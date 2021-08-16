如果股價來到高點且持續上漲，你敢入市嗎？順勢操盤者的思維與你大不同

順勢投資的偉大之處在於，你沒有必要知道與石油相關的資訊，也無須知道下周或明年的石油供求狀況。順勢交易者根本不關心這些！

文／麥可．卡威爾

或許這是你第一次聽到「順勢交易」這個詞。順勢交易的概念非常簡單，假設你不知道市場的走向，或者不知道這股趨勢還會持續多久，那麼順勢交易者會告訴你，假如蘋果公司目前的股價是300 美元，而且股價還在上漲，他們便會買入蘋果。為什麼要這麼做？因為若蘋果公司的股價開始上漲，你勢必也會想入股。沒有人知道蘋果公司的股價會漲或跌到多少，可要是股價從300 漲到400，你肯定不想錯過吧──即便300 美元看似買在高點。我們的目標從來不是買在低點，或在股價便宜的時候買入。

順勢交易策略的最大優勢在於，你不需要對國際油市瞭若指掌，也無須知道未來幾周或幾年內的原油供需情況，順勢交易者根本不關心這些。當油市走升時，你就進場。當進場後，只要油市不升反跌，而且你開始出現損失時，就要出場。如何知道自己該出場了呢？趨勢追蹤者會遵循幾條永不過時的經典法則。

第一，當發現自己做了錯誤投資決定時，要接受事實並出場。倘若市場趨勢並未按照你的預期發展，你得容忍一些少量的虧損。想要盡可能減少損失，關鍵在於承認失敗。這就是我們保全資金的方法。

（圖／Unsplash）

讓我再說得更清楚些吧。回到剛才的蘋果公司股價話題，假設蘋果公司的股價是300 美元，你看到價格漲到310 美元，於是選擇買進。你希望股價能漲到400，可是不確定能不能漲上去。所以當你以300 美元買進蘋果時，你告訴自己：「我只願意接受5％的虧損。」。假設你有10 萬美元，並且全部押在蘋果公司，那麼表示你願意承受5000 美元的虧損，同時希望漲勢上看400 美元。倘若蘋果公司開始下跌，而且你的損失達到5000 美元，那麼你就賣掉股票。

我說完了，趨勢跟蹤說白了就是這麼一回事。如果趨勢不往下走，你不會損失5000 美元，也就可以繼續搭著這台順風車。

第二，順勢交易策略不只能在牛市裡賺到錢，在熊市也能讓你獲利。當趨勢往下走時，你可以進行「做空」操作，這時只要市場趨勢持續保持下行，你還是有利可圖。這意思是當Google 股價從600 漲到700，或者從700 下跌到600，你都可以賺到一樣多的獲利。

不只在股市，即使順勢交易者「對市場的了解不多」，他們也能夠在貨幣、期貨、債券、黃金、原油等市場制勝。

第三，你完全不必理會交易是在哪個市場中發生的，順勢交易者只在乎市場價格正往哪個方向移動，好讓他們可以搭上那台高速行駛的列車。不妨想像自己是一名偷渡客，搭上一艘開往海島的遊輪。為什麼要在意船會如何抵達目的地？反正已經搭上前往海島的船了，那些航行的細節就讓別人去操心吧。

最優秀的交易者也是這樣想的嗎？他們真的會這麼做嗎？當然是！

●本文摘自今周刊出版社出版之《順勢致富》。