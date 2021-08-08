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父親節遇到農曆鬼門開 6大NG行為、5種穿著要注意

成為「不害怕週一的內向人」圍繞在內向者身邊的誤解與真相

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《不害怕週一的內向人》 作者：安炫珍（안현진） 出版社：大好書屋 出版時間：2021年08月05日
書名：《不害怕週一的內向人》
作者：安炫珍（안현진）
出版社：大好書屋
出版時間：2021年08月05日

文／安炫珍（안현진）

大家對內向者的印象是什麼？不說話？不知道他們在想些什麼？比起領導者，更適合當追隨者？沒什麼朋友又很害羞？

難道，內向者真的話少、害羞，不能成為領導者嗎？其實，這些都是先入為主的偏見，現在，讓我們一一檢視這些誤解並破解真相。

內向者很害羞？

錯！害羞是一種態度。大部分的內向者雖然態度害羞，但也不能說每個內向者都害羞。由前述可知，內向為天生性格特質，但害羞是與人互動中產生緊張或感到尷尬時，外表所顯露的態度。換句話說，外向者和難相處的人在同一場合時，也會充分展露害羞的模樣。

《安靜，就是力量》作者蘇珊．坎恩說，「害羞」是「因為擔心自己於待人處事時無法取得認同而產生的表現」，即在狀況發生時會顯露的態度。在確切知曉「內向是特質，害羞是態度」的概念後，便可發現害羞不屬於內向型或外向型的特徵。既然害羞是一種態度，表示它能透過努力克服而改善。

內向者很怕生？

錯！ 怕生是一種判斷機制。本來，「怕生」是指孩童在幼兒期對主要養育者形成依戀的過程中，抗拒外人的機制，換句話說，孩童會區分有安定感與非安定感的人，並選擇遠離沒有安定感者。因此，怕生行為是一種自我保護，如同害羞是態度，不分內向型或外向型。

事實上，高嶋美里在《怕生是一種武器》（낯가림이 무기다，暫譯）一書中，提及二○○九年有一份日本的調查資料顯示，在五百九十二名的二十、三十歲成年男女中，認為自己「嚴重怕生」的人占三成，「偏怕生」約六成，表示九成的日本人怕生。

怕生像是一種威脅感應器。與過去時代不同，如今，我們一天可能要接觸數十名、數百名陌生人，判斷對方是否對自己產生威脅屬正常行為。

內向者不大方？

錯！從字典裡查詢「大方」的詞意為「活潑、不害羞」，這麼說來，不大方的意思是「不活潑又害羞」。由這觀點檢視內向者很靦腆或不大方，似乎不太對。內向者的活潑程度是選擇性的，若彼此的關係熟悉親密，內向者也會活潑開朗、話很多。

然而，害羞靦腆是在特定情況發生時的反應，外向者也有害羞靦腆的時候，只是害羞的方式不同罷了。不過，重視心理層面的內向者，在外表特徵上確實看起來較為靦腆。

●本文摘自 大好書屋 出版之《不害怕週一的內向人》。


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