若只用「歸納法」過人生，生命永遠不會活得精采

文／劉傑輝

十七世紀人們在澳洲發現黑天鵝之前，所有人都認為世界上並不存在黑色的天鵝。但後來發現黑天鵝，打破了人們的觀點。黑天鵝的發現提醒人們：「使用歸納法認識這個世界是有邊界的，歸納法依賴於各種不同的樣本，你不可能指望一次找齊所有樣本，這在時空中的分布有可能是不均勻的，因此用歸納法總結出來的規律可能存在一定偏差，有可能並不可靠。」

長輩總是覺得已經成年的孩子應該找個「穩定」的工作。在他們的生活經驗中，體制內的工作最穩定，最不容易失業，也最體面。這是用歸納法總結出來的一套邏輯，在過去的確行之有效。隨著社會的發展，很多年輕人逐漸發現在大城市，體制內的工作並不是最風光的，只要有能力就不容易失業。長輩們的經驗只適用於某時、某地，並不是亙古不變的規律。所以說，時間是最大變數，隨著時間的增加，樣本的數量會逐漸增多，新的情況有可能會讓已有的經驗失效。

對已經存在的事物而言，我們要在夠大的規模中考慮樣本的數量。對於尚未發生、未來即將存在的事物，對樣本數量的考慮，會影響我們做事時的心態。夠多的樣本，意味掌握夠高的機率，只要一件事很可能會發生，那它就一定會發生。把這個法則運用到工作中，就是凡事只要策略對了，堅持下去就一定會成功，所以不要去在意暫時的失敗。

（圖／Unsplash）

《快思慢想》中講過一道測試題。如果一個硬幣拋下來是正面的話，算你贏二百塊錢；反面的話呢，算你輸一百塊錢，輸和贏的可能性都是五○％。如果這個賭局只有一次，很多人都會選擇賭一把，輸一百塊錢也無所謂。但如果告訴他們要賭一百次，很多人就會拒絕，覺得把一個賭局重複一百次，實在太瘋狂了。萬一，一輸再輸怎麼辦？

和很多人想像的恰好相反，拋一百次之後，贏的可能性是趨近於百分百。第一次贏的機率是五○％，第二次的時候就是七五％，因為有四種可能性構成的三種情況：一是兩次可能都是正面，那麼你就贏了四百元；第二種情況就是一正一反，或一反一正你就贏了一百元；第三種情況是兩次反面，輸二百元。所以贏的機率是七五％，只有二五％的機率會輸。所以拋的次數越多，其實贏的機率越大。這個賭局告訴我們，做事情不要過於注重一時一地一事的成敗得失。

我們曾經想把一個產品作為獨家賣給一個通路，但當時這個通路的負責人認為市面上已經存在這個產品的同類產品，所以一開始不願意和我們簽約。當時我認定這個產品的品質高於市場競品，也滿足了受眾的需求，未來的預期銷量一定不錯。

幾個月之後，果然這個產品開始熱銷。不僅在其他通路賣得很好，曾經希望以獨家形式合作的通路，反過來找我們分銷這個產品，結果也成了他們的熱銷品。如果我們因為受到了那家通路的拒絕，放棄了這項產品，就會失去這一大筆利潤。對於我們的整個產品線來說，這個邏輯仍舊成立。堅持內容為王這個基本價值邏輯，可以讓我們在具體的決策中不困於一時得失，減少很多徘徊和猶豫產生的麻煩。

也許我們開發的課程有些暫時沒有被受眾發現，但只要市場上需求存在，總體上來說，產品邏輯正確且優於市面上大多數課程，賣不賣只是時間問題。也許這款產品不賣，下一款產品就賣了。

（圖／Unsplash）

再說一個反面的例子。一個中階管理者因為打算做一年就離職，所以他沒有考慮企業的長遠發展，帶著大家急功近利地做出成果，不顧企業的聲譽，把產品賣給不需要的人，短期業績是很漂亮，但最後不僅得罪了顧客，還耗盡了整個團隊的熱情。到後面，團隊疲乏不說，對個人的長期聲譽和企業的長期利益都有所影響。然而，在這個更壞的結果出現之前，事情表面上看確實是變好了。

考慮未來發展的時候，一定要儘量把時間線中的樣本考慮得全面一些。人的一生並不是做了什麼，就能馬上得到什麼。因為要先付出，才能等待回報的到來。好的人生應該是拋物線，不斷從一個高峰躍到另一個更高峰。你不從一座高峰走下去，要怎麼才能爬上另一座高峰呢？

前兩年我從前東家離開之前，老闆跟我說要給我很多股份，現在這些股份已經價值上千萬，我有朋友就會問我：「當年你離開，不是等於丟了一大筆錢嗎？難道不覺得遺憾嗎？」

我跟我朋友說，我一點都不覺得遺憾。當一個確定性的東西擺在我的面前，我能想像到在未來五年的時間裡，我的生活大致就是這樣的了，我失去了更多的選擇，被鎖死在那裡，就不可能有更多的可能性。

想要學會某個東西，道理也是如此。雖說最好在有限的精力、有限的時間裡面盡可能搜集全面的樣本，不過人的生命有限，實際上沒有足夠的時間去窮盡所有的樣本，所以學習要學其神，不要只學其形。

張三丰教張無忌太極拳的時候，先是要他記住每一招、每一式，接著要他把這些招式全部忘掉，忘得越乾淨越好。齊白石老先生曾經說過：「學我者生，似我者死。」西方文學理論家哈洛．卜倫（Haroid Bloom）曾經寫過一本書叫《影響的焦慮》（The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry），這本書講的是為了擺脫前輩文學創作者的影響，西方的作家進行了很多艱苦的探索和努力。

學習就是要透過現象看本質，努力掌握最基本的規律，才能比別人多看半步。人們永遠會高估自己一年之內取得的成就，低估自己十年之後創造的可能。一個不被短期得失蒙蔽的人，心態上更容易堅持，可以走得更遠。

所以，不管是從人生的角度，還是從做事情的角度，如果你開始動手搜尋了，就要盡可能在最長的時間和最大的空間裡，搜集最多的樣本。否則的話，有可能會被研究帶離軌道。

●本文摘自今周刊出版社出版之《精準解答》