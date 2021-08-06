陳瀅如／與《小公子》三次相遇，感受溫柔包容，看見愛的奇蹟

文／陳瀅如（兒童文學推廣人）

至今還可以哼唱出小時候喜愛的卡通主題曲，「莎拉公主耶耶耶∼莎拉公主耶耶耶∼心地光明，玉潔冰清，莎拉公主⋯⋯樂善好施，愛人以德，莎拉公主⋯⋯」。

《莎拉公主》是當時孩子們愛看的卡通，伴隨著許多孩子長大，帶給大家勇氣與希望去面對困難、為夢想努力。同一個時空下，依稀記得讀過《小公子》的故事書，後來查證是大眾書局版幼年文藝叢書系列。不過，當時自己的腦海中，滿滿縈繞著《莎拉公主》主題曲的旋律，這是第一次讀過《小公子》卻不太相識的回憶。

前往日本學習兒童文學時，發現多堂課提及《小公子》，原來這是作者法蘭西絲．霍森．柏納特夫人為兒童書寫故事的出發點，讓當代一般民眾更正視兒童劇的存在，還翻拍成電影和動畫，已被翻譯成數十種語言，從一百多年前陪伴孩子到現在。發現法蘭西絲筆下的《小公主》就是兒時重要陪伴的卡通《莎拉公主》的原作！《小公子》和《小公主》、甚至是我愛讀的《祕密花園》原來都出自同一位作者，真是美麗的再相遇啊！

也開啟了尋找《小公子》足跡之旅。得知日本諾貝爾文學獎得主川端康成曾親自翻譯《小公子》，此譯本成為奇幻小說《十二國記》作者小野不由美小時候反覆閱讀的喜愛作品，她述說著《十二國記》中的小泰麒這個角色，可說深受《小公子》塞卓克的影響。（「採訪小野不由美《十二國記》的世界」《波》二〇一九年十一月號）

越了解法蘭西絲的生平逸事，越覺得她真是一位真性情、富行動力、開朗勇敢活在每個當下的人。即便四歲喪父，爾後舉家從英國搬遷到全新國度美國，原本希望全新開始確是一場空⋯⋯等，從小經歷巨變、處境貧困，這都沒打倒她，逆境中還能朝著向陽面生長出枝枒。從三歲識字開始，她廣泛閱讀，最喜愛自己編說故事給身旁好友們聽；十三歲時感受到寫作的樂趣，書桌抽屜裡總是塞滿寫好的故事；十七歲為了幫助家計開始投稿，正式開啟創作人生。當她聽到小兒子問了父親：「英國的伯爵是什麼樣的人呢？」，成為《小公子》創作契機。每寫到一個段落，法蘭西絲就會唸給兩個兒子聽，一邊修掉他們覺得沒那麼有趣的段落，一邊將所見所聞的趣事全都融入《小公子》。

《小公子》內頁。（圖／木馬文化出版提供）

即使當時有評論《小公子》純屬烏托邦世界，根本不存在於現實人生，然而比起可能發人省思的不幸結局，法蘭西絲選擇不強調黑暗面的歡喜結局，認為不要只看不幸，而是要記住人生中幸福快樂的點點滴滴。也許是這一份信念支持著她，方能面對大兒子的不治之症，為了不讓大兒子察覺病情，選擇帶孩子們去世界各地旅行。大兒子辭世後，法蘭西絲以大兒子的名義從事身體障礙兒童募集基金等慈善活動，深深體會她以行動落實對孩子溫柔的愛。被當成是《小公子》主角塞卓克化身的小兒子，也深受母親身體力行的影響，為了拯救遭遇船難的人們而犧牲了性命。法蘭西絲是將自己的生命體驗化作養分，培育出一篇篇感動心扉的故事。

有此寶貴機會書寫出自己與《小公子》的相遇歷程，成為人生中第三次巧遇《小公子》，這才挖掘出這篇作品對自己而言具有不可思議的正向吸引力！細細思考若是遭逢法蘭西絲相同的境遇，是否能像她一樣，勇敢說出希望所有人幸福快樂的想法，堅持創作到人生盡頭呢？也許這些小種子在小時候就偷偷溜進心坎裡。

在課輔和說故事陪伴偏鄉的孩子們時，跟《小公子》學習溫柔的看待每個人事物，對於每個看似刺蝟般防衛心重的人，不戴有色眼鏡或亂貼標籤，真心的陪伴相處，看見那個人的美好與光點。還記得跟偏鄉孩子打勾勾，說好就算不在彼此身邊，只要有關心彼此的心意，天涯也咫尺！我們隔空give me five，為彼此祝福、加油打氣。這群孩子克服環境困難、珍惜每個就讀機會，期盼日後能幫助更多跟自己相同境遇的孩子；我與這群孩子相遇、相互陪伴，一同體驗故事裡蘊含的元氣幸福能量，看見孩子們從中抒發、成長，這成為堅持下去的動力，小小願望是將這撫慰心靈的希望種子傳遞給更多人。

最後也來分享日本《小公子》卡通主題曲：「只要你在，大家心情愉快；只要你笑，大家展現笑容。你將五月陽光般的喜悅帶到我們身邊。（中略）你讓我們體會到無與倫比的愛與勇氣。」

●本文摘選自木馬文化出版之《小公子》推薦序。