職業婦女大哉問！正逢黃金十年，生孩子？還是要升遷？

文／莎莉夫人（Ms. Sally）

能生的時候，不想生；想生的時候，生不出來。這黃金十年，如果我有了孩子，我哪有現在這個位子。 ──戲劇《未來媽媽》經典台詞。

我在新聞台工作近二十年，從49到55頻道，七家新聞台的最高主管，有六位是女性，其中五位單身。她們的年齡介於三十七至四十五歲。要當上新聞總監，再怎麼天賦異稟也需要至少十年的新聞歷練，推算下來，這些女性大約在二十七至三十五歲的時候，就在新聞職場嶄露頭角；而這個年齡區段，正是女性的婚育期。

職場拚搏的黃金十年，用來生孩子，升遷可能受到影響；當職場女性選擇「升」了以後再來「生」，極有可能面臨生不出來的景況。

該生孩子？還是先在職場拚個主管職，等工作穩了以後再來生？怎麼兼顧平衡家庭與工作？女人結了婚，就一定要生孩子嗎？女人的「天職」是當母親嗎？女性的生命要有了孩子才完整嗎？這些問題是成年女子要思考的生命課題，妳的決定將影響妳的一生。

將丈夫事業推上高峰，換來一封離婚簡訊

麗萍是我在新聞台的直屬主管，她在大學時期參加跨校聯誼，認識了就讀警察大學的先生，兩人交往多年，麗萍在當上新聞台採訪中心副主任之後步入婚姻，當時她三十歲。

警察先生是獨子，公婆希望麗萍趁年輕早點生孩子，替家裡留後。先生也告訴麗萍，他很喜歡小孩，希望結婚一年後，家裡能添個新成員。麗萍想全力拚工作，她的目標是新聞總監，覺得三十歲就懷孕生子太早了。「副主任」不高不低的，職場位子不算穩當，她請先生給她兩年的時間，讓她拚工作，等拚出了成績，再生。

麗萍很懂得職涯規畫，她看先生的工作隨時有不可預期的危險性，就幫先生規畫轉業。好太太發揮幫夫運，重大刑案發生，記者要採訪刑事鑑定專家，麗萍就推薦受過刑事鑑定訓練的先生接受媒體訪問。警察先生外型佳，有太太專門訓練怎麼面對鏡頭說話，他很快成為媒體寵兒。那段時間，台灣接連發生重大刑案，先生頻頻受訪露臉，迅速累積知名度。

麗萍看時機成熟，建議先生轉業參選市議員。打著「除暴安良、社會治安我來守護」的口號，先生成了婦女吸票機。麗萍運用自己的媒體人脈，幫先生輔選拚曝光，警察先生第一次參選就高票當選市議員。

先生順利轉業，麗萍居功厥偉。然而長期的新聞工作壓力，還有一年多來陪同輔選跑行程的辛勞，麗萍一根蠟燭兩頭燒，生理期大亂，瞬間蒼老許多。

先生甫當選民意代表，一切都在學習適應中，夫妻兩人有共識地延後生育計畫。隨著先生當了議員，麗萍的工作更忙了。新聞台下班後，她以議員夫人的身分，陪同先生跑攤應酬，兌現「一人當選，兩人服務」的競選承諾。

四年一任，麗萍再度成為選戰操盤手。白天上班，晚上拜票，深夜檢討並修正競選策略，她以丈夫的政治事業為重心，跟「新聞總監」的工作目標，漸行漸遠。

先生如願連任成功，麗萍想，是時候該生個孩子了，她已經三十六歲，儘管還沒當上新聞總監，但丈夫事業有成，這樣也算圓滿了。

麗萍想生卻無法懷孕，她試過人工授精及試管嬰兒療程，打針打到肚皮瘀青，沒有地方可打，還是無法受孕。在接受生殖療程的過程中，麗萍發現，這是她一個人的戰場。丈夫以招呼樁腳、完成選民請託案為由，沒空陪她，更沒心思注意到她的失落。

為了專注拚生育，麗萍離開新聞台，努力了兩年，還是生不出來，她重回新聞圈工作，卻從狗仔口中得知，就在她一個人奮戰拚生子的時候，先生在外另組家庭。

狗仔跟拍的照片成了周刊封面，市議員愛家、守護治安的形象一夕崩毀。無法生育已經讓麗萍身心俱疲，先生還在她最脆弱的時候，感情出軌，最後以一封簡訊逼她離婚，麗萍得了憂鬱症，幾乎崩潰。

麗萍離婚了。

離婚後的她，沉靜了一段時間。她一個人去旅行，一個人吃飯，一個人搭車，一個人遊蕩。重新整頓了身心，當我再看到她時，是她出現在電視螢光幕上，以企業發言人的身分接受媒體訪問。一身勁裝，俐落短髮，那個充滿自信、氣宇軒昂的豪氣女子，回來了。

書名：《每道人生的坎，都是一道加分題》作者：莎莉夫人（Ms. Sally）出版社：如何出版出版時間：2021年8月1日

生育，是女人最該珍惜的自主權

女人，不管有沒有結婚、有沒有孩子，都是完整的，也是值得幸福的女子。

當母親不會讓一個女人變得更完整，一如婚姻不能保證必然給女人帶來幸福。妳生命的完整、妳生活的幸福，只有妳給得起。所有寄望他人給予的完整與幸福，都會讓人擔心失去。凡有擔心，就極容易以失望收場。

婚結得不好，可以離婚，但生孩子是一條無法回頭的路，這是女人最該珍惜的自主權。妳想當母親，是因為妳愛小孩，不是妳認為應該傳宗接代或該給誰一個交代才生孩子；妳想當母親，不是因為妳怕老了沒人養，以投資報酬率的概念生育小孩；妳想當母親，不是因為怕老公變心，把生小孩當作維繫婚姻的工具。

女人選擇當母親，是因為「愛」。因為愛，讓女人願意經歷這段為人母的過程，不是哀怨地感嘆犧牲奉獻，而是滿意地活在樂於付出。

懷抱一個孩子，讓女人有胸懷宇宙的滿足，不為其他，這是女人選擇當母親的理由。

●本文摘選自 如何／圓神出版 之《每道人生的坎，都是一道加分題》。