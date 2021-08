中國僅存的自由之聲！北京大學才女林昭，反抗共產極權的一生

已故歷史學大家余英時特別題字書名;已故諾貝爾和平獎得主劉曉波盛讚林昭是「當代中國僅存的自由之聲」! 林昭的一生可謂近代中國史的縮影。她以信仰與意志,抗爭八年;她以血與墨,書寫幾十萬字,《血書》書中刻劃不羈的青春。(編按)

文/連曦

雪地之燈

魯迅先生說:路是人走出來的。但如果沒有第一個,也便沒有後來的,也仍然沒有路。而那第一個遵著遙遠的火光,走進沒有路的地方去,直到倒下,還以自己的鮮血為後來者劃出了道路的人,將永遠、永遠為我們所崇敬。 ──林昭,一九五七年

一九六五年五月三十一日,林昭在上海靜安區人民法院受審。根據一九六四年十一月提交的起訴書,她被以「怙惡不悛的反革命分子」的罪名判處二十年徒刑。同日她從第一看守所被移送到上海市監獄。

這次司法公正的流產,很可能讓林昭想到三十年前其父彭國彥在蘇北邳縣任縣長時遭受的厄運。當時這位謹小慎微、兢兢業業的縣長,因得罪地方勢力被控「浮收賦稅」中飽私囊。一九三四年他被判處五年監禁。不過,彭國彥的遭遇還是比林昭好得多:他能夠向省高等法院提出上訴,隨後進行公開庭審,有律師代理他出庭,並有五百多人出席旁聽。雖然未能大獲全勝贏得官司,但最終還是保釋出獄。彭國彥父女兩代人中,無數愛國人士歷經多年浴血奮戰,結束了國民黨統治下的社會不公。如今,父親蒙冤三十年後,中國的專制政權卻更加穩固。沒有公開庭審,也沒有辯護律師,受審時她孤身一人,所有的只是自身的憤慨和對判決的蔑視。

她在判決書的背面用自己的鮮血寫下以下的聲明:

「看著吧!歷史法庭的正式判決很快即將昭告於天下後世!你們這些極權統治者和詐偽的奸宄—歹徒、惡賴、竊國大盜和殃民賊子將不僅是真正的被告更是公訴的罪人!

公義必勝!自由萬歲!」

上海市監獄,俗稱提籃橋監獄,原名華德路監獄,一九○三年由西人控制的上海公共租界工部局建成,以維護租界內的半殖民地秩序。到了一九三五年,擴建後的華德路監獄有十座大型監樓,約四千個囚室,號稱「遠東第一監獄」,也是當時全世界最大的監獄,還有著「厄運之城」(City of the Doomed)和「東方惡魔島」(Alcatraz of the Orient)的稱號。它占地面積六十畝,位於外灘以北的公共租界內,四周圍著五米多高的灰色界牆。監樓每層有兩排背靠背的水泥監室,每個監室正面是通風透光的鐵柵,面向長長的過道和外牆的窗戶。監室大約一.五米寬、二米深,大小相當於美國惡魔島(阿爾卡特拉斯島)聯邦監獄的單人牢房。通常情況下關兩個囚犯,但偶爾也有三個以上的囚犯擠在一起,睡在冰冷的水泥地板上。

除了一般牢房外,還有稱為「風波亭」的幽黑禁閉室和「橡皮監」防暴監室,分別關押最頑固和有自殺傾向的囚犯。從一開始,提籃橋就關押了一些現代中國最重要的異見者和革命者。一九○三年寫下《革命軍》一書、呼籲推翻滿清皇朝的鄒容,在提籃橋關押期間於一九○五年死於獄中,時年不足二十歲。上世紀四○年代,隨著民國時期進入尾聲,提籃橋也關押過日據期間的傀儡政府要員、日本戰犯以及幾十名為推翻蔣介石暴政而獻身革命的中共黨員。

中共奪取政權之後,歷史又重演一遍:一九四九年以後,提籃橋成為上海地區已決政治犯的主要關押地。每次大規模政治運動都使提籃橋關押人數激增。一九五○~一九五一年「鎮壓反革命」運動中,獄牆內就關押了數千人。一九五三年,提籃橋收押的「反革命分子」總數多達七千名,在押犯總數增至一萬七千人,最多時每個監室要擠下五名囚犯。一段時間囚犯人數有所回落,但在一九五五年「肅反」運動開始後不久再度攀升。「文革」時期,「反革命分子」一度占了在押五千多名囚犯的百分之四十三。

並非所有囚犯都是林昭那樣的異議人士。一九六七年「文革」正如火如荼,一位上海工人和妻子因為分別加入了對立的派別而彼此感情疏離。一天晚上,上夜班的丈夫提前回家,發現妻子和造反派頭目在床上通姦。那男人倉皇逃走,丈夫操起一根棍子朝他妻子打去。慌亂中,妻子一邊用《毛主席語錄》遮擋一邊大聲喊著主席的教導:「要文鬥不要武鬥!」憤怒中丈夫奪過紅寶書撕得粉碎。妻子又捧起桌上的毛主席石膏像當盾牌,他把石膏像也一起打碎。當晚,妻子向公安局舉報了丈夫。他以現行反革命罪被捕,判處十二年徒刑。

對林昭來說,回到提籃橋恍如隔世。第二天,她在牢房裡看到了陽光,這是近兩年來的第一次。「當我的視線穿過牢門投注於那被鐵窗柵欄隔成若干長方小塊的映著陽光的晴朗的天宇時我禁不住熱淚橫流!」

在接受三周例行對新入獄犯人的訓誡後,林昭被調換到九號樓,亦即女犯監樓三樓第五十三號囚室。這是提籃橋監獄東區靠近中部的一座五層T形紅磚樓,內有一百八十八個囚室。六月十九日,她盼到了母親和弟弟兩年來第一次的探視。她告訴親人,上訴的事還得等候,「這案件是要等請到了律師之後去向人類文明的講壇--聯合國上訴的」。

她審視自己的處境後,找不到其它可行的方案:自己無法向臺灣的蔣介石政府上訴;而「國際共產黨與工人黨會議或其它諸如此類的什麼東西」也無甚用處。她清楚北京和莫斯科之間的緊張關係。一九六○年在莫斯科召開的八十一國共產黨工人黨代表會議上,中蘇兩國發生了衝突。到了一九六三年夏天,中蘇破裂已成不可挽回之勢。無論如何,不管哪一國的共產黨在她眼中都沒有任何道德權威。她無法容忍任何「不脫『共』家本色氣味的偽善的胡言!」

「這麼地,比較下來還是聯合國為上」,林昭寫道。儘管毛澤東的政府並不承認聯合國的法律或道義權威,「我們可是相當尊重!而且歸根到底(柢)先生們也還必需對它尊重。既然作為一個被地球上壓倒多數之國家所承認以及參加的國際機構它代表著人類文明社會中許多公認的基本原則,因之也就在很大的程度上代表了整個文明人類!」

