《優雅地反抗》女孩們，告訴自己：「Why not？沒有不可行的事」

《優雅地反抗》美國ABC新聞韓國分社長、全球艾美獎新聞故事單元入圍、韓國真媒體人大獎得獎者趙株烯書寫職場女權、勇於追求渴望的暢銷之作！（編按）

文／趙株烯（조주희）

在我小的時候，因為身為女性而被限制的事情非常多：女性不可以大聲講話、不可以跑來跑去、坐下時腿不可以張開 在這些瑣碎的事情上，為什麼弟弟可以，但我就不行？很多時候我感到相當委屈。

我從小就對「因為是女生所以不能做的所有事情」都抱有強烈的抗拒心理，加上小學時我有三年的時間在美國生活，經歷了與韓國截然不同的社會文化，因此很難理解讓韓國女性備受壓抑的環境。

在那個年代，社會上還普遍地認為「女子只要擁有適當學歷，嫁到好人家就算好命」，成為一位「優雅的大家閨秀」才是美德。做為專長的話，比起運動，鋼琴、小提琴、聲樂、

美術等更受人們喜愛，而興趣則是「有女人味的」插花或料理最受歡迎－完全讓人憋得喘不過氣。

還記得年幼時期的我，像個野丫頭一樣地跑來跑去，不僅很調皮，還喜歡所有可以活動身體的動態事物。我熱愛游泳和器械體操，經常學麥可．傑克森（Michael Jackson）跳舞，還會唱著音樂劇《安妮》（Annie ）裡的主題曲並模仿主角的演技。「這孩子以後是要做什麼，怎麼那麼騷包呢？完蛋了……」

媽媽經常把這樣的話掛在嘴邊，而我也總是假裝沒聽見。不過，媽媽可能不知道，對於期待稱讚的年幼女兒來說，「騷包」這樣的形容詞，已經在我內心深處悄悄地鬱結。其實，當時的我並不曉得「騷包」是什麼意思，只知道那是存在我身上的特質，就像是必須對他人隱藏、羞於見人的部分一般，就這樣深埋在心裡一路長大。因此，在青春期時，「Why not ? 為什麼不行？」這樣的疑問不停地盤旋在我的腦海裡，不知道被什麼束縛、緊勒著的鬱悶日常，讓我感到了幻滅與沮喪，而這也是後來我為了尋找對未來的希望，下定決心出國留學的原因。

即使歲月流逝，在韓國仍然有相當多的女性，在不情願或自己也未察覺的狀況下，被那些老舊的價值觀束縛著。就算女性和男性的確存有差異，兩性所獲得的機會也理應平等。我想站出來呼籲，女性們應該要堂堂正正地抵抗那些連我們的機會都要剝奪的觀念、人以及社會氛圍。身為女性不應該做的事、因為是女性就必須要做的事，希望女性們可以不被這樣的價值觀綁住，而能夠真正地思考一下自己想要的是什麼。如果缺乏自信的話，那麼希望你能問問自己：「Why not ?」仔細地斟酌究竟為什麼不行，然後抱持著開放的心去挑戰看看。

●本文摘自 大好書屋 出版之《優雅地反抗：勇敢做妳自己！翻轉恐懼×跳脫框架，追求內心真正的渴望》。