引韓國20代年輕人共鳴小說集！《大白天的戀愛》星星上的人們

「當你為了找到答案而來到某個人的身邊時，故事的發展可能就會完全不同。這段故事就有可能從堅持的狀態繼續邁向下一步。為了這樣的可能性，我也會竭盡全力。希望夏天能過得慢一點。」 －金錦姬

文／金錦姬（김금희）

屋外星星

在她的租屋處，廁所是位在廚房裡。不曉得為何廁所會建在廚房裡，廚房呈現一字型，有一個馬桶在角落。現在已經用合板做成的牆圍起來，她剛搬進來那段時間，想上廁所的時候，只有一個到脖子高度的隔板擋著。房東說：「之前的房客把好好的隔間板拆掉，才變成了這幅模樣。」「為什麼呢？」「他好像說想要看星星，連房租都付不起了，還看什麼星星！」「他是做什麼工作的人呢？」「也不是什麼正經工作，是個蓋爐灶的工人。」

搬家進來的第一個晚上，她坐在那個令人尷尬的廁所裡。令人驚訝的是，在那裡她看見了星星，但並不是掛在天空中星星，而是一戶戶沿著斜坡蓋造的房子。很多戶的燈到很晚才熄滅，有的熄滅了之後又打開，然後又再次熄滅。當時首爾對她來說還非常新鮮，無論首爾呈現什麼樣子，都像搔癢肋骨側邊一樣，總能讓她開懷大笑。在冬天來之前，她都沒有加高廁所的牆，而是按照原本的情況使用廁所。有時，她會根據房東所說的進行想像，那個不分白天和黑夜成天在房子裡蓋爐灶的工人，要等到星星出現時才能慢慢回到這個地方，欣賞著屋外星星的樣子。然後工人逐漸沒有了爐灶可蓋，連租房的押金都沒能拿回來就被迫離開，從玉水洞的階梯一路走下，朝著那古怪無比的城市而去，這是一座充滿你爭我奪和摘玉米之類陰暗事物的城市。

廁所現在已經用木頭合板圍了起來，右邊的天花板上還有一個拳頭大小的換氣風扇運轉著。幸運的是，她滿足了房東的要求，從未遲交過房租。但她光是要維持這樣的情況就已經非常困難，沒有餘力再去想像那個欣賞星星的前房客。這個房間非常小連電視都必須掛在牆壁上，冬天的時候寒冷的空氣像被子一樣包覆著身體，有時她會躺在房間裡看著天花板，想像那個連這樣寒酸的房間都負擔不起的男房客，骨瘦如柴的雙手和冷得全身發抖的樣子。她今年已經滿二十三歲，自然而然會對這些東西產生想像。

隔天，她像棋盤上的棋子似地一整天在醫院裡到處走動。患者們像孩子般跟隨她去血液採集室、注射室、放射科、洗手間和院務室。在長大的過程中，她能見到的成年人只有修女、志工和修道院裡做菜的阿姨，須在醫院裡要面對這麼多人的醫院，跟當初剛來到首爾的時候一樣，對她來說就像全新的世界。但是，這個新世界到處都是生病和可能瀕臨死亡的人，這個殘酷的事實掩蓋了新世界的光芒。當她終於有空到飲水機旁裝水的時候，那名女病患過來輕拍了一下她的肩膀。「小姐，我想知道妳找到鞋子了沒？」她嚇了一跳。「啊！那個還沒有耶......那是什麼樣的一雙鞋子啊？」「那是一雙新的皮鞋。」女病患一直不停顫抖著，身體似乎感到有些寒冷。病患服前襟的帶子緊緊地綁著，那是一件只有VIP病房的患者才會穿的金色衣服，病患服的外面並沒有多加件外套或毛衣。她親切地問女病患：「需要我把這件衣服給妳披上嗎？」但是女病患拒絕了她給的毛線衫。她仔細看了一下病患的臉，連鼻尖和眼尾上的幾顆肉瘤的位置都一模一樣，跟修女實在長得太像了。

「醫院裡有個失物招領處，到那裡去的話應該就可以找到鞋子了。」她問過周圍的同事和一位比較熟的護理師學姐，但是都沒有人知道失物招領處在哪裡。她和女病患說自己要先去問看守門口的警衛失物招領處在哪裡。「好的，太好了。但是有可能等不及了，我全身上下沒有一處不痛的地方。」然後，女病患癱倒在等候室的椅子上（就像有些病人會誇張地表現出悽慘的模樣）。她決定像老鼠一樣快速離開那裡，當護理長需要她的時候，如果她不在位子上的話就會挨罵，也可能是因為女病患的緣故讓她想離開，這名病患的病情很嚴重，況且長這副模樣的人本來就特別容易發脾氣。

書名：《大白天的戀愛：我的世界布滿你走過的足跡，縱使你已遠離》 作者：金錦姬（김금희） 譯者：杜彥文 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2021年7月30日

警衛就站在旋轉門的前面，當有人從計程車下來時，他就會過去幫忙打開車門，另外也要用手勢指揮進入停車場的汽車。昨天警衛答應了幫忙找鞋子，卻一直沒有回來，令她覺得有些沮喪。「嘿！」她用較為冰冷的語氣喊了一聲，警衛還記得她。但是，警衛跟她說現在很忙沒辦法過去找，並提到失物招領處就在醫院附設的殯儀館旁邊。她回問警衛為何不早點告訴她。她二十三歲時才發現這個世界上有很多事情必須要去計較才不會吃虧。她看了看警衛身上的名牌，並喊出了他的名字。「金明賢？」「後來那天我到樓上兩次，但我記不得妳長什麼樣子了。」幫別人打開玻璃門時，警衛臉上燦爛地笑著。「妳生氣了嗎？我會記住妳的名字，文善熙小姐對吧？」

當她再次回到醫院大廳，女病患正俯身祈禱著。她提議兩人一起去失物招領處，但女病患卻不願意去。「妳不是說必須找回鞋子嗎？」「我不去，我不喜歡下樓，也不喜歡去殯儀館。護理師小姐妳能不能幫我拿回來？那是一雙咖啡色的鞋子。」「妳要我去幫妳拿嗎？」她正猶豫的時候，護理長舉起了手呼喚她過去。當她打算轉身的時候，女病患拉著她裙子的下擺可憐地說道：「小姐！妳會幫我找回來吧？」「我會的，請妳在這裡等著。」

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《大白天的戀愛：我的世界布滿你走過的足跡，縱使你已遠離》。