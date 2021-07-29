憂鬱會殺了我們的孩子！吳鳳新書談教育，為孩子找回「快樂」DNA
文／大田出版
今年三月聯合報以「誰殺了台灣青少年」做了一系列的專題報導，各項數據顯示我們的孩子並不快樂。二○一九年台灣青少年自殺死亡率創下新高。三十歲以下服用抗憂鬱藥的人數來到十六萬人，同樣為歷年新高。孩子們迎來憂鬱世代，不快樂的生活成為日常，我們該怎麼辦？
許多人被問道希望自己的孩子長大後成為什麼樣的人時，心中可能出現數十種不同的答案：聰明、乖巧或成功等美好的願景。而吳鳳面對這道問題時，他給出的答案是：「快樂」。他認為自己教育的過程中，孩子的快樂永遠擺在第一位。吳鳳常在臉書上分享，自己近幾年來最大的變化就是有了兩個女兒，與女兒聊天時，常常問她「是不是快樂？」「哪些事讓妳快樂？」。
吳鳳也說：「我心目中最大的目的是讓孩子一直很快樂的過日子，因為我覺得孩子本質上不快樂的話，根本沒辦法真正的教她們其他的事！我的教育第一個規則就是孩子要笑、要玩，盡量累積很多快樂的回憶，然後再去發展自己的興趣！
我從來沒有覺得自己是一個完美的爸爸，但是我是一個會為了女兒們的笑容，一直努力出許多想法的爸爸。她們的個性、態度跟對世界的看法，比課堂上的書本還更重要，所以我跟老婆很努力創造出這樣的環境給孩子們。」
吳鳳這次的新書花了近兩年的時間，將自己的教育經驗和想法變成一本書，提供讀者西方跟東方教育的特色和優點，讓家長於教養上多一個角度看待，對台灣常見的教育迷思進行翻轉思考。
在《養出快樂的孩子比什麼都重要：吳鳳與孩子的分享教育》中，他以自身的成長過程做為經驗真誠地與讀者分享，自己自幼如何受到父親的影響形成現今的價值觀，而如今成為兩個女兒的爸爸後，吳鳳著重於每一天與孩子的相處和對話之中，他希望與女兒之間能分享生活中的大小事，家庭充滿和樂與愛的氛圍，自己則可以成為孩子們的榜樣。
透過吳鳳的分享教育，我們將有機會重新找回教育中最寶貴的價值—「快樂」。
●本文推薦書為大田出版社於7月12日所出版之《養出快樂的孩子比什麼都重要：吳鳳與孩子的分享教育》。
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