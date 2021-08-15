《不勉強自己，把日子過程喜歡的樣子》看似超能力的讀心術，也有負影響？

文／金秀顯（김수현）

以為知道對方在想什麼的錯覺

我在網路上讀到一篇文章，

作者說自己在咖啡廳打工，

可是有位客人打翻了飲料，所以作者拿了抹布去擦地板，

結果客人問：

「你是故意讓我感到內疚，所以才用手擦吧？」

說真的，假如對方存心要用扭曲的視角看待，

我們根本就束手無策。

自以為知道對方在想什麼，當然是一種腦補，也就是錯覺，

假如真的有解讀對方內心的超能力，

就應該發揮那種能力，

到國政院或 FBI 去當特務員才對。

這種荒謬的惡毒心態要比想像中更常見，

像我在學生時代，就曾經在很荒唐的情況下和朋友疏遠。

當時我因為某個問題對朋友感到很失望，

不過那並不是什麼大事，加上彼此都很熟，

所以我想，只要過兩天講開就好了。

但在那之後，朋友卻以為我討厭他，

所以開始躲我，對我產生了芥蒂。

這種情況持續久了，我也對那位朋友有了負面情緒，

到最後兩人的關係完全鬧僵。

即便現在回想起來，還是覺得很難理解。

這種事情究竟為什麼會發生呢？

這是因為過去所經歷的拒絕、冷落、壓抑等令人不快的事，

導致我們認定對方表現出敵對的行為，

當這種偏見生了根，

就會預測對方出現拒絕反應，

自己也跟著做出情緒性或防禦性的反應，

那麼，就算沒有和朋友疏遠的念頭，

也會像兩人早已疏遠般，腦中的推測變成現實，

而「果然，我早知道是這樣」的認定則造成了惡性循環。

所以認知理論才會解釋，在憤怒或關係中產生的矛盾，

最終會造就精神方面的幻象。

《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》書中插圖。（圖／時報出版提供）

以為知道對方在想什麼的錯覺，

雖然能因為不會被拒絕或不快而產生安心感，

但也會製造不存在的衝突。

那麼，要怎麼做才能逃離這種不符合現實的電視劇呢？

過去經驗所造就的偏見很難一下子就忽略，

但我們的大腦擁有一個叫做「神經可塑性」的東西，

可以根據努力的程度開闢新的道路。

如果想要開闢新的道路，那麼當想法試圖沿著熟悉的道路開展時，

就必須能察覺到自己的想法處在什麼位置上。

不要獨自猜想問題出在哪，

可以藉由向對方提問，輕鬆地解決問題。

像是「您為什麼用手去擦呢？不覺得很累嗎？」

或是「你是不是心情不好？」

就算推測與事實相符，

會造成問題的情況並沒想像中那麼多。

舉例來說，咖啡廳的員工為了讓客人感到內疚，

故意做出拿抹布去擦拭地板的行為，

那他只不過是個自找麻煩的人罷了，

認為對方的努力值得嘉許，

並對此多懷一點愧疚感就夠了。

就像沒有必要偷看某人的日記本，

我們也沒必要知道對方的所有內心想法。

就算腦中聽到了喧鬧不休的雜音，

也不要被那個聲音控制了，

那只不過是你所製造出來的幻象，而不是對方。

當內心的聲音響起時， 試著說出「管他怎麼樣」吧。

●本文摘選自時報出版之《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》。