，我們通常有餘裕可反覆修改、檢查和重寫。同樣地，閱讀書面英語時，我們也可以一讀再讀，仔細思量並和他人討論。

書名：《口語英語語法聖經： 從溝通切入，大量情境例句，精準表達英語的實用文法建議》 作者： Geoffrey Leech, Jan Svartvik 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年8月5日

我們永遠無法透過書面百分之百呈現真正的口語。若想要更了解真正的口語英語（不僅是說出來的內容，還包括說出來的方式）我們能做的是，指出口語「對話」的主要特徵，畢竟，對話是口語英語最為廣泛的形式了。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《口語英語語法聖經： 從溝通切入，大量情境例句，精準表達英語的實用文法建議》。