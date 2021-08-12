《消費中國》廣告、海報和電影裡的國家消費主義

文／葛凱（Karl Gerth）

利用海報宣傳國家消費主義

在整個一九五○年代，隨著中國消費產品廣告的減少，國家大幅增加了海報的製作和發行，這是毛澤東時代視覺文化的第二種經濟宣傳形式。以數百種設計印刷的數千萬幅海報傳達了黨批准的訊息，朝著國家資本主義和國家消費主義的目標前進。這些海報宣揚了國家消費主義核心的社會消費福音，那就是只有透過努力、節儉生活和購買國家決定的那些物品，才能建立社會主義。社會主義的消費理論告訴人們，儘管目前可能尚未擁有他們想要的許多東西，但他們現在是「新社會的擁有者」和社會集體成就的主人，這些成就包括橋樑、水力發電水壩、原子彈、傳統武器和豐收作物。事實上，這些海報招募人們加入消費者後備大軍，大軍成員則渴望透過勞動來幫助生產資本，並接受國家對資本的分配命令。

毛時代的視覺文化及宣傳海報推動了不惜一切代價的積累，以此做為至高無上的目標，並提倡由社會全體而非個人來消費剩餘。這種形式的經濟宣傳模式其實就是蘇聯社會主義式的現實主義，吹捧由社會全體來消費公共成就，以及合作解決問題。舉例來說，社會主義式現實主義的社會消費主題包括了人們聚集在一起聽收音機電台廣播的圖像，而不是一個人自己聽廣播。跟其他國家資本主義國家一樣，廣告和海報在中國透過宣揚國家成就來服務國家資本主義，例如蘇聯的人造衛星或中國橫跨主要河流的新橋，從而提醒觀看海報的人們，他們是以一個國家的身分來消費資本，而不是個人。

上海黃浦區。（圖／Unsplash）

同樣地，這些國家也使用海報來宣傳社會主義的節日，包括在勞動節紀念勞工，在國際婦女節（三月八日）承認婦女平等權，以及紀念各自共產革命的特定國定假日，例如中共的十月一日國慶。設計師希望這些海報能吸引觀眾。經濟進步和成功的插圖，包括農作物豐收、火車、橋樑，以及電氣化等新基礎設施，全都用引人注目的色彩來表現，與報紙的黑白廣告正好形成強烈對比。海報以「盡最大努力，力爭上游，以更多、更快、更好和更便宜的方式建立社會主義」這類口號來強化黨的路線。其他海報還宣傳了要克服資本累積落後的「大躍進」目標，那就是「在十五年內超越英國的工業生產」（一九五八年）。與「社會主義廣告」一樣，經濟宣傳海報的主題往往是健康快樂的工人、農民和士兵，國家敦促他們更加努力工作。但是更加努力工作，並不代表要犧牲自己的健康。海報裡的大多數人物─男性、女性、兒童和嬰兒─看起來都有點胖嘟嘟的，而且很健康。海報就這樣包裝和宣傳了理想化的社會主義視覺效果，但現實卻是：人們加倍工作和更長的工時，非但沒有額外的工資，對人們的健康幸福更是毫無益處。

這些海報的焦點是生產。甚至包括一些少見描繪消費的圖像裡，也常常伴隨消費行為附近的生產情景，提醒觀看的人消費依賴於生產。有時這種經濟文宣與特定的群眾運動有關，例如韓戰時期的抗美援朝運動，會用文宣來推銷政府債券，或學習如何仿效大慶油田的產油模式來加快工業化的速度。海報大剌剌地強調，個人和國家政策必須盡可能具有生產力。例如一九六○年的一張海報，有位農村婦女正在替穀物脫粒，畫中有一行文字：「粒粒金黃似黃金。」經濟宣傳海報敦促人們貢獻更多的勞動力，以使國家能夠分配「最後的每一粒珍貴穀物」，同時試圖限制和引導他們的欲望（對剩餘的需求）到國家認可的社會消費上。

2016年11月北京市青春路的街景。（圖／邱凡倩攝）

在毛澤東時代，此類海報的數量、種類和張貼次數如雨後春筍般大增，並滲透到國內每個角落。當黨控制了全國的出版業後，就開始利用媒體力量來推進政治和經濟項目。海報隨處可見：家庭、辦公室、工廠、醫院、會議室、火車站、城市街道及鄉村各地。國營的新華書店連鎖店和書攤在全國各地出售此類海報。有些甚至出現在郵票上。文化大革命之前的幾十年間，各大城市的印刷廠生產了逾百種圖樣的數千萬份海報。海報的使用材料也反映了國家消費者主義對節儉生活的重視，且有利於大量分發：海報經久耐用，大批印刷價格低廉，用途廣泛，可用作家庭、辦公室、工廠和學校的裝飾品。因此，海報代表了家庭裝飾的大眾化，也使得國家宣傳更進一步滲透到私人空間。

通過展現各個地區不同類型的工人肩並肩站立、平等地分享建設社會主義的重擔和勞動成果的畫面，海報宣傳了中共否定資本主義的目標。海報不僅是要傳達給識字和富裕的中產階級，也是為了傳達訊息給所有民眾，尤其是不識字的人；即使看不懂報紙上的國家訊息，他們也可以「閱讀」海報的圖像。這些圖像有時會帶來當初意想不到的後果，成為中國現實生活中不平等現象的鮮明對比。例如藝術史學家沈揆一提到自己是六○年代在上海長大的孩子，他曾經讀過一些故事和唱過一些歌曲，而這些故事和歌曲全都強化了理想化的中國是快樂富裕國度的海報形象。但後來由於實施要求數百萬城市「受教育青年」下鄉的政策，他被分派到安徽鄉下。當地極度貧困的情況讓他從宣傳誘導下城鄉差距日益縮小的天真美夢中驚醒。許多受過教育的青年人，都在回憶錄裡描述了他們在中國農村遇到的極端貧困情形。這些回憶錄提供了第一手資料，見證了社會主義宣傳與當時現實生活之間的核心矛盾。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《消費中國：資本主義的敵人如何成為消費主義的信徒》。