想要教養不失控，首先要看懂孩子的「情緒」！

文／伊莎貝爾．費歐沙（Isabelle Filliozat）

當你的無花果樹葉子枯黃掉落，你不會認為它是故意要整你，或是想讓你成為糟糕的園丁。你會把植物的「態度」解讀為一道訊息：水、陽光、肥料太多或不足……無論是缺乏或過量，你會試著瞭解發生了什麼。

一個孩子（明顯地）比綠色植物複雜多了，但並未比較難懂。他表面的任性展現了他的需求――缺乏或過量。如果他的態度不是挑釁，而是後果、回應或反應呢？但我們有時也會把自然正常的事解讀成問題。其實，你根本不需要每到秋天就為院子裡的樹會落葉或是你四歲的孩子討厭輸而感到驚慌！

什麼是任性？

在大部分的父母眼中，孩子都有任性的時候。提奧不願意喝藍色杯子裡的水，茱莉不想換衣服出門，安東只讓媽媽幫他洗澡……他們真的讓我們發瘋！

那真的是「胡鬧」嗎？這些總之非常典型的態度，是「任性」，也就是一些無聊的要求嗎？或者，考慮到大腦的演進，這些是可以理解的行為？三歲小莉雅的愛哭讓我們惱火，那或許只是後果，而不是莉雅故意的。

然而，我們卻一直以為這是孩子想要控制我們的意圖：「你看看他是怎麼一邊看著我的眼睛，一邊搗蛋的！」唉！但你知道嗎，被我們當作證據的事，很可能有完全不同的起因。

你想要有冷靜、安靜、乖巧、從不哭、從不叫的孩子？這是不可能的。但如果你想要消滅任性？這是可能的！

發生了什麼事？

沒錯，確實發生了什麼。孩子會如此反應並非偶然，也不是因為想找麻煩。所以，在生氣之前，讓我們先大聲問問他也問問自己：「發生了什麼事？」把這句話說出來能幫助我們抑制慣常的衝動。

唯一可確定的是，孩子既不是要對父母設下陷阱，也不是要測試父母。他們就只是沒有足夠的智力而已。

我們會在本書中一直看到：事實上，「任性」是兒童大腦對太過複雜的狀況做出的回應。

所以，讓我們一起探討對兒童來說，可能發生了什麼事。

★狀況說明：那是任性嗎？一個能讓我們心裡有數的測試

要確定孩子是不是在耍你，可以做個簡單的測試：在小孩的玩具裡，很可能會有上面有洞的盒子或板子，洞裡可以塞進對應的形狀。向他指出兩個洞，例如三角形和圓形的洞，並給他一塊形狀積木，例如三角形。

然後，問他這個形狀積木要放進哪個洞。一歲八個月大的孩子大部分都會隨機選擇。到了三歲四個月大時，在百分之八十五的狀況中，孩子會把三角形放入正確的洞裡。但即使在這個年紀，也不一定每次都做得正確。要到四歲之後，絕大部分的孩子才會每次都正確。因為，要完成這個任務，需要能在頭腦中同時保存三項物件。

只要孩子在試著讓形狀塞進洞中時需要實際測試，而且無法用口頭告訴你哪個形狀要對上哪個洞，那他就完全無法做出任性的行為。

● 孩子的情感庫存是否充沛？

◎愛的話語

（圖／遠流出版社《最好的教養 從正向面對情緒開始》 提供）

如果不是馬上有空，請好好地看著她說，就能讓孩子願意等待了。

答覆是很重要的。

但也要聆聽：這份質疑從何而來？

「我愛你／我喜歡看你長大／我喜歡跟你一起生活／有你這個兒子（女兒）我很幸福……」這些都是有益的話。

◎共度時光

（圖／遠流出版社《最好的教養 從正向面對情緒開始》 提供）

空出專屬於孩子的時間，就算每天只有十分鐘也好，以關愛與溫柔滋養他，這肯定會讓你的夜晚比較平靜！

★狀況說明：當孩子的接觸需求沒有被充分滿足時， 他的大腦迴路會有所欠缺。突然暴怒、為一點小事就哭、極端的行為都是神經系統焦慮的表現。請對彼此說「我愛你」、擁抱或一起玩，為體內補足催產素（Ocytocine）這種幸福荷爾蒙。孩子和父母都會感到充實、幸福和滿足。

◎觸摸、親吻、愛撫、擁抱……身體接觸

你的孩子不喜歡親吻？這或許只是她在回應你的緊張，反映了你兒時所欠缺的部分。

你有愛的權利，有給予和接受溫柔的權利。她和你、和所有人類，都需要催產素這種在身體接觸時釋放出來，讓人放鬆，給予安全感和幸福感的美妙荷爾蒙。

在體驗到你對她的愛時，你可以讓這種在胸口的感覺往身體其他部分發散。然後，把你的手放在她的手上。聆聽、感受、接收，在你的手心接納孩子的生命。

讓這份愛在你的手中呼吸，然後想像你讓她的氣息穿透進你的體內……直到你的心裡。

★狀況說明：不過，並非一切行為都是缺愛的表現......

一到三歲小孩的突然哭鬧，可能與他們的生理狀態有直接關聯。

近幾年來，我們常把一切都「心理化」，把任何一點點的偏差行為都解讀成要求關注、抵抗、爭奪控制權，但實情常常簡單得多。

飢餓會改變大腦中的血糖含量；口渴、睡眠不足、穿太多、想大小便、刺激過多和缺乏運動，也都會讓大腦和身體中瀰漫壓力荷爾蒙。

●本文摘自遠流出版之《最好的教養 從正向面對情緒開始》。