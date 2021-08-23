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郭強生《夜行之子（經典全新修訂版）》8月23日紳派上市！

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《夜行之子》 作者：郭強生 出版社：聯合文學 出版社：2021年8月23日
書名：《夜行之子》
作者：郭強生
出版社：聯合文學
出版社：2021年8月23日

文／聯合文學編輯部

第八屆聯合報文學大獎、金鼎獎最佳文學圖書獎、臺灣文學獎金典獎、臺北國際書展大獎得主

──郭強生重返文壇經典之作。

如果不能面對悲傷的真相，快樂其實都是假的。

★郭強生睽違十三年重返文壇最新長篇小說，臺灣當代文學創作書寫的新頁。

★〈君無愁〉、〈猥褻〉已為年度小說、散文選收入。

★〈轉世〉、〈情人〉由中華民國筆會英譯於國際間發表。

費茲傑羅式的憂鬱在台北，海派張愛玲之後，我們有了紳派郭強生。

天空的黑地面的黑空氣的黑靈魂的黑已經是一片無法分界的狀態。黑變成了一種粗糙的觸覺，原始而野蠻，要鑽進人的心裡去。他絲毫未因今晚的天地變色而感到驚恐；相反的，他有一種平靜的歸屬感。他在這種無光的狀態中摸索很久了，這才是他一直所認識的世界。那不只是一座巨塔的毀滅，對我而言，那是另一個世界的入口從此被封死。封死在那個世界裡的，是我曾經的夢想、我的青春、和我愛過的人。

──摘自郭強生《夜行之子》

一切從巨塔的毀滅開始。

曾經，世界是另一種樣子。誰也沒想過，「世界末日會發生在陽光明媚的週一早晨」，當高樓癱塌，真實啟動，隨後是漫長的除魅⋯⋯。

從紐約到台北，一段在魑魅迷惘中夜行的旅程，交纏出十三篇關於愛情、認同與死亡的故事。

一氣呵成的主題性書寫，以九一一前夕的青春燃燒揭開序幕。一名台灣留學生「李」的失蹤，牽展出一連串的角色⋯⋯從曼哈頓到七條通，從世貿中心到二二八公園，寫下失落年代裡最華麗的滄桑。

一場好友的聚散，一間暗夜酒館裡的悲歌，一個被書寫咒縛的作家，三線主題彼此糾纏、互文、掩映，揭開了跨越時空不可知的命運網絡，上演一場永無止息的「替身」追逐──

為何他們都在尋找一個（流動的）家？一個（被寂寞反噬的）身體？一個（持續分裂的）身分？一個（或許不存在的）認同？

以鬼魅懸疑為骨幹，懺情告白為血肉，細緻深沉的質感文字，峰迴路轉的情節，帶領讀者一同為時代除魅療傷：如果死去的朋友與情人始終不曾離去？如果你我都不過是死者的「替身」，人生不過是一場逝水「迴光」？我們如何將自己「放生」？如何從過往迷思中「轉世」？⋯⋯

每個角色的故事，都是你我在面對生與死、愛與背叛、過去與未來時所碰到的困境：我們所相信的這一切，會不會哪天突然都崩解？性別、國族、歷史、愛情可能都只是一堆在相互遮飾的變調神話？

透過精釀的敘事技藝，繪寫新跨國時代中的流離與追尋，直視人生悲哀的真相。具高度現實感，亦饒富迷離的想像。

一本讓你重新發現小說感性力道的重量級作品，給在夜行中，曾經聽見過心靈傷碎的你。

●本文摘選自 聯合文學 出版之《夜行之子》


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