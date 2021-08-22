大齡女想婚只能隨緣？如何打破「年齡綁架」的舊觀念

文／莎莉夫人（Ms. Sally）

職場生涯發展中，三十五歲是個分水嶺。到了這個年紀，你被社會的標準期許，應該做到主管職。中年前期的焦慮，在三十五歲開始慢慢浮現，什麼年紀對應什麼位階，如果沒有對準，即使只差了一點點或根本沒進階，失敗的燒灼感，以及中年肩負家庭的重擔，會加深對未來的恐懼。

這份恐懼，讓三十五歲以上的人不敢妄動。儘管對目前的工作不滿意，敢另謀出路的人並不多。因為大家都清楚，企業招聘人才的就業年齡限制，已經來到四十歲。

我認為能限制我們職涯及人生發展的，不是年齡，而是我們的心。當我們覺得不可能，自我設限，就什麼都不可能了。有人不以為然的說：「能限制我們發展的，不是我們的心，而是公司的人資！當人資看到履歷表的年紀超過四十歲，你連面試的機會都沒有！」

我不否認這是事實，但，這不是全面的事實。

你自以為的「不可能」，限制了你的可能

當你具備高門檻且含金量高的專業技術，就算你已四十歲，而這個職缺希望是三十五歲以下的人選接任，有些公司人資還是會請你來面試，只要「薪資」能達成共識，你一樣有錄取機會。

很多機會是我們先認定「不可能」而放棄了，不是「年紀」讓我們被淘汰。

當我開設專頁寫作的時候，有朋友告訴我，自媒體是年輕人的東西，「妳都五十二歲了，有看過這麼老的網紅嗎？」有的則說，太多人寫文章了，現代人個個是作家、拍個影片上傳就是 YouTuber。朋友們的結論就是：這條路太多人在走，不適合「初老」者；太多人在寫職場文及生活文，沒搶得先機，這麼晚才寫類似的題材，妳要寫出個名堂，太難！

太老、太難，不會成功，結案！

一件事情，當你凝視它的困難度時，它就真的很難；當你專注在它的限制時，它就真的是個阻礙，但是當你決定去做，你會發現，突破限制，就沒有障礙，當初覺得困難的地方，好像也沒那麼難了。接下來，你會感謝這個「難」，因為它幫你排除了一些競爭者，他們因為「難」，而沒有開始，就沒進入這個戰場。

就像一些職缺，礙於勞基法規定不能年齡歧視，但大家心知肚明，四十歲的履歷，很難取得面試機會，可能在第一關就被人資刪除了，如果四十歲的你也這麼想，沒有投遞履歷，你當然沒有機會錄取。

如果你願意「無視」年齡的限制，給自己一個機會，先投遞履歷再說，就算沒有拿到面試通知，至少嘗試過了，不會遺憾，並且你在投遞履歷的過程中，蒐集資料研究對方公司的發展，這個研究的過程，就是一種收穫。

你有沒有想過，你的很多機會，其實不是被年齡限制，而是被你先刪除掉的？因為是你先認定「很難、不可能」，人資不可能面試四十歲以上的員工；年過五十的無名女子，不可能寫出有人看的文章；女人年紀越大，越難找到對象，不可能有好歸宿……就是這些你自以為的「不可能」，讓你失去了機會，限制了你的「可能」。

你為什麼要被年齡綁架呢？你為什麼要活在社會標準的框架裡，用年齡區隔自己的人生，然後依此判定什麼是「不可能」？社會標準的適婚年齡是幾歲，過了這年紀，就不可能結婚嗎？我在四十九歲的時候結婚，有朋友說：「更年期的婦女，還結什麼婚？」「結婚就是要生小孩，妳生不出來了，幹嘛結婚，在一起就好了。」面對朋友的評論，我說：「我的適婚年齡就是四十九歲，誰規定結婚是為了生小孩！」

我不是單身主義者，我想結婚有個家，儘管年紀數字已經對我不利，但我從沒放棄機會。只要有朋友介紹，我會挪出時間去相親。我的丈夫是我特地從越南飛回台灣，相親認識的（詳情在〈我的追愛啟示錄〉）。我認識很多大齡單身女性，她們不是不婚，而是「隨緣」，隨著年紀漸長，漸漸淡化了想婚的念頭，因為年紀大了更難嫁了。

既然想婚，就不能只靠「隨緣」。在工作上，妳為了爭取客戶，熬夜寫企畫、跟工作團隊徹夜演練比稿提案，蒐集對手公司情資，擬定作戰策略，妳在工作上卯足全力，就是要拿到客戶，為什麼對「想婚」這件事，就只有隨緣，而沒有規畫、沒有演練、沒有策略也沒有行動？

阻礙妳結婚的，從來不是年紀，是妳沒有積極的行動。隨緣，是妳安慰自己沒有行動的藉口。

（圖／Unsplash）

別被年齡綁架，要持續創造人生的無限可能

這個社會習慣用年齡設定我們的人生階段及該相對應完成的任務，社會對中年人的人設，讓我們被制約，所謂「熟齡的自在」，到最後是一種害怕改變的託辭。你必須安於現在這個位置，符合社會的期待，安慰自己沒有偏離一個中年人所在的常軌。

這個符合社會標準的中年人設，讓四十歲以上的人，不敢逐夢，儘管對現狀不滿，也沒有勇氣去改變，因為追逐夢想的代價是重設人生的恐懼。擔心自己一旦失敗，沒有（時間）機會再重來。

人生每一刻都在冒險，改變，是一種險；不改變，冒的是另一種險。別讓年齡綁架你的人生，我們經過多少世的輪迴，才換來這難得的一生。只要你開始不被年齡綁架，你會發現，人生自在又有趣，充滿無限可能。

年過五十的無名女子，寫作專頁追蹤人數，從一開始的十人，三個月內突破九千人，出版社主動找我出書，這結果，超過我的所求所想。

我在越南工作的老闆丁廣欽，在我離開越南時鼓勵我，要持續追求實踐夢想，不要以為年過五十，人生就這樣了。他以他的外婆，已故台大外文系教授張心漪為例，說明中年人不要被年齡綁架，要持續創造人生的無限可能。張心漪五十多歲開始學游泳，過了七十歲，隻身到巴黎麗池酒店學做法國菜，拿到七張結業證書，當起主廚；八十以後，還在學法文，程度達到寫作水準。

不要讓年齡限制你的人生，《聖經》鼓勵我們：「要擴張你的帳幕之地，張大你居所的幔子，不要限止；要放長你的繩子，堅固你的橛子，因為你要向左向右開展。」

把旁人的「不看好」「不可能」，當作是一種祝福及提醒，讓你在下定決心逐夢的時候，可以更謹慎小心。當你突破內心的恐懼，你會發現，先前沉重無比的難關，克服了，回頭看，雲淡風輕。

別在意社會標準的中年人設。當你無視年齡限制，你會發現，年齡一點也不重要，正如時尚女王香奈兒女士所言：「你可以在二十歲時擁有美麗；四十歲時擁有迷人魅力；並在剩餘的日子裡，具有令人無法抗拒的風韻。」

●本文摘選自 如何／圓神出版 之《每道人生的坎，都是一道加分題》。