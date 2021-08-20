你被孩子Fired了嗎？改變說話順序，親子關係大進步

文／李林淑（이임숙）

跟青春期孩子說話的時候，雖然意思一樣，但隨語助詞不同，在孩子的耳裡聽起來很不一樣。若父母能懂差別在哪，便能知道該在哪個時候怎麼與青少年溝通了。

叫青少年吃飯的時候，該怎麼對他說？

「吃飯」、「吃飯吧」和「飯煮好了」這三者有何差異？

假設以這三種方式叫孩子出來吃飯，孩子沒什麼特別反應或反問「今天的菜是什麼？」大可不必知道這三者的差別，但若媽媽叫孩子吃飯，他的反應是待在房裡不出，並喊：「我知道了！你放著！」「我說過了，不吃！」表示孩子拒絕與媽媽溝通，或正在等媽媽開啟他想要講的話題。

媽媽面對孩子的反應，當然生氣。煮飯哪裡輕鬆了？誠心誠意為他準備了一桌飯菜，卻得到這種反應，能不生氣嗎？

可是，孩子內心正處於一個即將爆炸的狀態，不管是誰，說些什麼，他都會爆發，更不用說一句吃飯。

孩子有這種反應的時候，父母可以將其視為他發出的信號，向父母表達「我現在心裡很痛苦。」

別太在意孩子的態度，稍微換個說法吧！

吃飯 命令句。

儘管說話的語氣溫和親切，它仍然是指使他人的命令句。

如果孩子已厭倦媽媽的命令指示，當他聽到媽媽說「吃飯」的時候，一定更厭煩。

父母都知道孩子對指示或命令的語氣是很敏感的。

吃飯吧 一起吃飯的意思。

雖然語氣帶的意圖很好，但必須先確定當下父母與孩子的關係，是否能夠和樂融融坐在一起吃飯。

假如孩子討厭父母，連一同坐下吃飯都不願意，聽到「吃飯吧」，依然會讓孩子覺得厭煩，

父母得到的回應很可能是「等一下再吃」、「不吃」。

飯煮好了 這句話的意思是你可以自己選擇哪時候吃。

讓孩子有自主選擇的餘地，可以發現孩子刺蝟般的反應會好很多。如果你跟孩子處於冷戰不說話的狀態，

只需準備好孩子愛吃的菜放在餐桌上，留下一句「飯煮好了」便離場，之後一定有機會能再次與孩子重新開啟對話。

親子溝通的心理狀態

溝通最重要的是雙方的心理狀態。

媽媽與孩子，或爸爸與孩子，在開啟話題之前，雙方目前的心理狀態就已決定這段話題的成敗。

雙方的心理狀態可分為四種情形：

一、孩子心亂，父母心定； 二、父母心亂，孩子心定； 三、雙方心亂； 四、雙方心定。

哪一種情形之下與孩子溝通最好？

當然是雙方心定的時候。唯有這時彼此才能笑著分享故事，傾聽對方。

雙方一說一答，彼此產生共鳴，互相分享新資訊之外，還會欣然接受對方的忠告建言。

最重要的是，雙方保持安定的心情才有辦法延續兩人的話題。

與青少年溝通的時候，有一個特別注意事項：

不一定只有父母可以給孩子建言。孩子長到這麼大，已有評論的能力，他們也有希望父母可以改善的地方，例如：跟上時代腳步，穿著時髦，能夠做好自我管理，生活變得更美好。

若父母執意認為只有自己可以教導孩子，在溝通過程中，孩子只會越來越不舒服。因此，最好的溝通時機是雙方能於心平氣和的狀態享受彼此的對話，互相接受對方的意見。

有時候是孩子沒有問題，但父母心煩。心煩的原因可能是聽到其他家孩子很認真讀書，或有關自己孩子不好的消息，抑或是因其他家事造成父母的心情不安定。

再次強調：父母若在心情不好的時候試圖與孩子溝通，不過是想把氣出在孩子身上罷了。

相反地，若父母心情安定，打算要和孩子溝通之際，他正心煩意亂時，切記別一股腦地找孩子說話，請等他心靜下來以後，或者可以先幫助他舒緩心情以後再與孩子溝通。

不過，等待應該是最簡單的方法，給孩子一天的時間試試看，基本上都足以讓孩子平緩心情。

父母若禁不起等待，魯莽地去跟孩子溝通，兩人關係只會更加惡化。

如果在雙方心亂的情況之下進行溝通，結局常常是吵起來。其實這時候最需要安慰共鳴，以及療癒休息，而且最好是父母這一方有所作為，如：主動表示冷靜後再談，或者主動播放輕音樂，彼此安靜地聆聽音樂沉澱心情。

如果平常和孩子的關係保持不錯，他可能也會主動先安慰父母：「媽媽很辛苦吧？」假設和孩子很少有這種經驗，不妨告訴自己，現在就先以身作則等待、安慰孩子。之後，孩子也會學習父母的態度，在未來以同樣的方式對待父母。

雙方情緒不穩定時，最好別急於下定論，彼此靜靜地互相拍拍肩膀，一起點簡單美味的外送，或聽音樂、看電影都好。經過一段時間，等待心情回復平靜再重新溝通，看似繞了遠路，其實是最快的捷徑。

與青少年溝通的順序

書名：《我想遇見這樣的大人》作者：李林淑（이임숙）譯者：陳彥樺出版社：遠流出版出版時間：2021年8月1日

倘若此時此刻適合與孩子溝通，父母可以小心地試著跟孩子開口說話。

不過溝通的同時，父母須遵守一些順序。

我們每一個人都知道溝通的順序是什麼，當有事要找人議論的時候，第一要提前和對方約時間，等見了面，彼此問候這段期間過得如何，再和對方延續下一個話題。

途中若產生分歧，燃起焰火般的對立，如果是一群成熟的大人，知道要維持局面，絕不會突然拍桌走人。

最後，大家把自己該說的話都說了之後，互相道別各自離開。這是大人之間溝通的順序。

若不想放棄這段親子關係，希望能和孩子心平氣和地聊一聊，父母需要知道與青少年特殊溝通法的五個階段。

原本在孩子幼年兒童期管用的方法，到了青少年後變得行不通的時候，父母一定要記下這五個階段。

雖然每個孩子的心理狀態都不同，我們無法明確知道孩子會在哪一個階段出現好的回饋，但這五個階段之中，父母一定能在某個階段和孩子心靈契合，產生共鳴。

第一階段：停止 第二階段：一起笑 第三階段：相信、認同、感謝 第四階段：了解孩子的積極意識 第五階段：培養認知樂趣

●本文摘自 遠流出版之八月新書《我想遇見這樣的大人》。