「下次成績一定會更好。繼續加油！」反而降低孩子鬥志？兒少諮商專家教你這樣說

文／李林淑（이임숙）

你給孩子的回饋是什麼？父母的回饋決定內心方向

「因為你不用功，成績這麼難看。」

「退步了，想玩遊戲？想都別想！」

「到底該拿你怎麼辦，唉！」

父母很清楚說這些話會對孩子造成什麼影響。

但即使知道而忍氣吞聲，還是會無意間嘆氣，而嘆氣聲傳進孩子的耳裡，依舊宛如那些刺耳的話，反倒讓孩子關上房門。

更別提一直對孩子嘮叨，直到父母滿意為止，其影響也一樣糟。若父母真心想幫助孩子擁有正面的變化，必須先知道什麼樣的回饋對孩子是好的。

【回饋】

「對」、「不對」、「做得好」和「做不好」等評語，以及嘮叨、忠告、說服，這些都包含在大人對孩子的回饋。 至今，我的回饋都對孩子產生了什麼效果？如果你是不擅長回饋的父母，則要先了解回饋的目的及學習符合目的的回饋方式。

生氣罵孩子不是一種回饋，只是父母把氣出在孩子身上。

萬一父母目前的心理狀態不穩定，這時候只會對孩子發洩，請先離場安定自己的心情，並思考找回平靜後該用怎樣的表情與口氣和孩子溝通。

回饋對孩子的內心及大腦皆有影響，如果父母看待孩子的角度改變，充滿愛意，即使不用刻意控制自己的脾氣，自然會少點怒氣，多給一些好的回饋。親子關係越親密，孩子越能往好的方向改變。

【哪些是有效的回饋？】

書名：《我想遇見這樣的大人》作者：李林淑（이임숙）譯者：陳彥樺出版社：遠流出版出版時間：2021年8月1日

高麗大學教育學系金聖日教授於《大腦理解》一書說明父母的回饋對青少年的影響如下：

「兒童或前青少年接受到負面回饋時，大腦不能活用前額葉的功能，此現象表示他們在接受處罰後，不能反省做錯的行為及自我探索對策。因此，想要利用處罰或負面回饋改變兒童或青少年的行為是行不通的。 稱讚是比處罰更有效的回饋，獎賞青少年做對的行為，比處罰他們做錯的行為更有助於他們改變。」

各種與回饋相關的研究皆指出，正面回饋更有助於孩子內在動機的發展。

相當多的研究結果表示認同與鼓勵對兒童與青少年的自我效能與控制力產生正面影響。如果孩子的成效好，給予能力上的認同；若不好，則鼓勵孩子努力改善，有助於促進孩子積極自我認知的發展。不過，為了建立他們的自信心，刻意出低於他們能力的課題，反而會造成他們對自我評價過低，持續動機產生負面影響。

另外，雖然是正面回饋，但若附加「必須要做好」的「過度負擔」，容易降低孩子的自律，消減他們挑戰的意志，例如：「我就知道你能做得好。」「下次成績一定會更好。繼續加油！」

●本文摘自 遠流出版之八月新書《我想遇見這樣的大人》。