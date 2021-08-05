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一起暢讀經典！感受民國文學大師許地山，細緻通達的文學魅力

聯合新聞網 / 好讀出版
書名：《許地山作品選集》 作者：許地山 出版社：好讀出版 出版時間：2019年4月15日
書名：《許地山作品選集》
作者：許地山
出版社：好讀出版
出版時間：2019年4月15日

《許地山作品選集》收集了許地山一生精華的散文、小說創作，包括最著名的〈落花生〉、〈春桃〉等，也收錄了許多充滿智慧的散文與諷刺小說，呈現出許地山曉暢通達的文風及對生活細緻深沉的感悟。（編按）

《許地山作品選集》選摘

文／許地山

〈荼蘼〉

我常得著男子送給我的東西，總沒有當他們做寶貝看。我的朋友師松卻不如此，因為她從不曾受過男子的贈與。

自鳴鐘敲過四下以後，山上禮拜寺的聚會就完了。男男女女像出圈的羊，急要下到山坡覓食一般。那邊有一個男學生跟著我們走，他的正名字我忘記了，我只記得人家都叫他做「宗之」。他手裡拿著一枝荼蘼，且行且嗅。荼蘼本不是香花，他嗅著，不過是一種無聊舉動便了。

「松姑娘，這枝荼蘼送給你。」他在我們後面嚷著。松姑娘回頭看見他滿臉堆著笑容遞著那花，就速速伸手去接。她接著說：「很多謝，很多謝。」宗之只笑著點點頭，隨即從西邊的山徑轉回家去。

「他給我這個，是什麼意思？」

「你想他有什麼意思，他就有什麼意思。」我這樣回答她。走不多遠，我們也分途各自家去了。

她自下午到晚上不歇把弄那枝荼蘼。那花像有極大的魔力，不讓她撒手一樣。她要放下時，每覺得花兒對她說：「為什麼離奪我？我不是從宗之手裡遞給你，交你照管的嗎？」

呀，宗之的眼、鼻、口、齒、手、足、動作，沒有一件不在花心跳躍著，沒有一件不在她眼前的花枝顯現出來！她心裡說：「你這美男子，為甚原故送給我這花兒？」她又想起那天經壇上的講章，就自己回答說：「因為他顧念他使女的卑微，從今而後，萬代要稱我為有福。」

這是她愛荼蘼花，還是宗之愛她呢？我也說不清，只記得有一天我和宗之正坐在榕樹根談話的時候，他家的人跑來對他說：「松姑娘吃了一朵什麼花，說是你給她的，現在病了。她家的人要找你去問話咧。」

他嚇了一跳，也摸不著頭腦，只說：「我哪時節給她東西吃？這真是……」

我說：「你細想一想。」他怎麼也想不起來。我才提醒他說：「你前個月在斜道上不是給了她一朵荼蘼嗎？」

「對呀，可不是給了她一朵荼蘼！可是我哪裡教她吃了呢？」

「為什麼你單給她，不給別人？」我這樣問他。

他很直接地說：「我並沒有什麼意思，不過隨手摘下，隨手送給別人就是了。我平素送了許多東西給人，也沒有什麼事；怎麼一朵小小的荼蘼就可使她著了魔？」

他還坐在那裡沉吟，我便促他說：「你還能在這裡坐著麼？不管她是誤會，你是有意，你既然給了她，現在就得去看她一看才是。」

「我哪有什麼意思？」

我說：「你且去看看罷。蚌蛤何嘗立志要生珠子呢？也不過是外間的沙粒偶然滲入他的殼裡，他就不得不用盡工夫分泌些黏液把那小沙裹起來罷了。你雖無心，可是你的花一到她手裡，管保她不因花而愛起你來嗎？你敢保她不把那花當做你所賜給愛的標識，就納入她的懷中，用心裡無限的情思把他圍繞得非常嚴密嗎？也許她本無心，但因你那美意的沙無意中掉在她愛的貝殼裡，使她不得不如此。不用躊躇了，且去看看罷。」

宗之這才站起來，皺一皺他那副冷靜的臉龐，跟著來人從林菁的深處走出去了。

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〈生〉

我的生活好像一棵龍舌蘭，一葉一葉慢慢地長起來。某一片葉在一個時期曾被那美麗的昆蟲做過巢穴；某一片葉曾被小鳥們歇在上頭歌唱過。現在那些葉子都落掉了！只有瘢楞的痕跡留在幹上，人也忘了某葉某葉曾經顯過的樣子；那些葉子曾經歷過的事跡唯有龍舌蘭自己可以記憶得來，可是他不能說給別人知道。

我的生活好像我手裡這管笛子。他在竹林裡長著的時候，許多好鳥歌唱給他聽；許多猛獸長嘯給他聽；甚至天中的風雨雷電都不時教給他發音的方法。

他長大了，一切教師所教的都納入他的記憶裡。然而他身中仍是空空洞洞，沒有什麼。

做樂器者把他截下來，開幾個氣孔，擱在唇邊一吹，他從前學的都吐露出來了。

●本文摘自好讀出版《許地山作品選集》


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