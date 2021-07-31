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總是強顏歡笑？韓國人氣圖文書教你在失衡人際關係中找回自己

聯合新聞網 / 時報出版
《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》書中插圖。（圖／時報出版提供）
《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》書中插圖。（圖／時報出版提供）

文／金秀顯（김수현）

不有趣也沒關係

即便我是個相當爽朗大方的人，

剛加入新團體時，也容易怕生。

在初次打照面時展現怕生的樣子，

導致大家以為我本來就很文靜話少，

而參加聚會的我，也認為必須維持這種形象，

所以一直感到渾身不自在。

經過不斷地努力，現在情況不同了，

但如果要我向為了怕生而苦惱的人傳授祕訣，

我會說是「刻意假裝不緊張」。

我會想像初次見面的情景，練習打招呼，

前往陌生的場合前，

也會告訴自己要消除緊張，舉手投足要有自信。

練習假裝不緊張，時間久了，自己的舉止就會越來越自然，

也就能改掉怕生的症頭了。（登登）

可是，有人卻說，他親身實踐後，

周圍的人卻說他是在強顏歡笑，

讓人很不自在。

究竟是哪裡不同呢？

怕生，是因為碰到陌生情況會不自覺地退縮、緊張，

所以無法呈現自己本來的面貌，

因此好比上台報告和面試

只要勤加練習，實力就會大幅增長般，

靠消除緊張的社會化訓練就能改善。

但如果這個人本來就很沉著安靜，卻強迫自己假裝開朗，

等於是用其他的面貌偽裝自己，

就算使出渾身解數去扮演，

無論是我或對方，都會感到不舒服。

首次有機會在大眾面前演講時，

我也同樣很苦惱該怎麼做，於是觀摩了明星講師的演講，

因為講師妙語如珠、趣味橫生，

所以我心想：「啊，我也應該如法炮製。」

可是假裝風趣的我卻一點都不自然，

總覺得哪裡很彆扭，

直到後來偶然聽到其他作家演講，

這位作家雖然從頭到尾都很認真，也完全沒有令人發笑的話題，

卻帶給許多聽眾深刻的共鳴。

那時我才恍然大悟，

「啊，不是所有演講者都需要搞笑。」

「原來並沒有人期待要在聽我演講時捧腹大笑。」

仔細想想，如果聽到復學的學長姊說出連珠炮的流行語，

那該有多尷尬啊？

當父母使用火星文時，又有多令人驚慌失措？

從那之後，我就不再處心積慮，

而是傾注全力去傳達能帶來撫慰和共鳴的故事，

並尋找屬於我自己的方式。

結果，我的演講變得更平心靜氣、流暢自然，

現場氣氛也更和諧了。

我們經常會希望自己成為幽默風趣的人，

但愛一個人的理由，並不是只有幽默風趣，

有人能帶來溫暖的安慰，

有人善於傾聽，

有人總是笑得很開懷，

有人始終如一地陪伴在身旁。

書名：《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》作者：金秀顯(김수현)出版社：時報出版出版時間：2021年7月2日
書名：《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》
作者：金秀顯(김수현)
出版社：時報出版
出版時間：2021年7月2日

就算不用裝成其他人，

也有無數個愛你的理由，

因此別用其他面具偽裝自己，

而要消除緊張，對關係表露真心，

展現怡然自得的樣子，

這就是建立真誠關係的起點。

當你做自己時，是最讓人喜愛的。

怡然自得地，做你自己就好。

●本文摘選自時報出版《不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子》


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