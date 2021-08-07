每一個夢所揭露的訊息，都是做夢者內心深處的心靈結構或情結

文／艾德華．惠特蒙（Edward C. Whitmont）、席薇亞．佩雷拉（Sylvia Brinton Perera）

夢本身是生命力量自然且必然的表現：它在睡眠意識中現蹤，有時跨越覺醒的門檻（threshold of waking）而被記住，並得以重新敘述。就好像一朵花、一場颶風，或一個人的姿態一樣，基本的目的只是這股生命力量的呈現及表達。這帶給了我們能量的諸多意象，結合了過去與現在，結合了個人的及集體的經驗。

談到所謂的「詮釋」，我們並非只是將夜間世界看到的一切翻譯成日間世界的意識而已。這完全不像是在心理學或物理學裡，人工整齊劃分的二元論觀點；相反地，我們逐漸了解到這其實不是必要的。這就像是快速動眼期（REM）的過程在意識尚未清醒之下，整合白天複雜的資訊，日間世界的意識也由賦予其意義的意象所充滿和建構。我們確實逐漸明瞭，儘管做夢和說夢是在大腦不同的部位運作，「做夢和清醒都參與了同一現實，而這既是精神的，也是生理的。」這兩種狀態都可以從許多不同的觀點來理解，兩者也都可以從隱喻或象徵的層面解讀。

（圖／Pixabay）

就整體而言，夢可以有許多人類「運用」。這就像水流一樣，可以滴滿杯子而用來煮食或解渴，可以用水閘或管線傳送而推動水磨坊，或用來填滿游泳池或沖馬桶。可以不管它，任由它在河床流動，靜靜看著它；因此也可以「使用」來休息或划船，用來沉思，或是用來激起藝術創作的思緒流淌。所以流入夢境意象的能量可以有許多用途。在這當中，夢可以用來提供管道進入生命的無意識領域，因為提供了許多適時且特定的訊息，可以協助做夢者解決問題、提供藝術靈感、促進心理發展，以及深化精神層次。正如某位評論者所說的：「夢的上級功能是發展，維持（調節），以及在必要時對心靈的過程、結構和組織進行修復。」

因此，夢也可以用在療癒上。既然夢撐起了意識中生生不息能量流動的隱喻和象徵，也維持及塑造個人的生命，夢也就顯現了這一切隱藏在底層的模式；而我們為了健康的緣由，需要置身於與之更有意識的關係中。同樣地，造成個人生命不得不扭曲的那些錯誤聚合模式的意象，夢也會顯示出來。在療癒的模式和「造成不舒適的／生病」（dis-eased）模式之間所流動的交互作用，可以提供心理治療歷程寶貴的引導。

對治療師來說，每一個夢所揭露的訊息，都是關於做夢者在過去或現在內心深處的心靈結構或情結。夢也傳遞了關於做夢者與他人關係的訊息，因為心靈結構和情結投射在這份關係上。每一個夢都在告知臨床工作者關於精神動力學、發展模式和能力的事。夢也會顯示出做夢者與自己的精神面向、與大我、與原型模式和能量等等關係所呈現的意象。對於這些迄今仍未知的個人與超個人存在的部分，做夢者和他／她的治療師也許可以從所有相關層面尋求學習。

為了找到適切方法進行夢的詮釋，我們必須超越二元對立意識所創造的觀點，因為這些內容只停留在對立面：外在／內在、客觀／主觀、日／夜、生／死、關於功能的描述／想像、聚焦的關注／開放等等。儘管這些對立面在理性意識中進行定義工作是很有價值的，但我們也必須發展出整合的意識（integrative consciousness），可以同時從許多不同的觀點解讀日間與夜間的行為和事件，解讀日間與夜間所呈現的一切視象，能為我們自己，也為在諮詢室中我們眼前的患者—做夢者，整合這些觀點。是否能擁有這種能力，有賴於能否在許多形式之間自由來去，包括神奇的—情感的、身體的、神話的、寓言的、象徵的和理性的覺知。透過這些模式的發展，或者透過特定的意識風格，我們才可以自由來去其間，就好像我們從一種環境相應的心理類型功能移轉到另外一種類型功能。這樣一來，我們才能在既定處境中，得到最多可能的心理意義的觀點：不論是一個事件、一個夢，或一個夢事件。

（圖／Unsplash）

在日常生活裡進行多面向探索的可能性，可以用相近但簡化的方式來類比。我們可以假設有一棵樹，樹上有一個紅點：這個紅點可以當作具有特定物理目的的物體 （例如：路標），也可以是行動的、關注的或感情的焦點，可以是視覺圖形的一點，可以是隱喻的或象徵的訊息，可以是啓動記憶的意象，可以是對分子內部能量性質的揭露，也可以是某人的幻想（某人想要繪製的畫作殘影）表達。它甚至可以視為綠意盎然森林裡所出現的色彩樣式的一部分。它可以在這一切察覺的形式中，還有其他種種，扮演一定的功能。為了適當地探索，我們需要對所有可能性保持開放，需要發掘在這既定狀況下，哪一個最可行。

為了適切地和夢連接，我們需要擁有從多種觀點巡行試探的能力。這就像榮格所說的：「為了公平對待夢，我們所擁有的詮釋配備，必須是由人類科學每一分支的成果苦心結合出來的。」而且，我們也會加上藝術和靈性樣貌。

本書企圖帶出部分豐富而多元的方法，包括在不同取向中來回自如的能力，期望能引起治療師們的關注，期待他們為了從不同的層次和意義揭露每一個夢，而能開始利用這些方法。

以下的面向是我們特別重視的： 1.夢意象中的象徵性和隱喻性/寓言式語言； 2.與個人聯想材料、理性的與集體解釋的材料、神話學擴大作用的材料等有關的夢意象； 3.夢和做夢者意識位置間的各式關係； 4.夢的戲劇性結構； 5.做夢者針對療癒性的原型意象與個人經驗之間的關係所做出的描寫； 6.在夢中的身體意象；以及 7.有關分析者和分析的夢意象，作為揭顯移情和反移情關係的材料。

當臨床工作開始進行夢的詮釋時，上述內容都必須來來回回地出現在治療師的意識之中。本書可以當成一個圓圈來循環閱讀，每一章都提供了一座轉運站從其出發聚焦於夢；而夢，恰恰就是這一切的中心。

●本文摘自心靈工坊出版之《夢，通往生命的泉源：榮格觀點的解夢書》。